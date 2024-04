"Si conseguimos un club sólido, el futuro será espectacular"

Francisco Martín Aguilar ha vivido de todo ligado al Málaga CF, lleva más de 40 años ligado a la entidad blanquiazul y ahora, como consejero consultivo, intenta aportar su grano de arena para que el equipo regrese a la élite: «Estoy aquí por amor al club, que no le quepa la menor duda a nadie»

Si hay una voz autorizada para hablar de la historia del fútbol malagueño y del Málaga CF, ese es Francisco Martín Aguilar. El que escribe estas líneas ni siquiera estaba vivo cuando el actual consejero consultivo del club ya estaba ligado a la entidad, por entonces bajo la denominación de CD Málaga. Con motivo de la celebración del 120 aniversario del primer partido de fútbol en la ciudad, Martín Aguilar atiende a La Opinión de Málaga en La Rosaleda, su segunda casa, para hablar del pasado, el presente y del futuro del fútbol malagueño y del equipo que mejor representa a la capital de la Costa del Sol: el Málaga CF.

En primer lugar, ¿cómo se encuentra a nivel personal?

Me encuentro muy bien. Cuando los amigos me preguntan siempre respondo lo mismo: gracias a Dios y a los médicos.

Si hay una persona que puede hablar de historia de fútbol en Málaga es usted. ¿Cuántos años van ya en el club?

De una manera u otra, empezando por abajo, en el fútbol base, hará ahora unos 42 años.

Probablemente no haya casi nadie vivo con tanta experiencia en el fútbol malagueño y el club.

De los últimos 42 años, seguro que no. Soy el más antiguo. Recuerdo cosas de la infancia, venir con mi hermano de la mano a la zona de Fondo, con 8 o 9 años. Veníamos a casi todos los partidos que se jugaban en La Rosaleda.

Con este aniversario que se celebra ahora, echa la vista atrás... ¿Se le remueven cosas?

Recuerdas cosas muy bonitas que he vivido. Los ascensos, es con lo que me quedo. El espectáculo que dimos cuando ascendimos de manera consecutiva de Segunda B a Segunda, a Primera... Lo viví en persona con el equipo, fue una vivencia inolvidable.

Ha vivido tanto al CD Málaga como al Málaga CF. ¿Con qué etapa se queda?

Aquellos ascensos consecutivos, conocer a un entrenador como fue Joaquín Peiró. Me enseñó cosas bonitas. Me quedo con las vivencias también de la Champions. Hace ya 11 años, va pasando el tiempo. Ha sido lo más grande que he vivido en el mundo del fútbol. El nivel que había, la sorpresa que causó el Málaga... Un equipo humilde de provincia en la sede de la UEFA, aquello fue muy grande. Grandísimo.

En 40 años ha pasado absolutamente de todo, bueno y malo. ¿Cómo se vive desde dentro?

Hay que tener mucha fuerza de voluntad. En más de una ocasión tuve ganas de marcharme, pensaba que cada día sería peor. Luego me arrepentía de pensarlo. Me alegraba de no haberme ido. Es algo que lo llevo muy adentro. Hay que tener vocación y querer mucho a este club, como yo lo quiero, para continuar. Después de todas las adversidades, de los palos que recibes en el camino... Cuando llega un descenso te vienes abajo. Cuando ocurrió la desaparición me quedé muy solo, al final salimos adelante con el reciclaje que hicimos para que el Málaga pudiese continuar. Aquello fue muy duro. Lo que vino después fue una nueva etapa, sacar adelante al Atlético Malagueño, convertir al Málaga en SAD, seguir adelante y vivir unas temporadas preciosas. Me quedo con aquellos recuerdos. Hubo situaciones muy críticas, pero salimos adelante. Tuvimos que tomar decisiones impopulares, pero había que tomarlas por salvar el club. Estar dentro ahí es complicado. Afortunadamente me he dedicado al club, los presidentes me pedían ser representación institucional y yo me he sentido orgulloso.

Martín Aguilar lleva más de 40 años ligado al club blanquiazul / ÁLEX ZEA

¿La desaparición fue el momento más triste que ha vivido en estos 42 años?

Sí, fue muy duro. Todo el mundo que trabaja tiene derecho a cometer errores, pero fueron errores que dieron al traste... Querían en todo momento satisfacer a la opinión pública con hacer gigantes con pies de barro. Eso duraba muy poco, se destruía al momento. Se generan deudas insoportables y eso conllevó la desaparición del CD Málaga. Pudimos recuperar toda la base, el Málaga actual procede de aquel Atlético Malagueño de la época. Fue el momento más duro que he vivido en el Málaga. A partir de ahí, ayudando en todo lo que he podido, contribuyendo al bienestar del club, a pesar de las dificultades. Se viven situaciones muy dramáticas en lo deportivo y en lo económico. Una cosa arrastra a la otra. No haces un buen equipo si no tienes una situación económica saneada, y para ello hay que poner dinero. Saber invertir, hacerlo bien, que te cuadren las cuentas, y a partir de ahí hacer cosas buenas. Los mejores ejemplos son los equipos del norte. Nos fijábamos en Lezama, la ciudad deportiva del Sporting de Gijón, lo que ya tenía construido el Villarreal siendo un equipo modesto... Había capital importante detrás que hacen que las cosas funcionen mejor. Y empresarios que saben lo que hacen.

También ha vivido grandes momentos...

Durante toda esta historia, ha habido de todo, hay que quedarse con lo bueno. Siempre me ha gustado estar muy cerca del equipo, viajo siempre que puedo. Aquellos viajes, concentraciones con Joaquín Peiró... Fueron muy bonitas. Se consiguió la Copa Intertoto. Nadie sabía lo que era hasta que la ganó el Málaga. Entramos en UEFA. Tuve la oportunidad de disfrutarlo, llegamos a cuartos de final. Nos eliminó el Boavista. Cuando llega la Champions ya... Podríamos habernos metido en semifinales, y con posibilidades. Nuestro equipo sorprendía, con un juego precioso con Manuel Pellegrini. Todos los entrenadores me han aportado algo a nivel personal, pero no todos triunfaron.

Desde aquellos tiempos, el fútbol y el club han cambiado muchísimo. ¿Cómo lo ve ahora?

Todo pasa por ascender a la categoría 100% profesional. Todo pasa por ahí. Estamos en el camino, ilusionados con ser capaces de conseguir el objetivo. Venimos de una situación extraña a nivel institucional, de esto se aprende mucho. Si lo conseguimos, el Málaga va a cambiar muchísimo, seguro.

¿Temió hace pocos años por que volviera a pasar lo mismo y el Málaga CF desapareciera?

Me daba cuenta de cosas que no eran normales. Y siempre las he dicho dentro. Mis consejos siempre van de puertas para adentro. Tengo la conciencia muy tranquila, siempre dije lo que tenía que decir. Públicamente, pues no. No me parecía. Hay que respetar las decisiones de las personas. Si tenía que aconsejar, no veía positivo hacerlo públicamente. A ver si podíamos cambiar el rumbo. Cuando llegó el jeque fue muy ilusionante. Después de mantener la categoría, enterarnos que el club lo había comprado un jeque... Dijimos, por fin va a haber dinero en el club. Estábamos todos confiados. Los primeros años fueron muy buenos, todos los disfrutamos. Hemos podido disfrutar de la Champions en casa, la afición se desplazó para experiencias nuevas. Un nivel altísimo: Milán, Oporto, Dortmund, San Petersburgo... Todas esas cosas las ha vivido el club. El sello del club ha quedado ahí, Málaga siempre ha hecho un buen papel a nivel deportivo e institucional. A Europa entera le dolió cuando nos eliminaron en Dortmund. Cuando llega Schuster después de Pellegrini, el club es requerido por media Europa. No teníamos fechas libres para acudir a los sitios que éramos invitados. Toda Europa quería tener al Málaga. Sentimos el cariño que nos tenían donde íbamos a jugar. Quedaban ganas de ver al Málaga. Fue espectacular.

Ahora lo más importante es la supervivencia del club. Que no vuelva a pasar. El Málaga es el club de la ciudad. Aunque haya alguien que quiera...

Eso está claro. Hay que respetar la decisión que tengan otras personas en hacer lo que quieran. Incluso a mí me tentaron cuando parecía que esto iba a cerrar las puertas, para hacer un club nuevo. Yo soy del Málaga CF y quiero morirme siendo del Málaga CF, no hay para mí otro club. Lo tengo clarísimo, el Málaga CF es el club que tiene que representar a esta ciudad, por méritos propios. Con sus virtudes y sus defectos. El que no ha pasado por aquí no sabe lo que es. Aquellas personas que se aventuran, si llegan, se darán cuenta lo difícil que es. El camino no es fácil.

Todos esos fantasmas se alejan subiendo a Segunda División.

Si conseguimos nuestro objetivo y hacemos un club sólido... Lo importante es partir de un club sólido, sentar unas bases. En esta ciudad debemos pedirle a todos los estamentos, empezando por la afición, que entiendan que el club tiene que sentar unas bases sólidas. A partir de ahí, hacerse fuertes y que no tengamos problemas económicos, para no tener que vender activos para subsistir. Es el problema que hemos tenido siempre. La gente piensa que el Málaga vende por ganar dinero, es para subsistir. Se han hecho desembolsos económicos que han tenido que ajustarse, se han tenido que cuadrar las cuentas para no tener esa necesidad. Si lo conseguimos, estamos a las puertas de que el club funcione mejor a partir de esta temporada. Estamos sentando las bases.

Para todo esto es vital que terminen los temas judiciales y pueda llegar alguien con dinero por delante.

Fundamental. Me consta que todos lo estamos deseando, desde el administrador judicial hasta el último. Queremos que esta situación termine. Al estar en esta situación, tiene que haber un responsable que está legitimado para llevar el club y solucionar los problemas económicos, es a lo que ha venido. Y tomar decisiones impopulares, hay que tomarlas. Todo el mundo debe comprenderlo. Si se toman es por el bien del club, no por capricho de nadie.

Después de 40 años, que salga su nombre ligado a críticas y demás, ¿cómo se toma que ahora alguien le pueda criticar o tachar de antimalaguista o de interesado?

Yo estoy interesado en aportar al club todo lo que me pida y esté en mis manos. Y así siempre lo he hecho. Ese es el interés que tengo. Estoy aquí por amor al club, de eso que no quepa la menor duda a nadie. Me llevo del club un bolígrafo de los que pone Málaga Club de Fútbol, que me encanta, y me llevo una colección para mis nietos y lo pago, con eso está dicho todo. De esto hay pruebas evidentes, nadie me puede tachar de eso. Interés ninguno. Interés en estar dispuesto siempre para lo que necesite el club.

De hecho, me ha dicho que todavía no ha conseguido la camiseta que se ha agotado.

Cierto, tengo a mi familia esperando. Mis nietos, mis yernos y a ver si puedo conseguirla, porque hasta ahora no he conseguido ninguna. Primero, la afición. Bien entendido, que espero que sean los abonados los que se beneficien de la siguiente remesa. Cuando pueda, compraré la que me pueda servir, pero siempre comprada. Regalada, nunca.

Hablando ya más en general, el fútbol ha cambiado mucho desde que empezaste a estar ligado.

Muchísimo. Creo recordar anécdotas de situaciones que eran... Vi un Granada-Málaga en el Antiguo Los Cármenes que recuerdo perfectamente que estaba al lado de un centro penitenciario... en una Vespa. No era obligatorio llevar el casco, pero aquel día llovía y yo iba con mi impermeable, me puse mojado. Fui y volví en Vespa. Lo que quiero decir es el interés, el interés de estar con mi equipo. Lo que ha cambiado, vosotros mismos, los medios de comunicación. El mítico Antonio Guadamuro, que en paz descanse, retransmitía los partidos del Málaga desde lo alto de una furgoneta en Tercera División, que estaba en lo alto de la valla del campo. Hay cosas que existían antes que ahora uno no lo cree. Uno dice, eso es increíble, pues sí. Imagínate todo lo que ha cambiado.

Martín Aguilar, consejero consultivo del Málaga CF / Álex Zea

¿Prefería aquel fútbol más cercano? Donde el jugador tenía más contacto con el aficionado, el periodista...

Los veteranos saben que en aquella época era todo distinto, se comentó en la mesa redonda, que era otro mundo. Yo recuerdo las entrevistas de Paco Cañete con la grabadora. Me acuerdo perfectamente de que fue a un jugador de la época, que él estaba trabajando para una emisora de radio y estando el jugador en el banquillo, lo estaba entrevistando, que eso ahora... La cercanía yo no la noto tanto porque estoy al lado de los jugadores. Yo me he metido un Málaga-San Sebastián dentro del autobús con mi equipo cuando se declaró una huelga de jugadores, que no querían jugar, y Antonio Benítez cogió a los que querían venir y a jugadores del Atlético Malagueño y nos fuimos a San Sebastián en autobús ida y vuelta. Nos trajimos para acá los puntos, porque ganamos 0-1. No me acuerdo si eran tres puntos o dos, pero ganamos. Recuerdo, para que veas la diferencia, que he ido de Málaga a Vigo en el bus cuando no había prácticamente para pagar un billete de avión. Eso hoy día es inconcebible. Es que se forma un jaleo... Hay muchos cambios de aquella época a esta.

El fútbol español estos días está dando una imagen muy mala. Esperemos que esto no afecte al Mundial, porque La Rosaleda tiene que ser sede.

Tenemos condiciones sobradas para que esta ciudad pueda tener sede del Mundial otra vez. Yo viví la primera.

Justo estaría llegando al club en aquella época, hace 42 años.

Ayudé, y precisamente de esa ayuda que le presté al club en la sede en el Mundial del 82, a raíz de esa ayuda, el presidente que había, Antonio Pérez Gascón me incorporó al fútbol base, y ahí empecé yo en el año 82. En este momento, Málaga, como ciudad, tiene todos los condicionantes. Hostelería, ciudad, el puerto, los museos... Todo es un atractivo para traer aquí un Mundial. Solo falta que lo decidan.

Y el estadio.

Y el estadio, que lo van a hacer, no tengo dudas. Vamos a tener que soportar las consecuencias de la obra, que no le agrada a nadie. Ni tú hacer una cocina en tu casa, a nadie le agrada, pero desde luego estoy convencido de que Málaga va a ser sede del Mundial.

Para ir terminando, ¿cuánto desea el ascenso?

Yo veo en sueños los sitios en los que vamos a tener que jugar en Segunda División. Lo sueño, volver otra vez allí y, como hacen los veteranos del lugar, que me digan cosas. Yo recuerdo una frase de Lendoiro, mítico presidente del Deportivo de la Coruña, cuando regresamos a Primera División después de haber estado perdidos tantos años en las categorías inferiores, que ya me conocía anteriormente: «Paco Martín, todavía estas aquí». Pues aquí estoy, don Augusto. Se sorprendió de verme. Yo sueño con visitar, y mira que la situación del Deportivo está sufriendo las consecuencias, parece que va a subir, pues yo sueño con visitar esos estadios, si dios quiere y mi salud me lo permite.

A Coruña, los dos en Segunda.

Ojalá, ojalá estemos los dos en Segunda, porque es un club que también me cae muy bien. Y otros estadios, empezando por ahí. Ojalá que se cumplan los sueños que tenemos de vernos en esa situación.

Este año ya el ascenso, y de ahí ya para arriba poco a poco como Málaga CF.

Si conseguimos lo primero, que es que sea un club sólido, con unas bases fuertes, el futuro será espectacular.

