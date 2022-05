A medida que se acercan las elecciones andaluzas del 19 de junio, los parroquianos de La Bodeguilla son más prolíficos en esa tertulia política que se riega casi a diario sobre su mostrador. El debate cada vez es más jugoso, a pesar de que ‘El tabernero’ suele darles la bienvenida con su escepticismo característico: «A ver si cuando vean cerca la hora de la verdad esto cambia, hasta ahora en la precampaña solo hay mucha promesa de barra, de esas que le gente hace en mi bar justo antes de ‘la penúltima’ y luego nunca se cumplen».

También entra dentro de la lógica que ‘El cultureta’ cargue las tintas contra Macarena Olona por «lo de su empadronamiento con malafollá». Pero, cuando menos, es sorprendente que ‘Paco el Patriota’ le ajuste las cuentas a su Partido Popular del alma: «Los veo un poco nerviosos, Juanma Moreno ha metido la pata al abrir el melón de una posible repetición electoral para gobernar en solitario antes de la cita con las urnas y al principio de la campaña, cuando hace poco andaba diciendo que lo de la convocatoria electoral lo hacía por el bien de los andaluces y por la necesidad de que haya un presupuesto convencional para 2023».

Ahí no se queda su tirón de orejas al partido de centro-derecha: «La gente no es tonta, no sirve de mucho que Elías Bendodo se ponga luego a rectificarlo y trate de parchear el socavón cacareando lo de que la prioridad es el presupuesto y que por eso hay comicios, que encima estamos en una crisis económica y energética...».

El ejercicio de autocrítica de ‘Paco el patriota’ le da alas, de repente, a ‘El pensador’, quien sigue tomando distancia con su ‘susanismo’ recalcitrante de antaño: «Que nadie dé por muerto a Juan Espadas para estas elecciones, el PSOE en Andalucía es mucho PSOE y no estará tan lejos del PP en el recuento como dicen ahora los que cocinan las encuestas». Eso sí, lejos de argumentar su deseo, ‘El pensador’ expande las llamas de las críticas hacia el centro político y señala que «para promesa de barra, la de Juan Marín».

«Eso de que si Ciudadanos solo logra uno o dos escaños el 19-J, él deja la política, quiero verlo yo; igual tiene algo a la vista con sus amigos del PP y lo de atacar a Juanma Moreno por el adelanto, y ahora por una hipotética repetición electoral, es puro teatro, aunque más bien se le está poniendo cara de Igea de Barrameda», ironiza ‘El pensador’.

El chiste saca de su silencio a ‘Rosa la centrada’, quien últimamente no para de alabar a la número 1 de la lista por Málaga de Ciudadanos, Nuria Rodríguez, y enseguida se anima a especular adentrándose en los entresijos de su querido partido liberal: «Pensador, no te pega nada que te pongas a hablar como Santiago Abascal, ni siquiera para hacerte el gracioso; nadie sabe lo que va a pasar, pero yo no creo que Ciudadanos se quede sin representación o solo con Juan Marín en Andalucía, el escaño de Málaga puede sacarlo sin muchos problemas y en Cádiz también puede pescar un buen resultado, por pasar hasta puede ocurrir que Nuria y Rocío Ruiz consigan sus respectivos sillones por estas provincias y que Marín no lo saque por Sevilla, a lo mejor él está hablando tanto de una posible retirada por eso mismo».