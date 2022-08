El Málaga CF avisa a Unicaja

'Decíamos ayer', parafraseando a Fray Luis de León, que fútbol y baloncesto presentaban dos proyectos ilusionantes y ambiciosos este año en la ciudad. Mucha inversión, muchas caras nuevas y mucha calidad pero que había que ver cómo iba cogiendo forma ese puzle. La derrota del Málaga CF en la primera jornada ante el Burgos con 7 titulares debutantes de 11 ya ha abierto las primeras dudas. El entrenador Guede tiraba de manual al final del partido «no nos salió nada», más explícito era el centrocampista Aleix Febas: «Nos vendrá bien como cura de humildad». La derrota, siendo dolorosa, sobre todo en cuanto a la ilusión, no debería tener mayor transcendencia en las aspiraciones del equipo de La Rosaleda porque la liga es muy larga y hay un gran espacio de tiempo para enmendar este tropiezo inicial.

Unicaja no tiene ni ese tiempo. El equipo de Ibon Navarro juega sin red desde el primer partido oficial y debería mirar al vecino para no repetir errores. No ganar uno de los dos primeros partidos de la temporada sería un duro golpe a las previsiones deportivas y económicas del equipo. Un equipo con 9 jugadores nuevos de 12, con pocos entrenamientos conjuntos, con jugadores todo el verano con sus selecciones, partidos ante rivales asequibles para el potencial cajista y además jugando en casa… Peligro, tenemos todos los ingredientes para caer en el abismo. Son partidos sin margen de error y de crucial importancia para el futuro deportivo del equipo y no se puede fallar.

El Unicaja ha comenzado a entrenar 10 días antes que todos sus rivales directos, pero 2 jugadores todavía no han aparecido por Málaga por estar con sus selecciones y otros dos han estado, pero ya se han marchado. No es poner la venda antes de tener la herida, es focalizar la importancia de esa fase previa de la BCL que no debe pensarse que es un torneo de verano más. Si el equipo no está bien lo pasará muy mal.

La única ventaja de empezar tan pronto y de tener esta «cima» competitiva a finales de septiembre es que el equipo se presentará más rodado al inicio de la ACB y podría lograr importantes victorias ante rivales directos o de nivel superior. Baskonia, Gran Canaria y Real Madrid han cambiado de entrenador, presentan importantes cambios en su plantilla y llegarán mucho menos rodados a las jornadas 1, 2 y 3 que los verdes. Puede ser una gran oportunidad. Esperemos que no se convierta en todo lo contrario. El primer mes de competición será crucial en el desarrollo este nuevo proyecto.

PD 1. Folgueiras y Tanchyn este verano, Tamba, Carralero y Golden Dike el pasado, son ya muchos de los destacados canteranos del equipo que hacen las maletas y se van a EEUU. Este verano este éxodo se ha contagiado también al equipo femenino. No es un problema sólo del Unicaja, pero si del baloncesto español. Todos los clubes están sufriendo esta fuga de talento por no tener una solución competitiva y educativa para estas franjas de edad entre las categorías de formación y las profesionales. Después están casos como el de Juan Núñez en el Real Madrid al que los derechos de tanteo expulsan del baloncesto español si quiere jugar minutos de calidad. Es uno de los males que debe acometer el baloncesto español y europeo. Las luces de la NBA llegan muy lejos pero ahora mismo el peligro se está extendiendo hacia la NCAA y las High School y eso es dramático.

PD 2. Sé que es difícil porque muchas veces los tiempos de la distribución no las marca el club sino los proveedores, pero si la lotería de navidad se puede comprar en junio, no entiendo cómo la camiseta del Unicaja no se puede comprar a mediados de agosto en la ciudad. Estos meses visitan Málaga y la provincia millones de turistas que son compradores potenciales de la camiseta del equipo y se pueden convertir en embajadores de la entidad en el mundo. Las camisetas deportivas son cada vez más un souvenir que llevar a casa. El Málaga CF ha visto la oportunidad y ha sacado tajada. El Unicaja debería tomar nota porque creo que se podrían vender miles de camisetas en la tienda del centro o en centros comerciales en la estación del AVE o en el aeropuerto y más aún teniendo en cuenta lo bonitas que son este año.