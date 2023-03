El Martes Santo «amenaza» el factor cancha del Unicaja en la BCL

A solo 5 días para que Unicaja y UCAM de Murcia arranquen en el Palacio Martín Carpena su cruce de cuartos de final de la Basketball Champions League, el ritmo de venta de entradas para la cita continental está muy lejos del que ha sido habitual estos últimos meses en cualquier partido liguero o continental de los verdes jugado ante sus aficionados.

La razón es tan obvia como «amenazante»: la fecha del partido, el Martes Santo, un día muy señalado para Málaga y los malagueños. Una coincidencia del calendario contra la que no se puede luchar y que tiene muy preocupado al club de Los Guindos, que poco puede hacer para evitar la «presunta» desbandada que se va a producir en las gradas en el choque contra los murcianos.

La verdad es que es triste que después de luchar tantos meses, en canchas de medio continente, por tener ventaja de campo en esta importante eliminatoria de cuartos previa a la Final Four, ahora resulta que el Carpena no va a ser ese fortín con 10.000 seguidores que tanto aprieta y que tanto está ayudando esta temporada a su equipo. Y eso es una pena.

Si el partido del próximo martes no coincidiera con la Semana de Pasión, es casi seguro que el Carpena colgaría el cartel de «no hay billetes». Y es que es mucho lo que está en juego, pero la coincidencia con el Martes Santo no va a ayudar a que haya el calor habitual en el Palacio.

En el club están muy preocupados con esta cuestión. Ya ha habido algunas declaraciones al respecto, solicitando a los aficionados que hagan un hueco en su «agenda cofrade» para estar el martes a partir de las 20.30 horas en el Palacio. Seguro que Ibon Navarro aprovechará también la rueda de prensa del sábado, tras el choque liguero contra el Fuenlabrada, para repetir ese mensaje, porque lo cierto es que se han vendido pocas entradas y tampoco está claro cuántos abonados van a cambiar el baloncesto por las procesiones el día del partido.

En lo estrictamente deportivo, no hace falta explicar que estamos ante un partido vital para el Unicaja en Europa. Una victoria este martes frente al UCAM dejaría a los chicos de Ibon Navarro a una sola victoria de pasar a la Final Four del torneo organizado por la FIBA. Pero ¡ojo! porque perder en Málaga este próximo martes colocaría a los verde y morados en una posición límite que les obligaría la semana siguiente a ganar en Murcia para equilibrar la eliminatoria, porque si no...