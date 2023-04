Ibon Navarro habló este lunes en la previa del arranque de la eliminatoria de cuartos de final de la Basketball Champions League contra el UCAM Murcia. El técnico cajista se mostró moderadamente optimista ante el cruce contra los universitarios y confía que el equipo muestre un buen nivel para poder conseguir una plaza en la Final Four continental.

"Se respira ambiente de partido a cara o cruz. Sabemos las virtudes del rival. En qué somos mejores que ellos y en qué son ellos mejores que nosotros. El equipo está concentrado. Hay ambiente de eliminatoria y veo al equipo bien. Somos conscientes de la importancia del cruce. El primer partido es muy importante porque te permite mantener el control que te da tener el "factor cancha" a tu favor. Pero si no, habrá que hacer algo que es ganar en Murcia un partido de BCL, algo que no ha conseguido nadie en los últimos 5 años. Tenemos que estar concentrados en lo que tenemos que hacer. Seguir el plan de partido y jugar con la energía que un partido de estas características requiere".

Respecto a los dos jugadores con molestias, Navarro restó preocupación alguna y afirmó que no tiene bajas para la cita de este Martes Santo a las 20.30 horas contra el UCAM. "Will Thomas está bien y Djedovic se ha recuperado bien de las dos rotaciones que le dimos el sábado, no tiene molestias. No está al cien por cian, pero lo vamoa a ir incorporando porque nos puede ayudar en momentos de partido sabiendo lo que hay que hacer y también a nivel defensivo. Es un jugador muy importante para nosotros", aseguró.

El técnico vasco del Unicaja sabe que viene por delante un play off muy duro. "La eliminatoria ya ha empezado sin ser light y no lo va a ser. Hay que tener en cuanta lo que nos estamos jugando los dos equipos, que es pasar a una Final Four de la BCL. Es normal la tensión. Hay cosas que se han malentendido. Lo importante es lo que va a pasar en la cancha. Sabemos que van a ser dos o tres partidos muy duros porque somos dos equipos que jugamos muy agresivo, usamos mucho el cuerpo y las manos. Hay que estar preparados para dar el cien por cien y saber que el otro equipo también lo va a dar. Va a haber muchos contactos. Yo creo que el nivel de arbitraje de la BCL permite más contactos que en la ACB, así que hay que adaptarse pronto a ese nivel y estar preparados. Somos dos equipos que nos conocemos muy bien y somos conscientes de que UCAM puede venir y ganar porque tienen muchos jugadores muy metidos, no solo Trice o McFadden. Son muchos jugadores ahora aportando y sumando"

Una de las claves estará en la lucha bajo los aros. "Sabemos que el rebote es una de las vías que cuando no hemos estado bien nos ha impedido competir a alto nivel y en cambio cuando lo hemos dominado nos ha permitido ganar incluso a equipos que son mejores que nosotros. Sabemos que el rebote es una de las armas del Murcia, que son realmente buenos y es un factor que si lo controlamos nos evitará problemas, nos permitirá una de nuestras virtudes, que es jugar a campo abierto y a ellos les limitará. Es una de las claves del partido".

Mejoría del equipo

Navarro ve al equipo mejor que en semanas precedentes, pero todavía con margen de mejora. "El equipo vuelve a tener 12 jugadores disponibles y 13 para entrenar, algo que no nos pasaba desde la Copa del Rey. Y eso nos ayudará a recuperar nuestro mejor nivel. Estamos en un punto en el que todavía cometemos algunos errores, nos falta recuperar buenos hábitos, pero sí hemos recuperado frescura que tiene que ir de la mano de tener criterio, disciplina y orden. Y eso todavñía nos va a costar un poquito más", dijo.

Respecto a las declaraciones del director general del Murcia, Alejandro Gómez, que apuntó un presunto trato de favor al Unicaja para que avance en la competición y sea finalista, Ibon Navarro, que fue en su día entrenador del UCAM Murcia no quiso entrar en polémicas: "Tengo aprecio y respeto profesional a Alejandro. Creo que no hace las cosas porque sí. No sé si hizo esas declaraciones buscando algo o es un calentón, pero lo considero una persona muy inteligente. Supongo que lo habrá hecho por algo. Nosotros tenemos que intentar aislarnos de eso. Es una eliminatoria a tres partidos, es baloncesto y si dejamos entrar cosas de fuera a la cancha puede que eso les favorezca a ellos. Nosotros tenemos que pensar en nosotros y aislarnos de eso", sentenció.