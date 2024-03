Ibon Navarro: "Queremos ganar al Real Madrid, pero lo normal es perder porque son mejores que nosotros"

Ibon Navarro y sus jugadores ya están centrados en el partido liguero de este domingo, a partir de las 18.30 horas, en el Martín Carpena, contra el Real Madrid. Una cita entre los dos mejores equipos de la Liga Endesa en el que estará en juego el liderato. Se espera un gran ambiente en el Palacio, con todas las entradas vendidas desde hace casi un mes. El entrenador cajista afronta el partido con ilusión, pero consciente de la dificultad de tener en frente al "mejor equipo de Europa" y de que es "solo un partido más", sin mucha trascendencia de cara a la clasificación final.

Estado físico

"Llegamos tarde de Turquía. Habremos descansado, espero, para el partido del domingo. No tenemos problemas físicos".

Real Madrid

"No sé si están más altos o más bajos, pero en el nivel que están lo evidente es que les sigue dando para ganar partidos. El Madrid tiene tantos jugadores de calidad que seguro serán competitivos, como todo el año. El partido de la primera vuelta es un buen referente. A la que no estuvimos bien, nos metieron de 16. Tenemos que estar a nuestro nivel máximo durante el mayor número de minutos del partido porque son mejor equipo que nosotros".

Edy Tavares y Facundo Campazzo, dos de los jugadores más importantes del Real Madrid / ACBPhooto

Expectación

"Es un partido que genera mucha atención porque es un duelo entre el primero y el segundo con la novedad que el segundo es el Unicaja, no el Barça, el Baskonia o el Valencia. No es una final. Aunque ganásemos, no significa nada porque quedan muchos partidos y el Unicaja no los va a ganar todos. El liderato nos podría durar una semana, hasta la visita a Granada. Es un partido atractivo, pero no significa nada de cara al final de la temporada".

Temporada

"No necesitamos ganar al Real Madrid para necesitar una inyección de autoestima. Estamos muy equivocados si pensamos eso. Malo será que si no ganamos al Real Madrid no valoremos lo que tenemos. Estamos haciendo una gran temporada. Quedan 9 partidos y podemos ganar a cualquiera, pero perder también con cualquiera. Ganar al Madrid no significa nada. Tenemos que centrarnos en jugar lo mejor posible, pero sin pensar más allá".

Osetkowski y Kalinoski. / BCL

¿Presión similar al día de la Copa del Rey?

"No tiene nada que ver este partido con el del Tenerife de la Copa. Para empezar, jugamos en el Carpena de verdad. En el nuestro. No en el de aquel día. Si algo tiene este partido es que si perdemos, sería lo normal. Jugamos contra el mejor de Europa, que ha perdido tres partidos de Liga en toda la temporada. Lo normal es perder. No tiene nada que ver con el día de la Copa. Lo normal es que nos ganen porque son mejores que nosotros, pero podemos ganarles. Queremos ser supercompetitivos. Si perdemos no tendría muchas consecuencias. Queremos ganarles".

¿Poco tiempo para preparar el partido?

"A veces preparamos los partidos con un entrenamiento y esta vez tenemos dos. El Madrid tiene muchos registros. Tienen tres bajas, pero creo que les conocemos bien. Es más difícil preparar el partido del Cholet que el del Madrid. No es difícil en cuanto a la idea de prepararlo, sí a la ejecución porque son muy buenos".

Victoria en Bursa

"Es un partido que demuestra la confianza que tiene el equipo en sí mismo. Sabíamos que nos iba a costar. A medida que avanzó fuimos cogiendo sensaciones, perdimos algo de concentración en el tercer cuarto, pero al final supimos ganar. Pero este domingo no podemos jugar así. Tenemos que tener muy buen nivel muchos minutos para tener opciones de ganar".

El Unicaja ganó el miércoles en Turquía. / BCL

Claves para ganar

"El otro día leí a Chus decir que Campazzo no está en su mejor momento. No sé, pero siempre es un jugador peligroso. Lo que sí ha cambiado es que cuando Tavares se sentaba el año pasado, respirabas. Este año, con Poirier, a veces juegan mejor que con Tavares. Eso te condiciona a la hora de preparar el partido. El juego de Deck y Hezonja cerca del aro también es importante. Yabousele y Musa... Son muchos jugadores de mucha calidad. Lo más destacable es que cuando se sienta Tavares no sabes si va a ser mejor o va a ser peor".

Descarte

"Quedan varios entrenamientos. Tomaremos la decisión que corresponda. Vamos a pensar muy bien contra quién jugamos, qué necesitamos y el estado físico del equipo. Tengo una idea, pero depende de los entrenamientos".