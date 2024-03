Peristeri, Ludwigsburg y Promitheas, posibles rivales del Unicaja en cuartos de la BCL

La Basketball Champions League ya conoce a los ocho equipos que van a formar parte este jueves, a partir de las 19.00 horas, del sorteo de cuartos de final. El Unicaja volverá a estar entre esos ocho conjuntos y lo hará como cabeza de serie con el factor cancha a favor, pudiendo jugar el tercer partido del play off, siempre y cuando fuera necesario, en el Martín Carpena.

Con el cierre del Round of 16, los bombos para el sorteo ya están definidos. En el de los cabezas de serie, además de los malagueños, estarán Telekom Baskets Bonn, Lenovo Tenerife y UCAM Murcia -los tres españoles de la Liga Endesa-. Por contra, en el bombo 2 estarán también Tofas Bursa, MHP RIESEN Ludwigsburg, Peristeri bwin y Promitheas Patras, de los que saldrá el rival de los de Ibon Navarro. No obstante, de esa pugna sale el conjunto turco, ya que hay que recordar que se ha cruzado con el Unicaja en esta segunda fase de grupos.

Peristeri bwin

El equipo griego fue el primero en sumarse a la lista tras dar la sorpresa en un grupo en el que compartía espacio con Lenovo Tenerife, Hapoel Jerusalem y Pinar Karsiyaka. El grupo, con muchas razones considerado como el de ‘la muerte’, del que han salido los de Vassilis Spanoulis más que vivos gracias a una última victoria en la visita del equipo de Txus Vidorreta.

Los caminos del Unicaja y del Peristeri podrían volver a cruzarse de nuevo en cuartos. / BCL

No obstante no sería un nuevo rival, ya que Unicaja y Peristeri ya cruzaron sus caminos en la fase de grupos. Los cajistas salieron vencedores en el partido celebrado en el Martín Carpena (81-64), mientras que los helenos vencieron en su cancha en un partido en el que los cajistas no tenían nada en juego y habían cerrado ya su liderato (77-74). En definitiva, un enfrentamiento que podría volver a repetirse y que citaría a dos equipos en una versión mucho más mejorada de lo que lo hicieron entonces.

Promitheas Patras

El segundo candidato es el Promitheas Patras, segundo clasificado del Grupo L en el que ha quedado primer clasificado el UCAM Murcia y en el que se han quedado fuera Hapoel Holon y AEK. El conjunto griego dependía de sí mismo para estar en la siguiente fase y una victoria ante su homónimo, ya eliminado, les ha permitido confirmarse como equipo de cuartos y posible rival de los malagueños.

Ojo a este equipo porque llega a los cuartos como uno de los mejores segundos clasificados. El Tofas, por ejemplo, aterriza en la nueva fase con 2-4, el Peristeri con 3-3 y el Patras con un más que reconocible 4-2 empatando tanto con el UCAM como también con el Hapoel Holon. Además, en su equipo juega uno de los grandes anotadores de la BCL: Anthony Cowan, que promedia 18.6 puntos por partido.

MHP RIESEN Ludwigsburg

El último llegó esta noche tras conocer el resultado del partido entre el MHP RIESEN Ludwigsburg y el Telekom Baskets Bonn. Un duelo directo para decidir quién era el primer clasificado y quién el segundo. Finalmente, tras el 81-85, el vigente campeón regresa a los cuartos como cabeza de serie y el Ludwigsburg lo hará como segundo, opositando a ser el rival del Unicaja. Al que han dejado fuera, de paso, es a un Galatasaray que volverá a ver de lejos la lucha por el título.

Así que este jueves llegará el momento de la verdad. A partir de las 19.00 horas se sabrá el rival que debe superar el Unicaja para poder estar en una nueva Final Four y luchar por el ansiado título de la BCL.