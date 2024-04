El Unicaja necesita la mejor versión del Carpena para poner rumbo a Belgrado

El Unicaja juega este miércoles un partido clave. Quizás, junto a aquel de la Copa del Rey contra el Lenovo Tenerife del pasado mes de febrero, el más importante de lo que va de temporada. Al otro lado de la pista le espera el Promitheas griego, rival contra el que se jugarán los verdes una plaza directa para la Final Four de la Basketball Champions League que se disputará el último fin de semana del presente mes de abril en el imponente Stark Arena de Belgrado.

A pesar de la trascendencia del partido y de lo muchísimo que hay en juego, la venta de entradas marcha a un ritmo muy pobre. En una temporada en la que el Carpena está colgando muy a menudo el cartel de «no hay billetes», resulta realmente sorprendente el poco interés que genera (por ahora) un partido en el que el Unicaja se juega nada menos que un billete para la Final Four de la Champions.

Es verdad que las 21 horas de un miércoles no parece la mejor hora ni el mejor día para ir al Carpena, pero también es cierto que este equipo merece el esfuerzo de su afición, sobre todo en una noche tan importante como la que está por venir.

Unión perfecta equipo-grada

El Unicaja ha demostrado toda la temporada que su nivel deportivo está muy por encima de esta BCL. Ha sido campeón de grupo en la primera fase y campeón de grupo invicto en el Round of 16. Ahora parece también muy favorito en este play off al mejor de tres partidos que arranca el miércoles contra el Promitheas. Pero eso no significa que la plantilla no espere lo mejor de su afición. Eso no significa que no sea imprescindible para los jugadores el calor de su gente. Eso no significa que el equipo no necesite a su «marea verde» para que cuando el rival apriete, que apretará, el Carpena se convierta en ese fortín inexpugnable que lleve al Unicaja a poner rumbo directo hacia la Final Four.

El club ha utilizado sus redes sociales en las últimas horas para recordar a sus seguidores que la venta de entradas está en marcha y que estamos ante un «partidazo de cuartos de final» y un «cruce vital». Con más de 9.000 abonados, la buena imagen del Palacio está garantizada si no fallan los más fieles. No obstante, el club confía en un repunte estas próximas horas en la venta de entradas, que van desde los 16 a los 62 euros en categoría Adulto, para crear entre todos la atmósfera necesaria que aúne esfuerzos en el reto de sumar este miércoles el primer triunfo en el play off al mejor de tres victorias que separa al Unicaja de la Final Four de Belgrado.