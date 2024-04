Ibon Navarro: «Promitheas es lo que vimos en la segunda parte"

Ibon Navarro habló en rueda de prensa, tras ganar el primer asalto de la eliminatoria ante Promitheas Patras (67-54). El técnico cajista felicitó a sus jugadores por el triunfo y reconoció que la segunda parte el rival jugó mejor.

Valoración del partido

«Felicito al equipo por la victoria. Fuimos nosotros en la primera parte y Promitheas fue Promitheas en la segunda parte. Los dos equipos dominamos cada una de las partes. Solo veo buenas noticias porque solo podemos hacerlo mejor que en la segunda parte. Tenemos que arreglar los errores. Puede ser que por un bajón de energía tomamos malas decisiones y perdimos el ritmo de ataque. El control de rebote ofensivo también fue clave».

Exceso de confianza

«Es posible que tuvimos exceso de confianza, no diría la segunda parte, creo que los últimos minutos del segundo cuarto también fueron malos. El ambiente estaba con la sensación de que el entrenador es un exagerado. Pero Promitheas es lo que vimos en la segunda parte, un equipo muy duro. Sólidos en el uno contra uno, pelean. En ataque lo hemos visto, que anotan mucho de 3 puntos. Kalinoski y Melvin han estado muy bien, limitando a Reynolds. Nuestro trabajo a nivel defensivo no ha sido malo, pero en el rebote sí. Siento ser un pesado, pero Patras es un equipo muy serio. Ellos no juegan como en la primera parte, lo normal es lo de la segunda».

Descarte de Kravish

«El descarte de Kravish ha sido por motivos tácticos, lo de Djedovic es que ha empezado a vomitar. Lo hemos tenido que llevar a urgencias».