El PP está promocionando, como si fuera su ‘joya de la corona’ para las elecciones municipales, la lista pactada con Paco de la Torre en su bastión de la capital. El regidor ha aceptado a Elisa Pérez de Siles como número 2 y esto supone una de las escasas concesiones políticas de una candidatura en la que, fiel a su estilo, se apuesta por perfiles más profesionales, de gestión, técnicos y trabajadores. A continuación, se analizan algunas de las claves de la lista armada por el ‘equilibrista’ Paco de la Torre, que va camino de su cuarto de siglo como alcalde tras haber sido acusado de tener un perfil falto de carisma en los inicios en los que relevó a la ‘ministra’ Celia Villalobos.

Concesión política

Con la opción intermedia que representaría Elisa Pérez de Siles se ha solventado el tira y afloja mantenido por el alcalde y el aparato provincial del PP en los últimos tiempos. En la antesala de la negociación de la lista, Paco de la Torre amagó al airear su deseo de que el número 2 lo ocupara su homólogo en Estepona, José María García Urbano. El partido no dio luz verde. Y el regidor capitalino tampoco ha dado pie a escenarios como los de 2003 y 2015, cuando los entonces presidentes provinciales del PP, Joaquín Ramírez y Elías Bendodo, ocuparon respectivamente el número 2 de la lista.

A De la Torre se le ha cuidado al evitarle uno de estos marcajes férreos por parte del líder orgánico de turno. De Patricia Navarro, en este caso. Y él, a cambio, ha hecho la concesión de no recurrir a un fichaje externo, como hizo en 2019 cuando lo secundó en la lista la independiente Susana Carillo. El regidor ha aceptado a Pérez de Siles como número 2 en una candidatura en la que, fiel a su estilo, se apuesta por perfiles más profesionales y de gestión o, prácticamente, no se hace otra apuesta política que no sea la que él encarna.

La ‘doble’ portavoz del PP, en la Casona del Parque y la sede del partido, ofrece una figura que no deja en una posición de debilidad extrema ni a De la Torre ni al aparato. El alcalde hace ver que no se ha plegado en exceso a la dirección provincial -por aquello de que Pérez de Siles está en su entorno diario más inmediato- y el partido puede decir que ha situado a alguien de su cúpula orgánica como número 2. El tema de la sucesión en la alcaldía es harina de otro costal. Parece que todos han llegado a ponerse de acuerdo en que todavía no es el momento de pararse a pensar en ello.

Un mensaje continuista

En una lista con suculentos cambios respecto a la de 2019, se ha cuidado un mensaje paralelo de corte continuista. Es la lectura que ofrece la permanencia en el ‘once titular’ de los concejales Elisa Pérez de Siles, Teresa Porras, Carlos Conde, Avelino Barrionuevo, Jacobo Florido y Francisco Pomares. En esta media docena de ‘supervivientes’ se encuentran desde quienes más agradan a día de hoy al alcalde hasta algunos de ellos que ofrecen uno de esos perfiles estajanovistas que él tanto valora.

Recambios para los que se van

Los principales fichajes están claramente orientados a las áreas que abandonarán los concejales que no repiten en la candidatura. El bagaje tecnológico de Susana Carillo ha sido cubierto con la inclusión como número 5 de Alicia Izquierdo, ingeniera de telecomunicaciones que ejerce como directora de cuentas estratégicas de Oracle y atesora experiencia en el segmento de las ‘startups’.

La ausencia entre los elegidos del concejal de Urbanismo, Raúl López, ha sido compensada con los perfiles que aportan Carmen Casero, con experiencia como delegada de Fomento de la Junta, y la independiente Penélope López, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos que asesora para los proyectos de obras públicas a la Coordinación General de Infraestructuras y Proyectos del Ayuntamiento de Málaga.

La ‘promoción interna’ de otra independiente sería la fórmula empleada para la sustitución como edil de Movilidad de José del Río. Esto explicaría que el 12 sea para Trinidad Hernández, directora general de este área y exresponsable provincial de Tráfico.

La hipótesis de que Cultura regrese al PP, tras haber sido sacrificada en el pacto conCiudadanos, ha sido contemplada con la presencia en el número 7 de la directora de la Fundación Contemporánea y licenciada en Historia del Arte Mariana Pineda, llamada a ser la edil del ramo si De la Torre gobierna de nuevo.

A la otra de las salidas sonadas ya se anticipó el alcalde cuando ordenó que Rosa Sánchez le dejara Turismo a Jacobo Florido, quien ha subido en esta lista hasta el puesto 8 desde el 11 de 2019.

Los últimos se quedan

Otra clave de la candidatura es la invitación a quedarse como concejales, durante una legislatura completa, a aquellos que han irrumpido estos últimos meses en la bancada popular de la Casona del Parque. Las marchas a la Junta de Andalucía de Gemma del Corral y Ruth Sarabia, así como el salto a la actividad privada de Luis Verde, propiciaron vacantes que fueron ocupadas por Francisco Cantos, Mar Torres y Mari Paz Flores. A todos ellos se les mejora la posición respecto a 2019 y son situados en puestos de salida, siempre y cuando el PP suba de sus 14 ediles actuales y alcance como mínimo la quincena de concejales.