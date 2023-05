La cercanía de las elecciones en Málaga 2023 del 28 de mayo sigue alargando el goteo de ministros que hacen precampaña en Málaga capital. Esta vez no le tocó el turno a un 'enviado especial' socialista sino al titular de Consumo y líder nacional de Izquierda Unida, Alberto Garzón. En las inmediaciones del campus universitario malagueño de El Ejido, Garzón sacó pecho por la candidata de la confluencia que IU y Podemos consensuaron in extremis para no concurrir por separados en las elecciones municipales de la capital malagueña, la ya exdirectora del Instituto de las Mujeres del Gobierno de España: Toni Morillas. "Podemos darle un vuelco importante a esta ciudad", apuntó el ministro sin perder de vista la cita con las urnas.