Había ganas de Feria y ni el intenso calor ha restado público este sábado en la Feria de Centro. Era la puesta de largo, el ansiado primer día de fiesta en las calles del Centro. Malagueños, andaluces, españoles y extranjeros, hay cabida para todas las edades y nacionalidades, unidos por las ganas de disfrute.

Vestida de gala para la ocasión con una nueva portada y centenares de farolillos, la calle Larios da la bienvenida a la festividad más esperada del verano en la provincia y llena de algarabía el centro. No faltan los lunares bordados en faldas y camisas, un pequeño vaso rosa en mano y una flor en la cabeza. La flor y el abanico está siendo lo más vendido este sábado, cuenta Antonio, vendedor de en uno de los puestos de Larios.

Tradición flamenca

Al ritmo de 'Ali Ali O' un grupo de mujeres baila y un círculo se forma a su alrededor de gente que siguen sus cánticos y sus bailes. Mariví Morales tiene 52 años, es de Málaga y ella y sus compañeras de baile se visten de flamenca cada año para animar la feria con sevillanas y malagueñas. Todas ellas están de acuerdo en que "cada vez falta más flamenquito en la feria, se está perdiendo la tradición de la música y el baile flamenco".

Buen ambiente

A pesar de que hay gente de todas las edades, son los jóvenes los que más se animan a disfrutar de esta festividad. Carmen tiene 21 años, es originaria de Málaga y le encanta la feria. De día y de noche. La del Centro y la del Cortijo de Torres. “Me tiro en la feria todo el día. Hoy hemos venido a la romería de esta mañana, hemos comido en el centro, y más tarde iremos al Real”. Un recorrido típico en la feria, que para Carmen "este año está más animada que otros años", pero, destaca, que si hay algo que se mantiene es "el buen ambiente". "Me gusta mucho venir porque la gente está muy animada, no tienen vergüenza, y hay un ambiente muy divertido", confiesa la joven malagueña.

La misma opinión tiene Debby, de 58 años. Ella y su familia son de Londres, y vinieron a pasar las vacaciones al Rincón de la Victoria. Ayer se enteraron de que este fin de semana comenzaba la Feria de Málaga, y no quisieron perdérsela. Pronto han adoptado las costumbres locales. La londinense no tardó en comprarse una flor y probar el famoso vino malagueño que le hacía no parar de reír. “La feria es fantástica, todo el mundo es muy simpático y me encanta ver los trajes y escuchar el flamenco”, cuenta Debby emocionada.

Si las despedidas de soltera ya frecuentaban Málaga, con la llegada de la feria aumentan los grupos de hombres y mujeres vestidos a juego con diversos atuendos. Son fáciles de identificar y díficil que pasen desapercibidos, más aún en feria, cuando el Cartojal hace de las suyas. María Castillo, de 32 años, viene de Jaén y sus amigas decidieron que el lugar perfecto para despedir su soltería era la Feria de Málaga. “Hemos venido otros años y nos encanta, el ambiente es bueno y hay muy buen rollo”, cuentan las amigas de la futura novia. Como en los casos anteriores, el “buen ambiente” es el adjetivo con el que mejor describe esta joven la Feria.

Actuaciones musicales

Otro de los alicientes de cualquier fiesta es la música, que llega a casi todos los rincones de la almendra histórica con los escenarios donde las actuaciones de bandas y grupos de baule no cesan. Larios, plazas como la ‘Plaza de la Marina’ y la ‘Plaza de la Constitución’ reúnen gran parte de asistentes. Allí beben, cantan, ríen y disfrutan de conciertos en directo, que dan un toque especial y festivo. No hay bares con mesas vacías, ni tiendas sin cola en la puerta. El Centro, según cuentan algunos de los malagueños que frecuentan la feria cada año, está “cada año más lleno de gente”. Y sólo es el primer día.

A las 18.00 horas y al ritmo de una batucada puso el broche final a una primera jornada que ha iniciado con fuerza los ocho días de fiestas que les espera a la ciudad.