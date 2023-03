Una ceremonia muy escueta, directa y musical, conducida por el actor Darío Grandinetti y la periodista y escritora Mónica Carrillo, sirvió para bajar el telón de la vigésimo sexta edición del Festival de Málaga, que ha coronado a las películas 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola, y Las hijas, de Kattia G. Zúñiga, como grandes triunfadoras. Una vez más el certamen da su empujón a dos directoras jóvenes, debutantes, con una mirada sensible a las realidades infantiles y adolescentes y a sus implicaciones familiares.

«Creo que con este premio hay una voluntad de visibilizar las infancias trans y la diversidad en general. Todos sentimos la necesidad de encontrar nuestro sitio en el mundo y hay muchas personas, muchos menores, que no encuentran la posibilidad de hacerlo», reflexionó Urresola al recoger la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española, acompañada por parte del equipo del filme, incluida la niña Sofía Otero, reciente ganadora del Oso a la Mejor Actriz por su impresionante interpretación de esa niña que no soporta que la llamen Aitor.

Una de las productoras del largometraje triunfador, Lara Izagirre, tomó la palabra para mostrar otro de los objetivos de 20.000 especies de abejas: «Estamos intentando hacer un cine más sostenible, más compatible con la vida y se nota cuando se ve la película. Esto es vuestro, mujeres del cine, las que habéis venido antes de nosotras y las que estáis por venir», declaró.

Minutos antes, una emocionadísima Patricia López Arnáiz, Mejor Interpretación Femenina de Reparto, también quiso reivindicar el valor de la cinta, «una llamada para que nos acerquemos a lo diferente de una manera más amorosa». Y se quiso dirigir a la realizadora con un clarísimo: «Esti, haz más cine».

La otra directora que ganó la otra Biznaga de Oro, la de Mejor Película Iberoamericana, Kattia G. Zúñiga, compartió emoción en sus palabras de agradecimiento: «Empezamos a preparar Las hijas hace 9 años, a partir de una historia personal mía. Hoy, 9 años después, estamos aquí. Estar en el Festival de Málaga, ya era un premio de entrada; la experiencia con el público en el estreno, otro. Pero éste ya es algo maraviloso», resumió la panameña.

María Vázquez

También exultante se encontraba María Vázquez al subir a las tablas del Teatro Cervantes para recoger la Biznaga a Mejor Interpretación Femenina Principal por su Ramona de Matria. «Gracias por apostar por esta Ramona, mujer obrera, incorrecta e imperfecta y en galego [el filme está rodado en ese idioma]», dijo la intérprete, quien no se olvidó de «todas esas mujeres increíbles que ahora son mis amigas como Francisca Iglesias Bouzón [su historia inspiró la película]»: «Ha sido un orgullo darle voz, cuerpo y alma a tantas Ramonas invisibilizadas que luchan día a día por sobrevivir y dignificar sus vidas. Ojalá pronto una matria en la que ninguna mujer tengamos que soportar ningún tipo de abuso».

El intérprete argentino Alberto Ammann quiso aprovechar su discurso de aceptación de la Biznaga el Mejor Actor Protagonista (por Upon Entry) para reivindicar el valor de su profesión: «Hace poco una amiga que está levantando un proyecto de una serie de adolescentes tuvo una reunión con un alto directivo de una plataforma. A la hora de hablar de los actores y actrices, el alto directivo le dijo a mi amiga: No te preocupes, que no hace falta que actúen bien. Yo hace mucho tiempo que aprendí que ser actor no es ponerse en la línea y decir el texto».

La realizadora Marina Seresesky también quiso compartir su alegría al recibir el Premio del Público por su Empieza el baile: «La noche del estreno estaba muy nerviosa porque era el primer pase con público de la película. Malagueños y malagueñas, habéis encontrado una manera genial de contarme qué os ha parecido».

Y el director Matías Bize, quien recibió por El castigo el Premio a la Mejor Dirección de manos de Julio Medem (el vasco remakeó En la cama del chileno para su Habitación en Roma), no dejó pasar la oportunidad para compartir el galardón con todo el equipo: «Nos movmos como un solo cuerpo en un bosque haciendo un plano secuencia de 80 minutos sobre una tema muy importante del que hay que hablar» (en referencia al lado más oscuro y complicado de la maternidad).

La gala de clausura de la vigésimo sexta edición del Festival de Málaga contó con las actuaciones del cantaor Israel Fernández, el productor y cantante Alizzz y Amaral (el dúo zaragozan ofreció un aperitivo de su recital de esta noche en el mismo lugar, el Cervantes, con el que el certamen echará el cierre a su edición). Queda la música y el maratón de la películas premiadas de este domingo en el Cine Albéniz; entonces habrá que apagar ya las pantallas del cine en español y empezar a trabajar en la siguiente convocatoria, que ya tiene fechas: del 1 al 10 de marzo del 2024.