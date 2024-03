Pildoritas festivaleras (V)

1 Muchas lágrimas en la sala de prensa

Málaga es un festival agradecido: aquí se han proyectado auténticas ponzoñas cinematográficas y no ha habido jamás silbidos ni pataleos ni nada de nada. La respuesta a las películas, hasta en los pases de prensa, suele ser cálida, con aplausos entre tibios y ovaciones. Pero nunca jamás se había vivido lo que se vivió en la proyección para acreditados de La casa (además, a primera hora de la mañana: 8.30 horas) o en la rueda de prensa posterior con el equipo: el periodista que pidió la palabra para formular una pregunta tuvo que interrumpir la cuestión porque no paraba de llorar y también el actor Óscar de la Fuente se enjugaba las lágrimas al recordar cómo alguna que otra situación de la película tenía que ver con su historia familiar.

2 Una casa muy concurrida

Y seguimos con La casa. No sé si rascará biznagas pero un premio ya tiene: el de más gente en un photocall del Festival de Málaga: 17, diecisiete, personas del equipo posaron para los medios en el Muelle Uno. Segundo premio para Segundo premio, con 14, catorce, miembros del equipo.

Cuéntenlos: sí, 17 personas de 'La casa», posando. / Gregorio Marrero

3 Tuit del día

El de hoy es gráfico. @FerguionistaR escribe: «El amigo @jordiflower me ha conseguido esta maravilla de puño y trazo de Paco Roca en el Festival de Málaga». Y adjunta la fotografía de roca dibujando la dedicatoria con ilustración incluida. Comparada con los garabatos habituales de los del cine español...

4 La gran Antonia Zegers

Gerardo Sánchez, de Días de Cine, se toma un selfi con la gran actriz chilena Antonia Zegers, que regresa a Málaga tras la Biznaga del año pasado por El castigo ahora como miembro del jurado de la Sección Oficial de Largometrajes. «¡Qué divertida es!», asegura Sánchez. Como el mundo es un pañuelo, lo puedo corroborar: una persona de mi círculo más íntimo fue vecina de la Zegers cuando ambas vivían en el Cajón del Maipo y siempre me habló de cómo la actriz, toda una estrella en su país fundamentalmente por sus participaciones en populares series de televisión, era la antítesis del divismo.

5 Por el decoro

Si no me equivoco, ningún actor o actriz ha saltado de los cubos ésos que ponen en el photocall del Muelle Uno buscando ser la foto del Festival. Ni siquiera, Titán, el perro de Los pequeños amores. El cine español va bien.

Miki Esparbe y Bruno Sevilla saltan en 2018, ante parte del equipo de 'Las Distancias': Maria Ribera, Elena Trape, Alexandra Jimenez, Marta Ramírez / L.O.

6 Swifties de 50 años

Cantar en los cines a pleno pulmón las canciones de tu ídolo ya no es sólo algo de swifties (ya saben, las fans de Taylor Swift). El equipo de Segundo premio anima a que los fans de Los Planetas se pongan a entonar a pleno pulmón los temas de la banda granadina como si no hubiera un mañana (y como si no tuvieran, la mayoría, más de 50 años en el DNI). Yo, si fuera a una sala a verla, preferiría imitar a la gran May y me pondría de espaldas a todas para hacerme el guay.

7 Les encargo una tarea

Hace unos días, el minúsculo universo Film Twitter España se vio sacudido por la despedida de la red del productor Enrique López Lavigne. Hoy (Centro Cultural MVA, 17.30) se acercará al Festival para participar en un homenaje a Ventura Pons y Ocaña. Venga, no me defraudéis, que alguien vaya para allá y le pregunté por qué se ha marcado de X/Twitter.