El Ayuntamiento de Málaga ha rechazado destituir de forma cautelar al gerente de Smassa, Manolo Díaz, ahora investigado por un presunto caso de acoso laboral, como pedía en una moción el Partido Socialista.

Tanto el Partido Popular como Ciudadanos y el concejal no adscrito han votado en contra de apartar de sus funciones a Díaz “hasta que se determinen sus responsabilidades jurídicas”, como sí han apoyado el PSOE y Unidas Podemos.

En su intervención, el concejal socialista Jorge Quero, ha acusado tanto al alcalde de Málaga como a su socia de Gobierno, Noelia losada, de emplear “todos los medios a su alcance y de forma electoralista para que los malagueños no conozcan la verdad de los hechos denunciados hasta las elecciones”.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos ha explicado que entienden que la dimisión del gerente solo procedería en el caso de que la actual investigación derive en la apertura del juicio oral.

“Si de las investigaciones que se están practicando se deriva dicha apertura de juicio el gerente deberá abandonar su cargo de manera inmediata. Es lo justo, lo que respeta la presunción de inocencia y garantiza la limpieza en la gestión de lo público”, esgrimió la dirigente de Ciudadanos.

El edil de Movilidad del Partido Popular, José del Río, por cierto, llamado a declarar como testigo en la investigación, ha recriminado al PSOE que no respeten el derecho a la presunción de inocencia y dañen el “honor y la reputación de las personas que en este momento son inocentes”.

“Reinciden ustedes en el caso que ya cometieron con el caso de Villas del Arenal, convirtiendo en un circo político y mediático el salón de plenos en reiteradas ocasiones. No les importa el daño moral ni psicológico”, defendió Del Río, que recordó que la comisión externa de investigación de Smassa concluyó que no hubo acoso laboral a la exjefa de la Oficina Técnica, Trinidad Rodríguez, la empleada que activó el protocolo antiacoso.

No, por segunda vez, a una comisión de investigación

Por otro lado, se ha rechazado por segunda vez la creación de una comisión de investigación en la Sociedad Municipal de Aparcamiento “en aras de la transparencia sobre las posibles irregularidades en el aparcamiento”.

“No es algarabía, no es circo mediático. La sombra de la duda está ahí, apoyen esta comisión de investigación interna, no pasa nada, no teman y no vayan victimizándose”, ha manifestado la portavoz de Unidas Podemos, Remedios Ramos, que en su momento también pidió el cese cautelar de Manolo Díaz y que ha recordado la dimisión del que fue secretario del Consejo de Administración de Smassa, Francisco Souvirón.

“No podemos pasar por alto este hecho, que el secretario se tenga que marchar porque tampoco está dispuesto a ciertas líneas rojas como declaró la exjefa del servicio técnico con más de 20 años al servicio de la empresa”, ha zanjado Ramos.

El Juzgado de Instrucción nº3 de Málaga, encargado de la investigación sobre el presunto caso de acoso laboral en Smassa, ha llamado a declarar como investigado al gerente de la empresa municipal, Manolo Díaz. Como testigos, están citados el exsecretario del Consejo de Administración de la sociedad municipal de aparcamientos, Francisco Souvirón, así como el concejal de Movilidad, José del Río, la jefa de la Unidad Jurídica de Smassa, Cristina Ropero, y el subdirector de la empresa, Leonardo Cordero.

En esa citación, se llama también a declarar a la denunciante, Trinidad Rodríguez, arquitecta técnica y actualmente jefa del Departamento de Proyectos -empleada de Smassa desde hace 17 años- que se encuentra de baja por ansiedad, según se recoge en la denuncia presentada ante el juzgado.