Campanillas, La Palmilla y Ciudad Jardín notan ya la bajada en la presión del agua

Ante la grave situación de sequía que atraviesa la ciudad, al igual que el conjunto de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, por ahora, no prevé cortes radicales de agua, como sí ocurrió en 1995 pero, aún así, Emasa está ya tomando medidas para minimizar el consumo de la población y una de ellas es la bajada de la presión.

Para ello, es preciso instalar unas válvulas de presión que ya cubren el 20% de la ciudad y que, según las previsiones del Área de Sostenibilidad Medioambiental, cubrirán abarcarán la totalidad de la ciudad.

Esa bajada en la presión del agua que llega a los hogares puede alcanzar el 50% y ya afecta a sectores como Campanillas, Palma Palmilla, Los Asperones, la Corta, sector ‘macro’ que abarca Guadalmar, San Julián, Plaza Mayor y la zona alta de Churriana.

Asimismo, el Consistorio anunció la semana pasada que Emasa va a empezar ya a instalar las válvulas en la zona Este, desde los Baños del Carmen hasta Playa Virginia, así como en el Polígono Guadalhorce.

Los malagueños y malagueñas de las zonas donde ya se está aplicando esa reducción de caudales ya lo notan en sus hogares, en especial, en Campanillas, La Palmilla, La Roca o Ciudad Jardín, donde los vecinos están teniendo problemas con el calentador de agua, que se apaga continuamente por la baja presión o no llega a encenderse.

«Se está notando la bajada de la presión del agua, a veces el termo no enciende», explica la presidenta de la Asociación de vecinos ‘Evolución’ de Campanillas, Carmela, que señala que también nota que la lavadora no se llena como de costumbre.

Al igual está ocurriendo en la Palmilla, según cuenta el presidente de la asociación de vecinos Integración Social y Laboral Palma-Palmilla, Francisco García, que señala que desde hace dos o tres semanas en algunas viviendas «no sale agua caliente del calentador y se nota bastante la bajada de la presión». Eso sí, apunta que en la zona de las 720 viviendas, aunque se nota que el agua cae con menos fuerza, no está suponiendo un problema para los electrodomésticos.

Asimismo, vecinos de La Roca y Ciudad Jardín consultados por este periódico sostienen que también están teniendo problemas con el calentador.

Otra de las zonas afectadas es Guadalmar donde, aunque los vecinos sí han notado la rebaja de la presión, tal y como traslada la Asociación Vecinal Almar, tampoco están registrando incidencias.

Grupos de presión

La edil de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, instó la semana pasada a las comunidades de vecinos a que revisen y pongan a punto los grupos de presión de su edificio, en especial en bloques altos o ubicados en las zonas elevadas de la capital.

Estos grupos de presión son el sistema de bombeo que tienen instalados los edificios, aunque no todos, para bombear el agua que llega de la red.

Consultado al respecto, el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga explicó a este periódico que los edificios que cuenten con este dispositivo -suelen ser bloques con más de tres o cuatro plantas- no notarán la bajada de la presión ya que el agua de la red se colecta en un aljibe desde donde se propulsa con la presión necesaria para que llegue hasta los últimos pisos, por lo que no les afectará una bajada en la presión de la red. «Sobre todo tendrán problemas en edificios antiguos, comunidades de los años 60, que son los edificios que no eran tan altos y que muchas habrán quitado el grupo de presión o lo quitaron», explica Manuel Jiménez, presidente del Colegio.

Grandes consumidores

Asimismo, Emasa anunció que realizará un control exhaustivo de los 100 mayores consumidores de agua en la capital, que Incluye principalmente sobre el aeropuerto y el puerto, además de los hoteles, los centros comerciales, las zonas industriales, los hospitales o los centros deportivos, incluidos los municipales que funcionan bajo concesión.

Este centenar de equipamientos y espacios consumen hasta 2,9 hectómetros cúbicos de los 35,1 hectómetros cúbicos que consume toda la ciudad de Málaga en un año, según la facturación del año 2023.

El objetivo de los dispositivos de telelectura que se van a instalar es detectar con rapidez la aparición de fugas o averías para evitar las grandes pérdidas de agua.

En principio no conllevará una sanción salvo que se identifiquen anomalías en el cumplimiento del bando municipal sobre el ahorro de agua, en el que, entre otras medidas, se prohíbe el riego de zonas verdes con agua potable o el llenado de piscinas privadas. En este caso, será preceptiva una multa que puede llegar hasta los 6.000 euros.