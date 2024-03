Mujeres que con su trabajo transforman la sociedad

La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica han celebrado hoy en la sede de la fábrica de Cervezas Victoria, la décima edición de eWoman, el encuentro anual que pretende fomentar la visibilidad de la mujer en cualquier ámbito laboral, reivindicando su papel primordial en la sociedad del Siglo XXI a través de testimonios y ponencias, que en esta edición han correspondido a cinco profesionales femeninas que han alcanzado el éxito en sus respectivas disciplinas.

En la edición de este año, eWoman ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, el Área de Igualdad de la Diputación de Málaga, Cervezas Victoria y la Universidad de Málaga y ha tenido como plato fuerte las cinco ponencias de mujeres de éxito y una actividad de coaching entre todos los asistentes por parte de Usoa Arregui, Alfredo Juliá e Ignacio Alonso, miembros de la empresa Cambyo. La periodista de La Opinión de Málaga, Ana Montañez presentó el evento.

Cinco ponencias

Profesionales contrastadas en la enseñanza como Patricia Santos, profesora de Formación profesional en el IES Profesor Isidoro Sánchez de la capital malagueña y ganadora de la distinción como mejor docente de España en 2018, 2021 y 2023; Lourdes Cruz Ochotorena, directora de Desarrollo de Negocio y Atracción de inversiones del PTA; Lourdes Sánchez Espejo, directora de Conectividad en DEKRA Testing and Certification S.A.U; Lourdes García Ortiz, presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga y María José Berlanga Palomo, vicerrectora de Igualdad y Política Social de la Universidad de Málaga, ofrecieron su testimonio al público asistente como el mejor ejemplo de empoderamiento femenino.

Patricia Santos abrió el turno de ponencias del eWoman / ALEX ZEA

"Tengo que decir que a día de hoy no somos iguales". Con esta frase inició su intervención Patricia Santos, profesora de Formación profesional en el IES Profesor Isidoro Sánchez de la capital malagueña y ganadora de la distinción como mejor docente de España en 2018, 2021 y 2023, quien quiso hacer público el poco apoyo institucional recibido tras la consecución de sus galardones como Mejor Docente. "El único apoyo que he sentido es el de mis estudiantes, que fueron los que me nominaron para optar a los premios".

Santos denunció el sesgo que hay en determinados ciclos de la Formación Profesional, copado por alumnos masculinos exclusivamente en la enseñanza que ella imparte, el ciclo de Automoción, y por mayoría de alumnas inscritas en ciclos como el de Maquillaje o Peluquería. "En Formación Profesional hay mayoría aplastante de alumnado masculino y tenemos que seguir trabajando para fomentar el talento independientemente del género". La docente malagueña finalizó su intervención demandando una mayor "respuesta a nivel institucional" para mejorar la situación de la Formación Profesional en nuestro país.

Lourdes Sánchez Espejo, directora de Conectividad en DEKRA Testing and Certification S.A.U / ALEX ZEA

Acto seguido tomó la palabra Lourdes Sánchez Espejo, directora de Conectividad en DEKRA Testing and Certification S.A.U, quien aludió a "la curiosidad" como la cualidad que le ha preparado para afrontar los retos de su carrera profesional. Sánchez Espejo, que ha sumado a su capacitación como directora de Conectividad de la empresa alemana tecnológica, el liderazgo de equipos de trabajo, indicó que "la diversidad genera innovación" y hoy en día esa diversidad hace avanzar a la tecnología.

Mente abierta

Mente abierta, humildad y sacar siempre algo bueno de todos los problemas que nos plantea el ejercicio profesional, es la otra parte de la receta para alcanzar el éxito, según la representante de DEKRA, quién señaló que "aprender de los momentos negativos nos hace más fuertes". Por último, la ponente hizo referencia al trabajo que varias empresas tecnológicas desarrollan junto a la Universidad de Málaga en la Cátedra Mujer y Tecnología Hedi Lamarr y que tiene por objeto aumentar la participación de las mujeres en la tecnología e incrementar su presencia en titulaciones tecnológicas.

Lourdes Cruz Ochotorena, directora de Desarrollo de Negocio y Atracción de inversiones del PTA / La Opinión

Lourdes Cruz Ochotorena, directora de Desarrollo de Negocio y Atracción de inversiones del PTA, fue la tercera ponente de la mañana. Para la representante de Málaga TechPark, los retos para tener igualdad de género en la era digital pasan por "la identificación de las mujeres líderes, invertir en el talento femenino y la visibilización de los logros profesionales". La proactividad, la colaboración con las entidades públicas y privadas para conseguir que aumente el talento femenino en el sector STEM, acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineering and Mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas ), son también otros de los objetivos a conquistar.

Para Cruz Ochotorena, en la actualidad todavía se está lejos de la paridad en liderazgo femenino en el sector de las ingenierías donde solo hay un 30% de mujeres matriculadas en la UMA, y denunció el sesgo, que "desde la educación primaria" se produce y que provoca que la mujer se aleje a temprana edad de las asignaturas más tecnológicas. Para aliviar esta situación, la ponente abogó por un "acercamiento a la tecnología, aprender programación, desarrollar las competencias digitales, trabajar en red para provocar empoderamiento, invertir en formación y trabajar por la visibilidad" para fortalecer el liderazgo femenino.

Lourdes García Ortiz, presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga / ALEX ZEA

La cuarta ponencia tuvo como protagonista a la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz, quien destacó la gran evolución social y jurídica que el tratamiento de la Violencia de Género había experimentado en los últimos veinte años con la creación de juzgados específicos para llevar casos y la aprobación de varias leyes al respecto. Para la presidenta de la Audiencia provincial de Málaga, primera jueza que dictó en España una sentencia sobre violencia de género, en 2005, sobre un caso acaecido en 2003 en Fuengirola, "el origen de la violencia de género es la desigualdad" a la que hay que anteponer formación en discriminación y el uso de un lenguaje más inclusivo, entre otros factores.

Trabajar para hacer una sociedad más justa

García Ortiz calificó de "reto apasionante" proteger a las víctimas de Violencia de Género y poder aliviar, a través de instrumentos como la comisión de Igualdad, la situación de las mismas. También se felicitó que en la carrera judicial "haya más mujeres que hombres" (60-40%) aunque, desgraciadamente, no ocurra esto en los órganos de dirección del poder judicial "donde los hombres siguen siendo mayoría". Por último, mostró su esperanza en dar los pasos adelante para "trabajar para hacer una sociedad más justa".

María Dolores Vergara Trujillo, diputada de la Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias de la Diputación de Málaga / ALEX ZEA

Antes de la última ponencia tomó la palabra, María Dolores Vergara Trujillo, diputada de la Delegación de Igualdad, Servicios Sociales y Familias de la Diputación de Málaga, quien se dirigió al público asistente indicando que "el talento y el trabajo no dependen del género" y señaló que las mujeres están dando pasos al frente para asumir todo tipo de responsabilidades. La diputada de Igualdad indicó que desde la Diputación de Málaga se están llevando a cabo una serie de iniciativas para derribar estereotipos no igualitarios en el ámbito rural, sobre todo en las localidades menores de 20.000 habitantes.

Derribar estereotipos

La representante de la Diputación malagueña ofreció el dato de que en las últimas elecciones municipales del 28 de mayo del año pasado, una de cada cuatro listas que optaban a las alcaldías de la provincia malagueña estaba liderada por una mujer, lo que arrojó la cifra de un total de 22 alcaldesas sobre un total de 103 municipios. "Queda mucho por hacer", destacó, a la vez que puso como ejemplo los altos porcentajes de escaños femeninos en los parlamentos autonómicos (47%) y el número de Diputadas en el Congreso (42%) como ejemplos a seguir y conseguir.

María José Berlanga Palomo, vicerrectora de Igualdad y Política Social de la Universidad de Málaga / ALEX ZEA

La última ponencia de la mañana corrió a cargo de María José Berlanga Palomo, vicerrectora de Igualdad y Política Social de la Universidad de Málaga, quien hizo un recorrido por su actividad en aras de la igualdad en su triple vertiente profesional como profesora de Arqueología, como investigadora y como vicerrectora de Igualdad de la UMA.

"Una universidad más justa"

"Intentar poner en valor espacios de visibilidad de la mujer en el mundo antiguo y dar a conocer el trabajo de las grandes arqueólogas anteriores a 1950, ha sido parte de mi trabajo", remarcó la vicerrectora, que señaló además, como grandes retos de su recién estrenado cargo como vicerrectora de Igualdad en el nuevo equipo de gobierno de la UMA, "hacer una universidad más justa, más equitativa y más igualitaria". Berlanga remarcó la necesidad de "incluir políticas de género en todos los estamentos de la Universidad de Málaga" y señaló al IV Plan de Igualdad elaborado por la UMA como un "gran instrumento para acabar, por ejemplo, con las brechas salariales, visibilizar el trabajo de las mujeres, luchar contra el acoso, la violencia de género y la prostitución y poner en valor lo que es el feminismo", subrayó.

Momento de la actividad de coaching llevada a cabo por miembros de la empresa Cambyo / ALEX ZEA

Sesión de coaching con Cambyo

La décima edición de eWoman finalizó con una actividad de coaching realizada por los miembros de la empresa Cambyo Usoa Arregui, Alfredo Juliá e Ignacio Alonso en la que interactuaron con los asistentes a la jornada para dilucidar qué aportaban, cuál era el granito de arena que podían ofrecer a la sociedad para transformarla y hacerla mejor.

Los coaches hicieron viajar al público para que se imaginaran estar en el año 2030 y llevaron a cabo una dinámica de grupos en la cual hubo que delimitar cuatro aspectos: lo que necesitamos aprender, lo que necesitamos soltar, lo que necesitamos para cargarnos las pilas y definir cómo es esa sociedad transformada.