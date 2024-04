La cesta de la compra suma una subida del 50% en cuatro años y no toca techo

Los bolsillos de las familias malagueñas cada vez tienen menos liquidez. Pero aunque las asociaciones de consumidores periódicamente nos han informado de las subidas interanuales, esta semana hemos conocido que la cesta básica se ha encarecido en más de un 50% durante los últimos cuatro años. El informe presentado por la consultora británica Kantar incluye en ese análisis productos tan básicos como aceite, arroz, café o detergentes.

Productores de frutas y verduras con puestos en el céntrico mercado de Atarazanas, en el centro histórico de la capital, señalan a este periódico que el aceite de oliva virgen extra lidera con creces la subida acumulada, de manera que cada vez son más los malagueños que lo sustituyen por otros aceites o emplean mantequillas o margarinas como alternativas para ciertas recetas. Más de un 80% ha subido el aceite de oliva durante los últimos 12 meses, como confirma el sindicato agrario Asaja Málaga.

Respiro tras Navidad

Los precios en la cesta de la compra dieron un ligero respiro tras las fiestas navideñas. Pero en la provincia se dejan sentir las alzas, guiadas por el importante incremento del precio de los combustibles, como relatan fuentes de Facua. Este jueves se ha establecido para la gasolina un nuevo máximo para lo que va de 2024. De hecho, en el acumulado desde el 1 de enero el incremento en el precio ya se coloca en el 8,35%.

Alimentos en un supermercado. / Pixabay

Ahorrar se ha convertido en una tarea heroica, como expresa Miguel Ortega, que regenta una pescadería en el corazón de Málaga y ve como en dos años ha reducido su facturación en casi un 60%. «Las familias cada vez comen menos carne y pescado no porque se hayan vuelto todos veganos. Es que no les llega», señala, al tiempo que muestra productos como la gamba malagueña a un precio por kilo que no se recuerda en lo que va de década. Representan algunos mariscos la excepción, porque en este momento el vertido cero de aguas residuales en ciertas zonas de la provincia ha generado un excedente histórico en las lonjas.

Estudio sobre la inflación

En el estudio de la consultora Kantar Worldpanel, acerca de cómo se diseña actualmente la cesta de la compra en España, cabe destacar que las marcas blancas ya suponen la mitad del gasto. Y se apunta a que cadenas como Lidl, Mercadona o Día lideran la dinámica a la hora de llenar la cesta de la compra, en detrimento del comercio local. Además, la estadística actualizada indica que el consumidor ha rebajado el número de veces que va a la compra, hasta situarlo de media en tres veces por semana.

Kantar recuerda que la inflación registrada en 2023 afectó especialmente a los segmentos de la alimentación (11,9%) y las bebidas (8,9%). En la provincia de Málaga, la cesta de la compra se encareció, como ya informó este periódico, justo en el 12% de enero a diciembre del pasado año. Con el nuevo año, el consumidor ha incrementado la búsqueda de ofertas y se ha refugiado en las mencionadas marcas blancas para intentar compensar esas grandes subidas.

Para comparar con otros sectores, cabe recordar que la inflación cerró 2023 en la provincia con una tasa interanual del 3,8%, que fue siete décimas superior a la de España (3,1%). El Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge que en los dos últimos meses del pasado año no hubo movimientos respecto a la inflación, pero con este nuevo año se han reactivado apartados como el de la energía. Ha subido el IVA en la electricidad y la gasolina ha invertido su tendencia a la baja que se repitió durante muchos meses en 2023.

El precio de la gasolina sigue sin dar un respiro. / L.O.

Gasolina

El precio medio del litro de gasolina se sitúa actualmente en los 1,66 euros, su nivel más alto desde finales del mes de octubre, tras subir un 0,91% con respecto a hace una semana, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la UE. Por su parte, el precio medio del litro de diésel también mantiene esta semana con una tendencia alcista y suma su tercera subida consecutiva, hasta colocarse de media en los 1,55 euros. En lo que va de 2024 el diésel se ha encarecido también hasta en un 3,88%.

Llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta en estos momentos unos 91,3 euros, 1,6 euros más que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 89,7 euros y tampoco existía por entonces el descuento de 20 céntimos por litro que se va a recuperar ahora en ciertas islas canarias. En cuanto a los coches de gasóleo, el llenado del depósito medio representa un desembolso de 85,3 euros, 1,15 euros más caro que en la misma semana de 2023.

