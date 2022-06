Así avanza el mercado de fichajes del Málaga CF

El Málaga CF presentó este miércoles a Manolo Reina, el primer fichaje para la temporada 22/23. Sin embargo, podría no ser el único en los próximas días antes del inicio de la pretemporada (4 de julio), ya que el club tiene apalabrado al lateral diestro Juanfran Moreno, atado al delantero Fran Sol y al cancerbero Rubén Yáñez con las conversaciones muy avanzadas. Además, ya han abandonado las filas blanquiazules Ismael Casas y Paulino de la Fuente.

Más allá de estos nombres, ¿cómo avanza el mercado de fichajes del Málaga CF según su director deportivo? "Lo que puedo contar es poco. Estamos en el inicio del mercado. Teníamos las ideas muy claras y hay operaciones que hemos atajado sin especulaciones. Lo estamos haciendo. Pienso que están respondiendo bien los jugadores, pero va a ser un mercado largo hasta el 1 de septiembre", afirmó Manolo Gaspar en la presentación del nuevo portero. Quedan muchas piezas por unir, aunque el inicio de la pretemporada está muy cerca y "lo ideal sería tener al equipo completo" para el 4 de julio.

Manolo Reina, por experiencia y trayectoria, supone una línea muy diferenciada de lo que se buscó la temporada anterior y es que ahora en "La Cueva" quieren algo muy distinto: "Nos estamos fijando mucho en las mentalidades. Da igual que sean más jóvenes y veteranos. El objetivo es sacar adelante el grupo, de individualidades no vamos a tirar. Tienen que ser conscientes de lo que este club representa". Sobre unos posibles traspasos confirmó que, hasta el momento, no ha llegado ninguna oferta y se mostró cauto sobre posibles refuerzos: "Hay cosas que están bastante habladas, pero igual en cinco días no hay nada. Soy optimista".

¿Con cuántas fichas se va a plantar el Málaga CF la próxima temporada? "El número lo va a dar el mercado" y dependerá de los jóvenes que vayan a subir al primer equipo. "Tenemos una idea clara de los que sí van a ocupar, pero cuantos menos lo ocupen mejor para el límite inscribible. Alguno tendrá ficha del primer equipo". Sin embargo, también reconoció el director deportivo que algunos tendrán ficha del filial y entrenarán bajo las órdenes de Pablo Guede como ha ocurrido esta temporada.

Lo que es evidente es que el principal objetivo ahora es crear una plantilla de futbolistas para generar confianza en la afición: "Me encantaría decir 10 nombres con los que estoy hablando, pero mi objetivo es hacer una plantilla para enganchar a la gente como pasó al principio y seguir la línea. Eso es lo que quiero y para eso es importante resetear y olvidar para empezar de cero. Sé que es difícil porque ha sido un año duro, pero mi trabajo es ese", explicó Manolo Gaspar en rueda de prensa.

Límite salarial

Una de los principales puntos que acotará el mercado de fichajes del Málaga CF es el límite salarial. Según definió Manolo Gaspar, va a ser similar al de 2021, "un poco superior a los siete millones". A pesar del ingreso que supone el CVC, el club mantendrá los pies en la tierra este verano y los salarios de la plantilla se mantendrán estables y parejos unos con otros, "va a haber siempre un equilibrio y vamos a seguir esa línea".

Además, en el Málaga CF están planificando sin el dinero que podría llegar por la más que presumible venta de Ricardo Horta o cualquier ingreso extra de algún traspaso. Así que, si al final se reciben esos millones, el club podría dar un salto a nivel presupuestario para afrontar la segunda parte del tramo de fichajes con más solvencia. Es más, cuentan con ese millón de euros que guardaron en la anterior ventana de invierno, recortado tras la llegada de dos entrenadores.

No obstante, Manolo Gaspar se mostró muy claro sobre la situación económica del club: "No hay más alegría económica que el año pasado, pero es un paso grande a la hora de planificar. Los jugadores a los que llamo acogen la noticia con mucha alegría. Después está si llegamos a un acuerdo, pero la imagen del Málaga CF no es la misma que la de hace dos años. Sabemos hacia dónde podemos ir y es un paso muy claro".