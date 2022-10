«Ninguno esperábamos este arranque, han sido semanas muy duras»

Manolo Reina atiende a La Opinión para pasar revista a toda la actualidad del Málaga CF. La última victoria, el cambio en el banquillo, la mentalidad del vestuario, el debate de la portería, las críticas de la afición hacia los jugadores y Manolo Gaspar, alguien al que conoce a la perfección . El veterano portero de Villanueva del Trabuco habla sin tapujos de todo lo que rodea en estos momentos al conjunto de Martiricos.

Por fin se ganó la pasada jornada y, además, en casa. Importantísimo...

Aquí en casa teníamos que ganar lo antes posible. Nunca es tarde, llevábamos mucho sin ganar en casa. Y el Málaga en casa tiene que ser difícil de ganar. Esperamos que podamos darle más alegrías a nuestra afición, donde más gusta ganar es en casa. Es una pena haber estado tanto tiempo sin poder darle una alegría.

Más allá de los tres puntos, ¿cómo de importante ha sido la victoria a nivel de vestuario?

Es muy importante, por la losa que llevábamos acarreando todos. Cada partido teníamos mucha más presión, no dejaba soltarse a jugadores. Es complicado. A veces, por más ganas que tienes se te puede volver en contra. Veía al vestuario con ganas de agradar, esa responsabilidad o de querer hacer más cosas nos han acabado perjudicando. Ya tenemos esa tensión quitada, hay más sonrisas. Se lleva la semana mucho mejor. Quitar esa losa es importante, ahora tenemos que seguir ganando partidos. Llevamos un déficit de puntos que hay que recuperar. Cada partido es vital para sumar y acercarnos a dónde debemos estar.

¿Qué pensó en ese momento que el Lugo marca el 3-2 y todavía quedaba algún minuto?

Hasta ese momento estábamos haciendo un partido muy completo. En Segunda no es fácil ponerte 3-0 ganando. Nos sirvió para darnos cuenta, en cuanto bajamos la concentración mira lo que nos pasa. No quise pensar que se nos podía escapar el partido, pero mancha un poco el trabajo del equipo durante 90 minutos. Te vas con ese sabor agridulce de esos dos goles por un poco de relajación y pensar que estaba hecho. Te llevas un susto y nos tiene que valer para saber que si nos relajamos nos cae un tortazo. Se quedó en algo anecdótico, espero que la próxima vez estemos más alerta.

Primera victoria en casa y primer triunfo con Pepe Mel. ¿Qué ha cambiado en el día a día desde el cambio de entrenador?

El equipo ya se merecía la victoria antes, habíamos hecho cosas bien, pero estábamos en una dinámica que todo nos caía en contra. Desde el cambio de entrenador llevábamos tres empates y no lo hicimos bien en Leganés. Veníamos ahora a casa y se estaban poniendo las cosas complicadas. Ves bien al equipo, pero tienes que ganar partidos, no vale de nada lo otro. Clasificatoriamente se nos estaba complicando bastante. Ahora estamos obligados otra vez a ganar. Tenemos que lograr una racha buena. El equipo puede, tiene confianza y ganas. Esperamos encadenar otra victoria el lunes.

¿Qué faltó con Guede? ¿Suerte? ¿Resultados? ¿Faltó paciencia o era necesario el cambio?

No soy nadie para saberlo, bastante con intentar trabajar y dar confianza al equipo dentro y fuera del campo. Son decisiones. Con Guede lo dimos todo, estábamos unidos. Es una pena, es un malaguista más. Ahora ha venido Pepe y seguimos trabajando y ayudando en todo lo posible.

¿Ha podido pesar al equipo y a la impaciencia de la gente esas expectativas tan altas que se generaron en verano?

El Málaga viene de un tiempo malo. Se han hecho fichajes que han ilusionado. La Segunda División es muy complicada. Tienes que ser un bloque muy unido. Tienes que conocer muy bien a los compañeros, no es fácil. Una afición como la del Málaga tiene que estar en Primera, cuando se hacen esos fichajes todos queremos eso. ¿Nos ha pesado? No sé... Tal vez en este principio de Liga hemos tenido más presión de la que debería haber en las primeras jornadas. No hemos empezado bien, con un equipo que estaba hecho para estar arriba. Es un golpe de realidad. Tenemos que hacer las cosas para estar arriba. Si estamos unidos habrá tiempo para todo.

¿Cree que los cánticos que se escucharon en Leganés es precisamente por lo que se viene arrastrando del pasado?

Los que llevamos aquí pocas semanas tampoco lo hemos hecho bien. Te hablo en mi caso, me he criado aquí, que te canten eso duele. La afición está enfadada, está en su derecho. En nuestras manos está cambiar esta situación. Lo vimos el otro día, en cuanto le damos, nos responden. Es fútbol, cuando las cosas no van bien pasa esto.

También está recibiendo muchas críticas Manolo Gaspar. Pocas personas de la plantilla lo conocen mejor que usted. ¿Cómo cree que le está afectando?

Creo que le afectará, no he tenido una conversación sobre eso con él. Siempre te interesas por cualquier compañero cuando pasa, no es agradable. El Málaga viene de años complicados, es una situación difícil, todos ponemos el granito de arena para cambiar la situación. No es agradable.

¿Cree que se está siendo injusto con él?

Cuando empezamos el año teníamos una plantilla increíble, un equipazo. Y ahora que las cosas no salen bien recae todo sobre él. Tal vez se está siendo un poco injusto, es un hombre de la casa, ves las horas que trabaja, lo que hace por el club... No se le puede reprochar nada. Todos los que rodean al club tenemos que dar un poco más , dar el nivel para estar a la altura de este Málaga. Esperemos que esta mala racha se quede en una anécdota y en unos meses estemos donde merece el club.

¿Se confía en el vestuario en que todavía es posible pelear por estar arriba?

Sí. Si después de este inicio somos capaces de meternos ahí, acercarnos a play off... Ya sabes Segunda División cómo es, en el momento que ganes un par de partidos te metes arriba. Si somos capaces, la cosa va a cambiar bastante. Esos equipos que consiguen darle la vuelta, al final son peligrosos. Equipos que acaban fuertes, suben muchos de ellos. Tenemos que hacer muchas cosas bien, convertirnos en un equipo fiable, que sea difícil meternos gol. De ahí partimos. Arriba tenemos mucha calidad. Ya se ha abierto la lata y podemos hacer gol en cualquier momento.

Y ahora, Oviedo. Equipo en una situación similar...

Tenemos que ser conscientes de eso. Muchas veces lo hablamos. No es fácil jugar en La Rosaleda por la racha que llevábamos y los equipos vienen a apretarnos y ponernos las cosas difíciles. Nosotros vamos ahora al campo del Oviedo donde la situación es similar, lo están pasando mal y tenemos que ir allí a sumar, apretando desde primera hora. A enseñar los dientes, ser intensos. Después del déficit que llevamos, necesitamos ganar. Sacar los tres puntos para subir puestos poco a poco.

El último en llegar ha sido Lumor. Lo conoce bien del Mallorca. ¿Qué puede aportar?

Viene muy bien, con muchas ganas. Sabemos que es un buen lateral izquierdo, tiene pegada, recorrido, tira mucho hacia arriba. Nos puede aportar muchas cosas. Después de la lesión de Víctor Olmo nos quedamos solo con Javi, era necesario. Son muchos partidos, vienen ahora otra vez tres partidos en pocos días. No tenemos una plantilla tan larga para jugar tantos encuentros seguidos. No vendrá mal.

En lo personal, ¿cómo se está viendo en estas primeras jornadas?

Está siendo difícil. Ninguno esperábamos este arranque. Han sido semanas muy duras. Que la gente te cante y te insulte... a nadie le agrada y más si eres de aquí. Para eso trabajamos, para darle la vuelta. Espero que la afición vea ese equipo comprometido, que se vean reflejados en él.

¿Entendió tanto debate con la portería?

No suelo ver las redes sociales ni nada de eso. Después de Santander fue la primera portería a cero que dejé. Es verdad que en el portero cualquier jugada que no midas bien te castiga. La jugada de Santander fue desafortunada, en el minuto que era no podía dejar pasar el balón. Tenía que cogerla, era el bien del equipo. No me preocupa el debate de la portería, lo que más me preocupa es que el Málaga siga sumando puntos y entre todos podamos estar más arriba y recuperar a la afición. El debate de la portería... llevo en esto muchos años, cuando las cosas no van bien es un debate que tiene que haber. No pierdo el tiempo en eso, trabajo todos los días al máximo. Intento venir a mejorar, a estar bien para ayudar al equipo y me voy a casa tranquilo. Eso es lo importante.

Hablando de esa jugada... ¿Pensó que le iban a expulsar?

Sí... No me importaba, no quería que nos metieran gol, nos llevábamos un punto en ese momento. Fue un bote más alto de lo que yo me esperaba en ese momento y no lo pensé ni un segundo. Si llega a ser otro minuto del partido tal vez cambio de idea. Sí se me pasó por la cabeza que me podían expulsar.