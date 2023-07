Catorce canteranos darán este jueves el pistoletazo de salida a la pretemporada sobre el césped. Después de superar los correspondientes exámenes médicos y los posteriores test de esfuerzo durante el martes y el miércoles, ha llegado el día para pisar el terreno de juego y pensar en el balón. Un hecho, prácticamente simbólico a falta de que llegue la próxima semana el resto de la plantilla, que obliga a Sergio Pellicer a tomar decisiones muy importantes desde el mes de julio.

El portero Carlos López; los defensas Bilal, Murillo, Andrés Caro, Moussa y Víctor Olmo; los centrocampistas Izan Merino, Rafa, Dani Lorenzo, Larrubia, Jesús Martín, Álex Calvo y Kevin; y el delantero Loren son los primeros futbolistas que van a comenzar a entrenar sobre el césped de la Federación Malagueña de Fútbol. Precisamente, los 14 canteranos en los que el cuerpo técnico confía para ser parte importante del grupo a lo largo del paso por Primera RFEF.

No es casualidad que las sesiones hayan comenzado antes para los más jóvenes. El técnico castellonense quiere conocer de primera mano el estado de todos ellos y, sobre todo, el de los cuatro futbolistas que estuvieron cedidos el pasado curso: Dani Lorenzo, Larrubia, Kevin y Roberto, que llegará a lo largo de la semana tras acabar la temporada más tarde por el play off de ascenso a Segunda División que disputó -sin éxito- con el Barça B.

Por cuestiones presupuestarias y también por el descenso a una categoría menor, el peso de la cantera es innegable. Sin embargo, no va a ser ni el que a lo mejor Loren Juarros desearía ni el que tampoco espera en estos momentos la afición.

Seis fichas sub-23

¿Por qué el Málaga CF no va a poder plantear, por ejemplo, un once titular lleno de canteranos en una determinada jornada de Primera RFEF? La respuesta es tan sencilla como que es la normativa de la Federación la que así lo determina. El conjunto blanquiazul, al igual que el resto de sus rivales, tan solo podrá disponer de seis fichas sub-23 por cada partido. Por lo que se entiende que no se habla de seis jugadores concretos, sino que se podrá ir rotando sí así lo decide Pellicer.

Es decir, todos y cada uno de esos 14 canteranos ocuparían ficha sub-23. No obstante, de las seis que hay disponibles, cinco ya están prácticamente ocupadas. Cuatro de ellas son para Dani Lorenzo, Larrubia, Kevin y Roberto y la quinta sería para Carlos López. Aunque sea segundo portero, no entra en la categoría sénior al cumplir 19 años el próximo mes de noviembre.

Los cuatro jugadores de campo, presumiblemente, van a tener una importante carga de minutos en el ‘nuevo’ Málaga CF. Dani Lorenzo, Larrubia y Roberto han competido este último curso, con una aceptable regularidad, en Primera RFEF. Por lo que ya saben al tipo de fútbol al que se van a enfrentar sus compañeros y tienen muchas ganas de demostrar que merecen llevar la camiseta blanquiazul. Además, Kevin, por la confección actual de la plantilla, es esencial al no contar con extremos.

Por lo que quedaría una última plaza a disputar entre jugadores como Andrés Caro, Álex Calvo, Izan Merino o Loren. Todo apunta a que Pellicer irá rotando en función del tipo de partido que plantee el rival, de las necesidades futbolísticas o de lesión con las que cuente esa jornada el equipo o de los entrenamientos de esa semana.

No será una temporada fácil porque la presión va a ser absoluta para trazar cuanto antes el camino de vuelta a Segunda, pero es que desde ¡ya! el cuerpo técnico está obligado a tomar decisiones importantes sobre la cantera y los jóvenes futbolistas que tendrán que seguir jugando con el Atlético Malagueño. Parece fácil, pero puede marcar el futuro de La Academia.