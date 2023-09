«En el momento que recibí la llamada de Loren y el míster, pegué el cambio de mentalidad»

Genaro Rodríguez fue uno de los más señalados por la afición del Málaga CF en una horrible temporada que terminó con el equipo descendiendo de categoría. Fue pitado, recibió cánticos desagradable por sus malas actuaciones sobre el verde, pero el fútbol, como la vida, muchas veces da segundas oportunidades para que todo cambie de golpe y porrazo. Y en esas se encuentra el centrocampista de Gerena. Su continuidad en el club estuvo en el aire, pese a que le quedaba un año de contrato, pero el propio protagonista reconoce que todo cambió tras una conversación con Loren Juarros y Sergio Pellicer. La vida da muchas vueltas y ahora, tras dos buenas actuaciones, ha silenciado esas críticas e incluso arrancó aplausos de parte de la afición cuando fue sustituido frente al Atleti B la pasada jornada.

El centrocampista blanquiazul uno de los veteranos del vestuario, atiende a La Opinión para contar cómo se siente, cómo vivió lo ocurrido la temporada pasada y durante el verano y para dejar claro que ha cambiado el «chip» y está en Málaga para demostrarlo.

Lo primero de todo, ¿cómo se encuentra en este inicio de temporada?

Bien. Con los compañeros, con el equipo, que está en buena dinámica, pese a la derrota en Castellón. Se vio un equipo con ganas de competir. En esa línea estamos. A nivel físico estamos mejorando y dando nuestro 100%. Esa tiene que ser la línea a seguir.

De momento, dos partidos y dos titularidades. ¿Se encuentra más a gusto sobre el césped?

Sí, es un orgullo ser titular en este equipo. Trabajamos para eso, para poder estar al 100% para el fin de semana y para lo que demande el míster y el cuerpo técnico.

Cómo ha cambiado la película... El año pasado todo eran pitos, y ante el Atleti B le cambian al final del partido y hubo aplausos. ¿Esperaba esto?

Me sorprendió un poco. Tampoco lo piensas mucho en el momento por la tensión del partido. Agradecido. Quiero transmitir a la gente que estamos aquí para revertir la situación y que disfruten. Creo que el otro día pese al sufrimiento se disfrutó de esa victoria, como un soplo de aire fresco.

¿Qué le puede decir en este momento a la afición? A todos los que le criticaron duramente la temporada pasada.

Que confíen, que el trabajo es lo que tiene que primar. A lo largo de la temporada vendrán malos momentos del equipo, ahí es donde más juntos tenemos que estar. Yo entiendo a la gente, busca resultados, y al final nosotros lo tenemos que sentir. El otro día lo sentimos en La Rosaleda. Sin su empuje a lo mejor no se hubiera decantado la balanza para nuestro lado.

¿Cómo vivieron ese primer partido en La Rosaleda? ¿Qué le dicen a los nuevos?

Fueron cerca de 19.000 personas... Es una barbaridad. Los vi muy motivados, los primeros 20 minutos tuvimos un buen ritmo, desgastamos al rival. Fue clave para nosotros. Es lo que tenemos que buscar con el aliento de la afición. Roberto lo dijo en la entrevista después del partido, que meter un gol aquí significa mucho, haces feliz a mucha gente.

Fue una temporada dura, con un descenso. ¿Cómo ha vivido el verano en lo personal? ¿Cómo gestionó la incertidumbre sin saber si va a continuar en el club?

La incertidumbre te puede afectar a nivel mental. Al principio del verano nos afectó mucho el descenso, es un palo bastante duro, para la ciudad, para la entidad... Y a nosotros, que somos los primeros responsables del hecho. Luego intentas desconectar un poco del fútbol y cuando se acerca el inicio de la pretemporada estás más inquieto. Por la situación, por no saber qué va a pasar con uno. En cuanto recibí la llamada de Loren y del mister, totalmente mentalizado para el inicio.

¿Cómo fueron esas conversaciones con el club para decidir su continuidad en el Málaga CF?

En cuanto recibí la llamada... Ellos fueron muy claros, me transmitieron sus deseos de contar conmigo. Me quedaba un año de contrato, pero me quedé más tranquilo al escucharlo de su boca. A partir de ahí cambié el chip, y a prepararse lo mejor posible para el inicio.

Antes de eso, pensó salir. ¿Tuvo otras opciones?

Estaba con la incertidumbre, te llegan los rumores de que a lo mejor no cuentan contigo. Yo estaba a la espera de eso. Tengo mi año de contrato y estaba a la espera de si seguían contando conmigo o tener que buscar otras soluciones. En el momento que recibí la llamada pegué ese cambio de mentalidad.

Ahora le queda este año de contrato. Loren ya ha comentado que empezará a hablar con los jugadores que acaban contrato. ¿Cuál es su perspectiva de continuar en Málaga?

Ahora mismo no pienso en renovaciones ni nada. Me tengo que enfocar en este año, hacerlo lo mejor posible y al final mis agentes ya decidirán con el club. Esperemos que llegue esa renovación con el ansiado objetivo, que para nosotros ahora mismo es innombrable. Tiene que seguir así, esto es un día a día. Al final de temporada, el fútbol nos deparará lo que sea.

¿Y su voluntad es seguir aunque no se cumplan esos objetivos?

Obviamente, pero ya he dicho que es trabajo de mis agentes. Es externo. Yo me mentalizo en el día a día, mi trabajo, hacerlo lo mejor posible cada fin de semana y en estar disponible la mayor parte de la temporada.

Es de los veteranos, quedan pocos de la temporada pasada. ¿Qué cambios ve en el vestuario?

Pues mucha juventud, mucha hambre. También la propia inexperiencia. Todo debe ir en conjunto para conseguir los objetivos que nos marquemos semana tras semana. Veo que los chavales que han vuelto de cesión como Dani Lorenzo, Roberto, Larrubia... están dando un gran nivel. Han hecho su mili, como os gusta llamarlo. Los veo bastante bien, muy motivados y enchufados. Esa la esencia que debemos tener todas las semanas.

El año pasado tuvo que haber momentos de mucha tensión en el vestuario. ¿Ha cambiado el ambiente también?

Cada persona es un mundo. Todos somos de nuestro padre y nuestra madre. Creo que se ha hecho un buen grupo. El equipo tiene ese hambre y esas ganas de competir todos los fines de semana. Eso es lo que tiene que primar.

¿Qué les dice el míster?

Un poco en esa línea. Tenemos que salir a competir sabiendo el escudo que llevamos en el pecho. Representamos a toda una ciudad, mucha gente detrás. En Castellón se vio la gente que fue habiendo muchos kilómetros. Nos sentimos muy arropados. Tuvimos opciones hasta de llevarnos el partido. Ellos son por los que tenemos que luchar en el campo. Ponerse la camiseta del Málaga es algo importante y esa presión hay que llevarla bien.

Tiene experiencia en la categoría. ¿Lo que hemos visto en estos dos partidos es lo que le espera al Málaga durante toda la temporada? Partidos cerrados, igualdad, dificultad para sumar fuera de casa...

Totalmente, eso es lo que nos espera. Tenemos que intentar cometer los menos errores posibles, esto al final es un juego de errores y el que comete menos se lleva el partido. También entran las individualidades y el acierto de cara al gol. Todo suma y es importante. Hay que minimizar errores individuales y hacernos fuertes en el bloque defensivo. Y lo que venga, aprovecharlo.

El último en llegar ha sido Manu Molina, otro refuerzo para el centro del campo. ¿Cómo lo ha visto en estos primeros días?

Muy bien. Todos sabemos su trayectoria, es un jugador excepcional, con un trato de balón exquisito. Todo lo que sea sumar al equipo es bueno. Se está adaptando bien, llevo pocos días y parece uno más.

Genaro, Juanpe, Sangalli, Dani Lorenzo, Larrubia, el propio Manu Molina, Ramón cuando se recupere... ¿Podemos decir que el Málaga tiene el mejor centro del campo de la categoría?

No soy el que tiene que decirlo... La categoría tiene bastantes equipos que se han reforzado bien, con gente de nombre. Para eso estáis vosotros... Para mí el equipo que tenemos es el mejor, eso lo voy a defender a muerte.

En lo personal, marcó en el primer partido y tuvo un cabezazo para sumar también en el segundo. Se fue fuera por poco. No nos debemos acostumbrar, ¿no?

Ojalá que todos los partidos tenga un par de ocasiones, eso significaría que el equipo hace un buen trabajo. El balón parado en esta categoría es muy importante, tenemos armas para hacer daño a balón parado. Hay muchos partidos que se resuelven por un balón parado, tanto a favor como en contra. Tenemos que hacernos fuertes y hacer daño. Ojalá os acostumbréis a eso, sería buena señal.

Y este domingo, a Baleares.

Sabemos lo que nos vamos a encontrar. Va a ser un partido muy cerrado. Ellos tienen buen equipo, trabajan mucho el juego directo. Va a ser un partido de mucha segunda jugada, hay que tener la paciencia en campo rival. Eso se trabaja cada semana con vídeos y análisis, para eso tenemos un cuerpo técnico muy bueno que lo analiza y nos lo hace llegar.

Les ha servido Dioni de espía...

Nos ha comentado lo que nos vamos a encontrar, es un campo que busca eso. Tenemos que adaptarnos a cualquier circunstancia de partido.

Para terminar, objetivo personal y grupal de la temporada.

Objetivo... Lo he dicho, hay que marcarlos a corto plazo. Hablar a largo plazo no sirve de nada. Intentar sacar los tres puntos, si no se puede ganar fuera de casa, intentar conseguir el empate. Hacernos fuertes defensivamente y a partir de ahí, sumar.

Y la palabra tabú seguimos sin nombrarla entonces.

Eso no lo vas a escuchar de mí. Cuando llegue mayo, hablamos.