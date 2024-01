Francisco Salado acudió este lunes al programa Área Malaguista de 101 TV y habló, entre otras muchas cosas, de uno de los temas importantes que debe esclarecerse a lo largo del 2024: la posibilidad de que Málaga sea sede en el Mundial 2030, con la consecuente remodelación de La Rosaleda para el evento. "Estamos bien posicionados", dijo el presidente de la Diputación sobre la candidatura malagueña para albergar partidos de la cita mundialista que se celebrará dentro de seis años en España, Portugal y Marruecos.

Remodelación de La Rosaleda

"Vamos a ir con todo. Vamos a poner sobre la mesa, con Ayuntamiento y Junta, que no esté vinculado al Mundial. Que vean que es serio, que si Málaga es sede del Mundial o no, da igual. Va a ser una Rosaleda de primera categoría, acorde a un evento así. Estamos trabajando para que el proyecto se haga realidad. Málaga necesita un estadio moderno y con unos servicios que sean complementarios, no solo a que el equipo juegue cada 15 días, sino algo que retroalimente a esa zona y dé ingresos al club. Estamos involucrados en el proyecto. Estamos viendo números, para ver quién puede afrontarla. Instituciones, iniciativa privada... Ahí estamos, lo anunciaremos para que el Málaga CF pueda tener un estadio de Primera División, como merece".

¿Inversión pública o privada?

"Es mucho dinero, puede superar los 100 millones de euros. La idea es que a las administraciones públicas les cueste lo menos posible. Una oferta donde haya hotel, centro comercial, zona deportiva y lúdica, parking... Quien hiciera esa obra tendría las plusvalías que pueda tener la gestión de esos espacios, sobre esa base puede salir ese proyecto, sea o no Málaga sede del Mundial".

Sedes del Mundial 2030

"La elección de sede se escapa de nuestras manos. Marruecos está apostando por cuatro sedes, Portugal tiene las suyas... Las que tenga Marruecos puede ser en detrimento de las ciudades españolas. Estamos bien posicionados. La Junta y José María Arrabal están trabajando muy bien. Capacidad de alojamiento, aeropuerto, el compromiso de que La Rosaleda se va a remodelar para esa fecha... Eso da tranquilidad a la FIFA para que decida que Málaga sea una de sus sedes".