Dioni y Ramón, noticias positivas del día para la plantilla del Málaga CF

El Málaga CF regresó este martes a los entrenamientos tras la victoria del domingo contra el Intercity y lo hizo con dos buenas noticias. La primera, y más importante, fue la reaparición de Dioni tras el traumatismo que sufrió durante el encuentro. El delantero blanquiazul tendrá que guardar reposo unos días por protocolo y será baja para el choque en Algeciras, pero espera estar ya con el grupo en unos días y poder reaparecer contra el Linares en La Rosaleda. Además, Ramón Enríquez pudo entrenar con el resto de sus compañeros después de muchas semanas.

«Estoy por aquí ya en La Rosaleda. Quería daros las gracias por esos mensajes de apoyo. Por el día de partido. Los cánticos que me brindasteis. La verdad que muy contento de que todo quedara en un susto. Ahora, por desgracia, estaré unos cuantos días parado. Según el protocolo no sé cuántos días estaré sin jugar. Pero lo importante al final es que estoy bien y que todo quedó en un susto. Muchas gracias a todos y un saludo. Nos vemos pronto» dijo Dioni en vídeo difundido por el Málaga CF desde La Rosaleda. El club informó que no entrenará a lo largo de esta semana.

Ramón, con el grupo

La otra noticia positiva fue la vuelta de Ramón al grupo. Tras varios días pisando césped en solitario, por fin pudo ya ejercitarse junto al resto de sus compañeros. El de Órgiva lleva 11 meses fuera de los terrenos de juego y su vuelta está cada día más cerca.

Por otro lado, Dani Lorenzo sufre una fractura en la falange proximal del segundo dedo de su mano izquierda, pero ha podido entrenar con normalidad y se espera que no tenga problemas para estar en el choque frente al Algeciras. Además, Kevin Medina y Juan Hernández han realizado trabajo específico junto al readaptador. Haitam, por su parte, continúa avanzando en su recuperación.

El equipo vuelve a ejercitarse este miércoles, a partir de las 10.30 horas, en La Rosaleda.