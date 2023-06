El presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, fue el protagonista del último programa de Zona Verde, en 101TV. El máximo mandatario del club de Los Guindos se mostró ilusionado por la próxima temporada y muy feliz por todo lo vivido en el curso recién terminado.

Evolución desde su llegada a la presidencia

"Cuando llegamos, la planificación estaba hecha, el equipo configurado, la filosofía definida. Había que salvar la temporada y desde marzo empezamos a trabajar pensando ya en esta nueva campaña. No fue fácil el final de la temporada 21/22, con jugadores que se desconectaron. Pero esta última temporada hubo una sinergia positiva y estamos ahora en un punto incluso superior a lo previsto. Se trabajó muy bien, pero lo conseguido ha sido superior a lo esperado. Somos ahora un equipo atractivo".

Derrota contra el Barça

"El Barça tiene 4 veces más potencial que nosotros y a veces hay que recordárselo a la gente. El Barça se jugaba toda la temporada aquí. Era muy difícil, pero con 1-1 en el Carpena teníamos ilusión. Pero con su acierto desde el triple y con su actividad defensiva estratosférica.... Luego ya se vio en la final contra el Real Madrid que estaban en un punto superior. Somos los únicos que les ganamos un partido en el play off. Incluso el primero en el Palau pudimos también ganarlo".

Reacción del Carpena

"El final de temporada, la reacción del público con 10.000 personas después de perder por 20 contra el Barça, esa simbiosis... fue inenarrable. La comunión con el público fue increíble. La afición supo reconocer dónde está nuestro límite. Hemos recuperado el valor identitario con la afición".

Aumento de presupuesto

"Hemos aumentado patrocinios y ticketing. Se dijo cuando me nombraron presidente que venía a cerrar el club. Yo me puedo equivocar, pero decir eso es una dosis de maldad. El primer año que llegamos, el presupuesto era en torno a 10 millones y ahora será sobre 14. Hay que agradecer a Fundación Unicaja y a Unicaja Banco, las dos patas fundamentales, que nos han hecho crecer sobre todo para cubrir el aumento fiscal que pasan a tener los jugadores en su segundo año en Málaga. Fundación y Banco son los dos grandes pilares que dan estabilidad al club. Son nuestro sostén porque el baloncesto, por sí solo, no se mantiene a estos niveles. Nosotros trabajaremos para seguir creciendo en recursos con nuestro departamento de marketing".

Ambiente en el Carpena

"La gente de fuera que viene al palco se queda impresionada con el himno y cómo la gente lo canta a capela. Audi Norris me dijo en semifinales que la atmósfera del Carpena le recordaba a Anfield, algo que me sorprendió".

Dupla Ibon-Juanma

"La apuesta por Ibon es de Juanma. Yo nunca dudé de su renovación al final de la temporada 21/22. Juanma es mi hombre de confianza. Es un tipo tremendamente honrado y trabajador. Fui a Sevilla a hablar con él. Lo convencí y si me hubiera dicho que no, quizás yo no estaría aquí. Se vino sin firmar ni un papel. El club tiene una calidad y un compromiso en sus trabajadores que me ha sorprendido: Rosa, Mireya, José Carlos Gaspar, el gerente, Paco..."

Carter y Will Thomas

"Las dos operaciones van en un camino correcto. Con Tyson hay pequeñas cosas y hay que mantener el tipo. No habrá ningún problema. Con Thomas hay una frontera económica. Y si no, se rastrearán otras opciones. No hay ninguna bulla. Lima va a seguir con nosotros. Está Juanma cerrándolo con su agente. Es solo un tema formal. Desde que se lesionó lo dije, es elegante por parte del club cuando un jugador se lesiona seguir con él. Tiene muchas ganas de hacerlo bien".

Renovación de Alberto Díaz

"Con Alberto Díaz hay sintonía entre las partes. El acuerdo será inevitable en el buen sentido de la palabra. Es el símbolo de nuestra cantera. No hay urgencia y espero que se pueda anunciar en breve, antes de que empiece la próxima temporada. La gente no entendería el Unicaja sin él. El club no ha recibido ninguna oferta formal por Alberto. El jugador ha manifestado algunas veces querer ser buque insignia de este club".

Mario Saint-Supéry-Nzosa

"Mario en cualquier momento puede explotar. Los que entienden piensan que puede ser un jugador top. Si madura y no acelera los procesos, creo que tenemos un gran jugador y podría ser un relevo para Brizuela más que para Alberto en el futuro. Nzosa es un ejemplo de lo que puede ser un gran jugador que por correr demasiado en los plazos... pues tenemos esta situación actual. La gente de alrededor le ha hecho cantos de sirena que le han perjudicado. Esperamos buscarle un acople en un equipo que pueda progresar. Necesita jugar al baloncesto, donde sea, pero jugar. Es un tipo extraordinario, muy sencillo y si le respetan las lesiones, saldrá adelante".

Equipo femenino

"El equipo femenino no tiene emergencia, pero sí exigencia. Vimos canteranas que perfectamente podían jugar y buscamos un par de veteranas para aportar dentro y fuera de la pista. Confiamos en Jesús Lázaro y hemos subido. Intentaremos seguir creciendo en la segunda categoría. Sin prisa, pero sin pausa. La Federación dice que somos la segunda mejor cantera femenina de España. La idea es crecer con orden. El entrenador va a ser Francis Trujillo, Jesús Lázaro llevará el Júnior-EBA.