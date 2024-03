Unicaja: Liderato y más cosas en juego

La temporada 2023/2024 del Unicaja solo se puede calificar como sobresaliente: campeón de su grupo las dos primeras fases de la BCL y actualmente segundo clasificado de la Liga Endesa, tras 24 jornadas disputadas. Y no es de matrícula de honor, simplemente porque en la Copa del Rey no pasó de cuartos de final. Pero salvo esa mala noche copera ante el Lenovo Tenerife, no se le puede poner un solo "pero" a un equipo que está jugando a un nivel estratosférico.

El Unicaja puede ser líder de la Liga Endesa. / Gregorio Marrero

Partido por todo lo alto

Este domingo, el Palacio Martín Carpena vivirá un duelo en la cumbre entre el Unicaja y el Real Madrid (18.30 horas), en el que estará en juego el liderato de la Liga. Si los de Ibon Navarro logran la victoria, el Unicaja se colocará líder de la clasificación, con 21 victorias en 25 jornadas, idéntico balance que el Real Madrid, pero por delante de los de Chus Mateo por el average, al haber ganado también el partido de la primera vuelta, jugado en el WiZink Center.

El reto que tienen los de verde y morado por delante este fin de semana es algo casi inédito. Y es que el Unicaja no es líder de la Liga Endesa en la jornada 25 (a lo que aspira si gana este fin de semana) desde hace nueve temporadas, la campaña 2014/2015, con Joan Plaza en el banquillo. De hecho, solo lo ha sido dos veces en toda su historia, esta de hace 9 años y también la temporada 2005/2006, en la que el Unicaja acabó conquistando su primera y única Liga Endesa hasta ahora en las vitrinas del club de Los Guindos.

El Carpena estará lleno hasta la bandera este domingo. / Gregorio Marrero

Temporada 2014/2015

Hace ahora 9 campañas, el Unicaja se colocó primero en la jornada 25 porque ganó su partido de aquel fin de semana en pista del Tenerife (71-89), mientras que el Real Madrid, primero hasta ese momento, cedió en su visita al UCAM de Murcia por 89-79. Era aquel Unicaja que lideraba Plaza en el banquillo y que contaba en su plantilla con jugadores como Markovic, Toolson, Carlos Suárez, Granger, Kuzminskas Fran Vázquez y... ¡¡Will Thomas!!

El liderato le duró al equipo de Los Guindos hasta la jornada 29, cuando perdió 92-77 en su visita a la pista del Real Madrid. No tuvieron un buen esprint final de Liga Regular aquella temporada los de Joan Plaza, que terminaron la Fase Regular terceros de la clasificación, con 25-9 de balance. Después en el play off se ganó en cuartos de final al Baskonia y se perdió en el quinto partido de "semis" ante el FC Barcelona.

Kalinoski, Alberto y Perry. / Gregorio Marrero

Temporada 2005/2006

La otra vez que el Unicaja llegó líder a la jornada 25 de la Fase Regular fue la temporada 2005/2006, de agradable recuerdo para la afición cajista porque fue en la que el equipo levantó su primer y hasta ahora único título de la Liga Endesa. Fue un curso inolvidable en el que el Unicaja de Sergio Scariolo se convirtió en una máquina perfecta de jugar al baloncesto, liderada en la pista por un inconmensurable Jorge Garbajosa. Junto a él, Pepe Sánchez, Berni Rodríguez, Stephan Risacher, Sandro Nicevic, Alfonso Sánchez, Carlos Cabezas, Flo Pietrus, Walter Hermmann, Dani Santiago, Jesús Lázaro y Marcus Brown, uno de los mejores americanos que han pasado por el club cajista a lo largo de toda su historia. Un equipo de ensueño.

Récord de victorias

Además de lograr el liderato este próximo domingo, si es que se gana al Real Madrid, el Unicaja también lograría igualar su récord de victorias a estas alturas de la Fase Regular: 21 triunfos.

Ibon Navarro habla con Kendrick Perry. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Hasta la fecha, el mejor Unicaja en una jornada 25 es el de Plaza de la 14/15. Ese que también era líder y que sumaba un 21-4 en la clasificación, mismo registro al que aspira el Unicaja de Ibon Navarro este domingo. El segundo mejor balance histórico de los verdes es la temporada 2000/2001, con 20 victorias y 5 derrotas de un Unicaja que empezaba a hacerse grande con Bozidar Maljkovic en su segunda temporada en el banquillo del Unicaja. Después ya está el Unicaja campeón de la 2005/2006, con 19-6, idéntico balance del Unicaja de Maljkovic de la 2001/2002.

Este domingo, el Unicaja puede romper todas esas marcas e igualar el mejor balance de todos. Suma 20 victorias a la espera de su partido contra el Real Madrid. Si se gana, serán 21 triunfos en 25 jornadas. Es un reto muy complicado, pero al alcance de la mano de un Unicaja que no parece tener límites.