El Unicaja solo conoce los días de gloria (111-80)

Superados ya los tiempos de pasión en esta complicada Semana Santa, arrancan este domingo los de gloria. Aunque hay quien no ha querido ni siquiera esperarse a que comiencen o, incluso, quien no saborea las penas desde hace muchas semanas o meses. Este Unicaja es un ciclón, mucho más en el Carpena, y el Bàsquet Girona se convirtió en la nueva víctima apaleada por un equipo que rozó la historia este sábado (111-80).

No era un partido fácil porque resulta inevitable pensar en el cruce de cuartos de final de la Basketball Champions League que se pone en marcha este miércoles con la visita del Promitheas Patras. Tampoco lo fue en las gradas, donde, a pesar de haber colgado el cartel de 'no hay billetes', el tiempo tampoco invitó a salir de casa y el ambiente estuvo muy parejo al frío exterior, pero este equipo está por encima de todos los factores que no sean baloncestísticos.

Con un ojo en la BCL

En esto de la pelota naranja le meten miedo a cualquiera. El Unicaja depende de sí mismo, con amplia suficiencia, para cerrar la temporada regular en Liga Endesa como segundo clasificado. Le vale con vencer todos sus partidos en casa y el Girona era el primer paso. ¡Y qué paso! 11 asistencias en el primer cuarto, control absoluto de las pérdidas y 111 puntos que se quedaron a un suspiro de los 117, la mejor marca malagueña de toda su historia hasta el momento.

Además, había que jugar con el control de las cargas porque el Promitheas aterrizará en Málaga con más de una semana de descanso con respecto a su último partido -25 de marzo-. Ejim fue el descartado por un proceso gripal y Djedovic se quedó a 0. Nadie sobresalió sobre el resto en cuanto a minutos y todos cumplieron.

Vendaval ofensivo

El Unicaja se olvidó de las medias tintas desde el primer minuto. Sin piedad ninguna, hizo caer al Girona con un rendimiento espectacular: jugando de memoria, moviendo el balón como pocos equipos pueden hacer y con una suficiente aplastante. El excajista Fotis Katsikaris intentó mantener a los suyos en partido con el 14-14, pero los malagueños no les iban a dar ningún tipo de esperanza. Solo Iroegbu trató de ponerle resistencia a los cajistas... e imposible (29-21). Un jugador nunca superará a 12.

Tyson Carter sumó 19 puntos ante el Girona. / ACBPHOTO

Ahora bien, sí podrá levantar de sus asientos a 9.036 personas. Kameron Taylor, extramotivado ante su exequipo, puso de pie a todo el pabellón en un segundo cuarto glorioso. En ataque todo funcionó a las mil maravillas, todo siguió su curso, no así atrás. Ibon Navarro tuvo que parar el partido porque al equipo le faltaban marchas en defensa. Tantas como que nadie pudo parar a un Susinskas en plenitud (52-46), pero Alberto Díaz y un triple final dejaron en pausa la esperanza gerundense.

Con la vuelta a la pista la enterró bajo tierra. Si el rival creyó en algún momento, pronto dejaron de hacerlo. Fue un auténtico espectáculo el tercer cuarto. De hecho, el Unicaja voló como pocas veces había podido esta temporada. Llegó a encadenar varias acciones que llegaron a canasta en tres pases sin bote. Kravish, Will Thomas, Perry... aquí todo el mundo corría mientras el Girona apenas se limitaba a averiguar a qué jugador controlar. Y el Carpena ya empezaba a pensar en el récord de anotación (91-63).

Si las ideas de la afición iban por un lado, también las de Ibon Navarro por otro. El técnico cajista volvió a probar -como ya lo hiciera ante el Estrasburgo- la pareja Kravish-Lima en la zona. Ni siquiera se resintió esta vez el ataque. Sumaron pólvora después Kalinoski y Taylor con el foco puesto en esos 118 puntos que colocaban -otra vez- en la historia de Los Guindos, pero se quedaron en el marcador 111 y una nueva alegría para todos en el Carpena .

Próxima cita, los cuartos de la BCL

Así que dejado atrás el encuentro ante el Bàsquet Girona, llega uno de los momentos más importantes de la temporada: los cuartos de la Basketball Champions League. De ellos dependerá que el equipo cajista esté del 26 al 28 de abril en Belgrado para pelear por un nuevo título continental. Para ello hay que superar antes al Promitheas Patras, la primera cita del play off llega este miércoles (21.00 horas) en una eliminatoria que arranca en el Martín Carpena.