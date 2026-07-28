GRAVITEO transforma el puerto de A Coruña en el gran escenario del deporte urbano

El puerto de A Coruña cambiará de aspecto durante tres días. Donde habitualmente conviven el tránsito de la ciudad, las galerías de la Marina y la actividad marítima aparecerán muros de escalada, barras de parkour, bloques y un espectacular muro de psicobloc de 16 metros construido directamente sobre el mar. Del 18 al 20 de septiembre, el Paseo de la Marina y la Explanada del Parrote se convertirán en el escenario de la segunda edición de GRAVITEO Urban Sports Festival, que llega por primera vez a Galicia después de su estreno en Barcelona.

El encuentro reunirá cerca de 500 deportistas nacionales e internacionales alrededor de cuatro competiciones de psicobloc, escalada de velocidad y parkour. Durante tres días, el puerto de A Coruña se convertirá en uno de los principales escenarios del deporte urbano en Galicia, combinando competición con música, gastronomía y experiencias abiertas al público en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Impulsado por la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y el Concello da Coruña, con el patrocinio de Estrella Galicia, GRAVITEO aspira a consolidarse como una de las grandes citas de deportes urbanos y ocio del calendario gallego.

Un muro de 16 metros sobre el mar

El Psicobloc Master Series 2026 será la imagen más reconocible del festival. Esta modalidad traslada la escalada a una pared levantada sobre el mar. Con la participación de escaladores profesionales de nivel internacional que escalarán un muro de 16 metros de altura y unos 20 de recorrido, sin cuerda ni arnés y con el agua funcionando como única protección. Cuando no consigan completar el recorrido o lleguen arriba, caerán al mar, ofreciendo una de las imágenes más impactantes de la escalada deportiva.

Cada movimiento de esta modalidad de escalada resulta perfectamente visible desde el entorno del puerto y combina dificultad técnica, fuerza, equilibrio y control mental, con el océano bajo los pies. La competición incluirá categorías individuales y por relevos, dos formatos que añadirán ritmos distintos a una disciplina estrechamente vinculada a escenarios naturales, pero preparada aquí para integrarse en pleno centro urbano.

Entre los nombres que visitarán la ciudad estará Chris Sharma, una de las figuras más influyentes de la escalada contemporánea y referente mundial del psicobloc. El estadounidense llevó esta práctica a algunos de sus límites más exigentes con ascensiones como Es Pontàs, en Mallorca. Con motivo del estreno barcelonés de GRAVITEO, Sharma destacaba su capacidad para abrir la disciplina a otros públicos: “Un evento como GRAVITEO es muy importante porque ofrece una plataforma enorme para mostrar nuestro deporte.”

Graviteo Urban Sports Festival aterriza, durante 3 días, en el Puerto de A Coruña

Escalada de velocidad y parkour en el Parrote

El programa se completará con otras tres competiciones. El Open Xunta de Galicia de Escalada de Velocidad, organizado dentro del ámbito de la Federación Gallega de Montañismo, compartirá protagonismo con el Open Nacional de Escalada de Velocidad. En ambas pruebas, dos deportistas escalan al mismo tiempo por recorridos paralelos sobre un muro vertical de 15 metros, en enfrentamientos explosivos que pueden resolverse en cuestión de segundos.

A ellas se sumará el Campeonato de España de Parkour, una disciplina construida alrededor de la capacidad para superar obstáculos utilizando únicamente el propio cuerpo. Saltos, recepciones, carreras, giros y ejercicios de equilibrio transforman cada estructura en una sucesión de posibilidades. Las barras y los bloques instalados en el Parrote permitirán seguir de cerca a especialistas nacionales en un deporte que ha encontrado en el paisaje urbano tanto su espacio de práctica como una parte esencial de su identidad.

La concentración de estas modalidades en un mismo recinto permitirá que el visitante pase de las maniobras técnicas del parkour a la explosividad de una carrera de escalada de velocidad y, apenas unos minutos después, contemple a un escalador suspendido sobre el mar. Esa convivencia es uno de los rasgos que definen a GRAVITEO: las pruebas forman parte de una experiencia que aprovecha la espectacularidad y la proximidad de los deportes urbanos.

Un festival abierto a la ciudad

El festival se desarrollará en un gran village que integrará las competiciones deportivas, música, food trucks y distintas propuestas para el público en un mismo espacio abierto a la ciudad. Quienes acudan podrán recorrer el recinto, seguir de cerca las pruebas de psicobloc, escalada de velocidad y parkour, y disfrutar del ambiente que se generará alrededor de estas disciplinas. Esa proximidad facilitará el contacto con deportes que no siempre encuentran escenarios de esta dimensión y permitirá descubrir la preparación, la precisión y el componente creativo que existen detrás de cada actuación.

La elección del Paseo de la Marina y la Explanada del Parrote aporta a las competiciones un carácter urbano y marítimo al situarlas en uno de los paisajes que mejor representan A Coruña. Durante tres días, el puerto dejará de ser únicamente el fondo de la ciudad para convertirse en parte del espectáculo: el agua amortiguará las caídas del psicobloc, las estructuras transformarán temporalmente su perfil y cientos de deportistas compartirán con el público un escenario abierto hacia el Atlántico.

Fuente: Sport