La Axarquía exige la licitación de la desaladora de manera urgente

Desesperación. Es la palabra que resume el clamor prácticamente unánime de alcaldes y concejales de todas las formaciones políticas, portavoces de los sindicatos agrarios o de las principales cooperativas agrícolas de la comarca de la Axarquía. No queda apenas agua embalsada y, aunque trasvases y aprovechamientos de caudales regenerados para el regadío permiten capear la peor sequía del siglo, la construcción de una planta desalinizadora es ahora más necesaria que nunca. Todos coinciden en pedir que se liciten las obras de manera urgente.

En este asunto no cabe la batalla política, según apuntan responsables públicos y productores agrícolas. El Ejecutivo central anunció a principios de este pasado verano 100 millones de euros para que la comarca axárquica pueda tener a medio plazo una planta desalinizadora y, sin apenas retrasos, la Junta de Andalucía empezó a mantener en agosto encuentros en los que poder plantear la cesión del suelo público que albergará tan necesarias instalaciones.

Esos pasos son conocidos, pero muchas voces consideran que se acerca el último mes del año y ni siquiera se ha podido resolver la ubicación de esa futura planta. Si el plazo para hacer realidad el proyecto es de unos tres años, el horizonte de 2026 se antoja ya límite a juicio de los interlocutores consultados. El gerente de la cooperativa veleña Trops, Enrique Colilles, como portavoz de un colectivo que agrupa a más de 3.000 productores de aguacates, mangos y otros subtropicales, subraya la importancia de esta solución frente a la pertinaz sequía.

«Necesitamos urgentemente una desaladora que genere el agua que estructuralmente desde siempre ha faltado en La Axarquía. Ahora se pone más en evidencia todavía porque no hay ni para el consumo humano, pero es necesaria esta infraestructura para una industria como la turística, para el ocio, para la agricultura... Esta comarca necesita poder fabricar agua urgentemente», matiza. Y pone como ejemplo el Ayuntamiento de Estepona, donde ya se ha propuesto la posibilidad de que la administración local financie una nueva desalinizadora: «Hemos visto allí que se pueden hacer cosas cuando hay voluntad».

El secretario general del sindicato UPA en Málaga, Francisco Moscoso, afirma que ya «está tardando en su adjudicación la desaladora de la comarca de la Axarquía, porque sin agua la economía de toda una comarca ha empezado a tambalearse. Estamos a últimos de noviembre y la precipitaciones son pocas. Esta desaladora a este paso no va a estar antes de 2027 o 2028. La Axarquía no puede esperar. Y hay que hacer un plan de regadío para la comarca oriental, donde no se tengan en cuenta las cotas».

En municipios productores de aguacates y mangos enclavados en el corazón de esta comarca, como es el caso de Benamocarra, hay una preocupación muy importante ante la posibilidad de que empiecen a secarse los árboles si no llueve antes de Semana Santa. El regidor mocarreño, Abdeslam Lucena (Por Mi Pueblo), recuerda que continúa este territorio «con la misma necesidad de hace cinco años. Pero no se planificó ni por el anterior gobierno socialista ni por el actual. Gobierne el que gobierne hacen falta hechos no palabras. Res, non verba, como se dice en latín. El sector agrícola es fundamental y es lo que más trabajo genera. Que se dejen de titulares y que lleguen los hechos».

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, Jorge Martín (PP), agrega que se trata de una «necesidad imperiosa, urgentísima». Expresa que hay una problemática «muy grande», que no podrá resolverse si no llueve con intensidad durante los próximos meses. Raúl Peña, coordinador durante la última década de IU en la comarca oriental y consejero delegado de la empresa pública Axaragua, dependiente de la propia Mancomunidad oriental, recuerda cómo se encargó personalmente de supervisar los primeros cultivos regados con agua depurada. «Toca garantizar el consumo humano como máxima prioridad», explica.

«Pero del mismo modo tenemos que apoyar a un sector primordial en la comarca como es la agricultura. La desalinizadora debe declararse como obra de emergencia, financiada por el Estado o por la Junta de Andalucía para que no repercuta en los usuarios finales y puedan ser más sostenibles las tarifas», argumenta. Para la alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas (PP), hay una «necesidad absoluta de buscar alternativas ante la falta de agua tanto para consumo como para la agricultura. Llámese desaladora o cualquier otra solución», añade.

Entre los portavoces agrarios, el presidente de Asaja en Málaga, Baldomero Bellido, apostilla: «La desaladora es para La Axarquía la única solución para que la comarca tenga continuidad en todos los sentidos, desde el punto de vista ciudadano, en el ámbito turístico e industrial y por supuesto en agricultura. Hablamos de una demanda histórica por parte de los agricultores, pero la actual necesidad la hace indispensable para la población en general. Hay que garantizar el desarrollo del resto de actividades, por lo que es ya indispensable».

El alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), considera igualmente que es necesaria «la implicación de todas las administraciones, porque la comarca ha crecido mucho en población y en cultivos subtropicales, donde es un gran referente europeo. Entre Gobierno central, Junta de Andalucía y la colaboración de los ayuntamientos tenemos que sacar adelante el proyecto. Yo mismo llegué a anunciar una desaladora local, pero lo importante es tener una comarcal, que dé servicio a toda La Axarquía», remata.

El presidente de la Diputación de Málaga y regidor en la localidad axárquica de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), abunda en que se vive una situación inédita, «de forma que todos los esfuerzos son positivos para paliar la falta de recursos hídricos. Vamos ya varias décadas tarde en la construcción de infraestructuras. Pero se está trabajando de urgencia después de 40 años de gobiernos socialistas sin avances en este sentido. Ahora afortunadamente todas las administraciones van de la mano y como alcalde debo recordar que nuestro ayuntamiento siempre ha sido solidario y modélico».

Para el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), la futura desaladora «forma parte de nuestros intereses fundamentales, porque desde el minuto uno estamos haciendo campañas de un uso responsable del agua y nos hemos visto obligados a tener que aplicar de noche cortes de agua».

La búsqueda de pozos, como nuevo reto en la capital axárquica

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha empezado a buscar fuentes alternativas a la desaladora, ante la grave situación que padece la comarca oriental. Así, en los últimos días ha realizado sondeos en el entorno de Almayate para intentar encontrar agua potable que haga frente a la falta de recursos hídricos. En las aguas subterráneas, hace apenas un mes, encontraba una solución al problema un municipio como Archidona. No obstante, el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), remarca que el futuro «está en la desaladora» y confía en que la «primera piedra llegue lo antes posible, con el apoyo de las dos administraciones públicas que en este caso están implicadas, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía».

«Confiamos en que la declaración de interés estratégico de la desaladora acelere todos los trámites desde la Administración central, aunque veo pocos movimientos desde el Gobierno de España. Que tengan por seguro en cualquier caso que desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga haremos todo lo posible para que todas nuestras tramitaciones se puedan realizar con la mayor rapidez posible», concluye el propio regidor de la capital axárquica.

A Vélez-Málaga, que ya realiza cortes nocturnos en el suministro desde hace semanas, se le ha unido en las últimas horas el municipio de Rincón de la Victoria. Su alcalde, Francisco Salado (PP), recuerda que esta medida se une a los cortes en las duchas de las playas que se formularon en pleno verano dentro de su término municipal. «Somos ejemplo de solidaridad, porque además atraviesa nuestro término la nueva conexión entre la EDAR del Peñón del Cuervo y el sistema de la Axarquía», manifiesta.

El aprovechamiento de las aguas regeneradas es desde el pasado año una realidad en buena parte del litoral axárquico. En este punto, el gerente de la cooperativa veleña Trops, Enrique Colilles, espera que mientras se construye la desaladora o se encuentran nuevas vías para aprovechar las aguas subterráneas, las administraciones deben trabajar para que el agua de las propias depuradoras, para su uso en agricultura, sea de calidad. «Es inaceptable que llegue salada y llegue a estropear las plantaciones, tal y como ocurre en Vélez-Málaga», dice.

Pone ejemplos como el de las Islas Canarias, donde «desde principios de este siglo el agua ya no es un problema gracias a la implantación de muchas desaladoras pequeñas. Unas se usan y otras no, porque se ponen en marcha cuando no hay agua embalsada. Allí ahora les sobra el agua y aquí ese problema estaría solucionado si de verdad hubiese una voluntad», argumenta en relación a la necesidad de que salga a licitación tan importante proyecto para la comarca oriental.