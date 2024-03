Pellicer, sobre el Málaga CF-UD Ibiza: "Es un partido que vale 4 puntos"

Sergio Pellicer definió el Málaga CF-UD Ibiza de este domingo como "un partido que vale más" ante un rival directo. El técnico blanquiazul espera seguir "con ese nivel competitivo" para alargar la racha de victorias ante "el mejor equipo de la categoría fuera de su estadio". El de Nules confirmó la baja de Roberto, pero dejó la puerta abierta a la posibilidad de que se recupere a tiempo Javier Avilés: "A ver cómo evoluciona, es duda".

Partido contra el Ibiza

"Es un partido señalado. Este es uno de ellos, por la entidad del rival. En los últimos partidos no han cosechado a nivel de resultados, pero nos enfrentamos al mejor visitante de los dos grupos. El menos goleado del grupo. Está haciendo unos números brutales. Esperamos seguir en esta dinámica. Queremos seguir creciendo, lo mejor está por llegar. Tenemos que seguir con ese nivel competitivo, que se juegue a lo que nosotros queremos. Es un partido muy bonito para jugar, sobre todo viendo a la gente... Hay que darles lo mejor. Ver la ilusión de los niños nos genera esa responsabilidad".

Entrenamiento a puertas abiertas

"Lo habíamos preparado así, ha sido un entrenamiento más liviano. Más corto, de prevención, de ajustar un par de cosas. Es una responsabilidad, muy pocos equipos de la categoría tienen este escenario. El equipo genera energía positiva. Queda lo mejor, tenemos que continuar con esa ilusión de la gente joven. Nos queda mucho para darles lo que se merece".

Bajas en la delantera

"Hay que respetar el cuerpo y la mente. Sus sensaciones son buenas, entiendo que hay que respetar su físico. No es nada importante. No es momento de forzar. Avilés tiene un problema en la espalda, es duda. Ha tenido descanso, a ver cómo evoluciona. Es duda para el domingo".

Málaga CF-UD Ibiza

"Son dos modelos diferentes. Tienen una estructura muy clara. Su entrenador sabe lo que es competir en esta categoría. Tiene jugadores con mecanismos, es el equipo que más consigue a balón parado, genera en ataque con jugadores determinantes. Llevan el partido al ritmo que les gusta. Somos diferentes, somos más dinámicos, partidos de ida y vuelta... Estamos ajustando en las transiciones. Son dos ideas diferentes con un mismo objetivo. Sus números y su plantilla están ahí. Tenemos un buen referente del partido de ida. Hicimos buen partido. Tenemos que dar nuestra mejor versión porque enfrente tenemos al mejor equipo de la categoría fuera de su estadio".

Buen momento del equipo

"Lo más difícil es gestionar las semanas tanto cuando ganas como cuando pierdes. Es muy importante, que las cabezas se focalicen en el partido siguiente. Esto es rabiosa actualidad. Me acuerdo del jugador invisible que no destaca tanto y ayuda en los entrenamientos. Venimos de dos victorias seguidas, solo vale ganar y ganar. El domingo, el siguiente, el siguiente... Veo bien a los chicos, lo importante es que vayamos creciendo como equipo y a nivel individual. Viene el tramo más importante de la temporada".

Esquema de juego

"Veremos qué situaciones se nos dan. Lo único que nos cambia a veces es la estructura defensiva para apretar. Tenemos diferentes mecanismos en los partidos. A veces depende de cómo queremos atacar los espacios. Para mí no es importante el once, sino cómo acabamos el partido. Los últimos minutos del partido marcarán muchísimo. A lo mejor hay cambios. Puede haber jugadores que han estado bien en Alcoy y no participan por tener otro plan. Lo importante es que todos sumen cuando le toque".

Vuelta de tres ex

"Son tres jugadores con diferentes condicionantes. Alberto es malaguista; Javi lo dio todo y Gallar es talento puro. Nos tenemos que centrar en nosotros mismos. Todo jugador que ha vestido la camiseta de Málaga es un honor para ellos. Espero respeto por todos los rivales".

Objetivo del ascenso

"Para conseguir una meta hay que trabajar el proceso. No se consigue en octubre ni ahora. Lo difícil es saber gestionar. El titular es el trabajo. Siempre hablamos de algo que aún queda. El objetivo del club es claro. Hace tres semanas parecía que se perdía el mundo cuando perdimos en Melilla. Hay que crear una identidad, eso nos va a dar esa diferencia. Es el día a día".

Cambios en la alineación

"Hay que darle una continuidad a jugadores que están en buen estado. Hay jugadores que no participaron y a lo mejor tienen la oportunidad. El contexto del partido es totalmente diferente. Tenemos que estar preparados. Van a venir a apretar arriba. Tenemos que manejar diferentes situaciones, hay que evitar las pérdidas, que sus jugadores determinantes no puedan pensar. Los que menos participan, en cualquier momento estarán ahí. El verde no engaña a nadie".

Ramón Enríquez

"No hay que marcar unas pautas. Pronto va a estar. Hay que dejarlo tranquilo, nos hemos equivocado todos. Juanpe y Luca llevan dos semanas completas, pero aún no están para jugar de inicio. Van a estar en convocatoria. Con Ramón tenemos que ser muy cautos. Lo de Roberto es diferente, pronto va a estar".

Sergio Pellicer, en rueda de prensa. / Málaga CF

¿Partido de 7 puntos

"Es un rival directo, tenemos esa oportunidad. Son partidos de play off. Queremos pelear por lo máximo. Queda mucho, en el otro grupo también ocurren situaciones. Es un partido que vale más, 4 puntos, por el gol average. Va a haber una entrada brutal, es la mejor vitamina para dar nuestra mejor versión".

Afición

"Es increíble. La gente tiene muchas ganas, esa ilusión de los niños... En Alcoy, en el entrenamiento... Es un club diferente, por todo. Los profesionales tenemos que transmitir cosas positivas, lo importante es ganar. Nos genera mucha responsabilidad. Ellos siempre están muy por encima de todo".

Situación de Kevin

"Son procesos... Kevin, Dani Lorenzo, Larrubia, Roberto... Es un proceso de aprendizaje. Lo veo bien, lo quiero mucho. Ya he hablado con él. Lo veo preparado para ser el Kevin de la primera vuelta. Creo mucho en el trabajo diario. Lo veo preparado para el domingo".

David Larrubia

"Lo quiero mucho. No me invitó a la rueda de prensa... Es el descaro, el atrevimiento, el malaguismo puro y duro. Fue recogepelotas, se fue a hacer la mili... Lleva sangre blanquiazul. Tiene que entrenar como si acabara contrato. Lo veo centrado. Lo mejor de David está por llegar".