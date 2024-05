Víctor García y Galilea, los riesgos que el Málaga CF debe evitar en Madrid

El último partido de la temporada regular del Málaga CF ante el Real Madrid Castilla cuenta con varios factores en juego. El principal y más evidente es la tercera plaza. Si los blanquiazules vencen y el Ibiza lo hace en casa del Recreativo de Huelva, conquistarán la tercera posición, favorable para el cruce del play off y la localía en la vuelta de la eliminatoria. Sin embargo, no es lo único en pie para los malaguistas, ya que aparte de que Alfonso Herrero puede convertirse en el Zamora y Roberto en el Pichichi, son Víctor García y Einar Galilea los únicos que acumulan cuatro amarillas, pudiendo ver la quinta el sábado, lo que les haría perderse la ida de las semifinales del play off.

En las eliminatorias por el ascenso a Segunda División, las tarjetas amarillas se limpian. Entonces, tanto Galilea como Víctor García disputarían el play off sin tarjetas acumuladas. También sería el caso de David Ferreiro, que aunque pueda parecer que cuenta con cuatro amarillas, solo acarrea tres, pues no se contabilizan las dos que vio en el duelo ante el Real Murcia, las cuales significaron su expulsión y consiguiente sanción de un partido. El gallego tiene tres amarillas, por lo que no corre el riesgo de perderse el primer partido del play off en caso de ser amonestado en el Alfredo Di Stéfano.

Einar Galilea, durante un partido de la temporada. / Málaga CF

Cabe destacar que en el play off, los ciclos son de tres amarillas en vez de cinco. Eso significa que la única opción que existe para que un jugador se pierda un partido sería al ver la cartulina amarilla en ambos partidos de la semifinal y en la ida de la final, lo que provocaría la sanción para la vuelta de la final por el ascenso.

Son varios los malaguistas que se han perdido algún partido por acumulación de amarillas. El que más cartulinas ha visto ha sido Nelson Monte, con 10 tarjetas amarillas, habiendo cumplido ya dos ciclos. Son Dani Sánchez, Manu Molina, Genaro, Dani Lorenzo, Roberto y Kevin los que conforman el grupo de jugadores que han visto un partido desde la grada por haber visto cinco amarillas.