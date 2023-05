Carter, Thomas y Sima, tres decisiones pendientes

Tras la disputa de la Final Four de la Basketball Champions League el pasado fin de semana en el Palacio Martín Carpena, no para el trabajo en las oficinas de Los Guindos. En lo deportivo, se afronta desde este domingo el esprint final de la temporada, con la disputa de las dos últimas jornadas de la Fase Regular y el posterior play off por el título. En lo estructural, se siguen puliendo todos los detalles del que será próximo proyecto cajista 2023/2024.

Unicaja: adiós a la BCL, hola al play off Además de Ibon Navarro atado hasta 2026, hay siete jugadores cuya renovación ya se ha cerrado: Kendrick Perry, Darío Brizuela, Nihad Djedovic, Tyler Kalinoski, Melvin Ejim, David Kravish y Dylan Osetkowski. Además, tienen contrato en vigor Alberto Díaz y Jonathan Barreiro, por lo que solo 3 jugadores de la actual plantilla verde y morada son los que tienen su futuro por definir: Tyson Carter, WIll Thomas y Yankuba Sima. Tres decisiones que el club tiene todavía que tomar y que se oficializarán en los próximos días. Tyson Carter es de los tres jugadores cuyo futuro está por definir, el que presenta más inconvenientes. Hay que recordar que el escolta norteamericano pertenece a la plantilla del Zenit de San Petersburgo, que el pasado verano decidió cederlo al Unicaja hasta el 30 del próximo mes de junio. La temporada de Carter ha sido, en términos generales, muy buena. Su punto álgido llegó, sin duda, en la Copa del Rey de Badalona, en la que fue elegido MVP. Aunque le costó adaptarse, cuando llegó en la pasada pretemporada, lo cierto es que es un jugador apreciado por sus compañeros en el vestuario y cuya continuidad se valora en el club de Los Guindos. Pero está el problema de que sus derechos son del Zenit y el club ruso no sabe todavía si cuenta con él de cara a la próxima temporada, si le va a buscar de nuevo una cesión o si incluso podría venderlo. El Zenit quedó eliminado en su liga en semifinales y hay muchas dudas respecto a cómo será su próximo proyecto deportivo, que parece que volverá a ser fuera de las competiciones europeas por la guerra entre Rusia y Ucrania. Además, Xavi Pascual no está claro que siga siendo su entrenador. Y mientras el Zenit no tenga técnico, es complicado que el club ruso tome una determinación sobre qué hacer con Carter. Se ha especulado con que el escolta americano no está muy por la labor de volver a Rusia, pero el Zenit tiene sus derechos y es el club de San Petersburgo el que tiene que mover ficha. Si vuelve a salir cedido, el Unicaja está bien posicionado. Si el Zenit decide vender al jugador, el Unicaja estará también entre sus posibles destinos. Con Will Thomas es un caso muy diferente. El ala-pívot de Baltimore tiene un año más opcional del club, pero el Unicaja no quiere ejecutarlo. La idea es sentarse con él para renegociar un nuevo contrato con una ficha más baja de la actual y que sea asumible para el club. Thomas es el jugador mejor pagado de la actual plantilla y su renovación en esta tesitura económica es inviable. Como ya se ha explicado, la fiscalidad con los jugadores extranjeros casi se triplica en el segundo año en España. Renovar a Thomas en su actual estatus económico es una operación que se va por encima de los 700.000 euros. Imposible. La fiscalidad amenaza el plan de renovación del Unicaja campeón La primera toma de contacto se ha filtrado que ha sido positiva. Thomas, con 36 años, tiene que poner en una balanza si prefiere irse a otro equipo a ganar más dinero o quedarse en Málaga, con un rol menos protagonista y con una ficha con menos ceros. Él tendrá la última palabra. Con Yankuba Sima tampoco está el futuro claro. El pívot catalán llegó en enero con un contrato por lo que resta de esta temporada, más la siguiente opcional. De momento no se ha anunciado su renovación, aunque tampoco se descarta. Los derechos del jugador los tiene Manresa, que se los cedió al Unicaja hasta el próximo 30 de junio. Pero Juanma Rodríguez, director deportivo verde, dejó claro el día de su presentación que la decisión sobre la renovación o no de Sima la tomará la entidad de Los Guindos porque ya está pactado todo lo burocrático con el Baxi Manresa: «Tenemos que tomar una decisión sobre su futuro aquí. Espero que sea el siguiente año también, porque significará que todas las partes están contentas con su estancia aquí. Si continúa aquí la próxima campaña, todo está previsto ya con Manresa", aseguró Rodríguez el día de la presentación de Sima. Su condición de cupo y su exuberancia física para jugar debajo del aro le hace ser un jugador diferente al resto en esa posición. Kravish y Osetkowski han renovado y serán los otros pívots del equipo, dos jugadores que hacen más daño lejos que debajo de la canasta. Tampoco hay que olvidar que Augusto Lima está lesionado de larga duración y su regreso a las pistas será en noviembre o en diciembre. En el club se valoran todas estas circunstancias de las que saldrá la decisión definitiva. Al margen de estos tres nombres, hay otro que no está confirmado oficialmente, pero que estará seguro el próximo curso. Es Augusto Lima, cuyo acuerdo de renovación está encaminado desde hace ya unos meses. Gus jugará la próxima temporada con el Unicaja, pero falta saber a partir de cuándo porque su lesión de rodilla fue grave y aunque el proceso de recuperación va por buen camino, quedan todavía varios meses para que reciba el alta. El Unicaja 2022/2023 está casi hecho. Falta ponerle solo tres guindas. ¿Serán Carter, Thomas y Sima?