Doble reto semanal para el Unicaja: liderar la BCL y la Liga Endesa

El Unicaja se prepara para vivir una de las semanas más apasionantes de lo que va de temporada. Complicado encontrar más alicientes en menos espacio de tiempo que los que va a afrontar el equipo verde en solo 5 días: ser campeón de su grupo en el Round of 16 de la BCL, el miércoles, y colocarse líder de la Liga Endesa, el domingo.

Tofas Bursa-Unicaja

El primer gran reto llegará a mitad de semana en la Champions. El Unicaja visita el miércoles desde las 18 horas la pista del Tofas Bursa. Los verdes llegan a este partido como líderes invictos en la clasificación, con un balance de 4-0- Los otomanos están con un récord equilibrado de 2-2, tras las 4 jornadas ya disputadas. Si el Unicaja gana en Turquía, se asegurará acabar primero de grupo, con todavía una jornada más por jugarse de la liguilla de esta segunda fase continental.

Hay que recordar que el premio de ser primero en el Round of 16 es acudir al sorteo del play off de cuartos de final del próximo viernes 22 con ventaja de campo. De manera que si el Unicaja gana este miércoles, podrá jugar la eliminatoria previa a la Final Four sabiendo que en caso de tener que acudir al tercer partido de desempate, ese choque crucial para estar entre los 4 equipos que se jugarán el título continental se jugaría en el Palacio de los Deportes, ante la «marea verde».

Imagen del partido contra el Tofas jugado en el Carpena. / Gregorio Marrero

Unicaja-Real Madrid

Tras el choque intersemanal europeo, el próximo fin de semana llegará uno de los momentos más esperados por la afición cajista cada temporada. El domingo, desde las 18.30 horas, el Real Madrid visitará el Palacio Martín Carpena para jugar un partido en el que estará en juego el liderato de la Liga Endesa.

Tras los triunfos este fin de semana del Unicaja en Lugo y del Real Madrid, en su pista, ante el Lenovo Tenerife, el equipo blanco llegará el domingo a Málaga como líder de la clasificación, con 21 victorias, mientras que el Unicaja suma una menos, 20.

Como quiera que el Unicaja ganó en el WiZink en la primera vuelta, si los verdes ganan el domingo igualarán al Real Madrid a victorias en la clasificación (21), pero los cajistas se colocarán líderes por tener a favor el básket average.

Tiene mucho mérito que el equipo de Ibon Navarro tenga la opción de superar al Real Madrid, sobre todo teniendo en cuenta la gran temporada que está firmando el conjunto de Chus Mateo, campeón de la Supercopa Endesa, campeón de la Copa del Rey y líder intratable de la clasificación desde que arrancó la temporada.

Unicaja y Real Madrid se verán las caras el domingo en el Carpena. / ACBPhoto

El partidazo tiene asegurado también un ambiente de gala en la grada. Hace ya muchas semanas que se agotaron todas las entradas. Más de 10.000 aficionados teñirán de verde y morado el Palacio buscando lo que hace solo un par de años parecía una quimera y ahora es un objetivo al alcance de solo 40 minutos: ser líder de la Liga en el esprint final ya de la Fase Regular.

Va a ser, desde luego, una semana de emociones fuertes. Para el equipo y para la afición. La doble cuenta atrás ya está activada...