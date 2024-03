Unicaja-Real Madrid: día grande en el Carpena

Duelo en las alturas de la Liga Endesa en el Carpena. El Unicaja recibe este domingo a las 18.30 horas al Real Madrid en un partido entre los dos mejores equipos de la ACB (al menos eso es lo que dice la clasificación), con el liderato liguero como premio para el ganador, a falta solo de 9 jornadas más para el inicio del play off por el título.

Llegado este momento, es interesante echar la vista atrás para valorar mejor el presente de los verde y morados. Y es que hace hoy solo 22 meses, con Ibon Navarro recién llegado a Málaga, este mismo Unicaja que ahora quiere ser el mejor equipo de la mejor Liga de Europa, se dedicaba a hacer el ridículo un fin de semana sí y otro también por todas las canchas de la Liga Endesa. No había jugado la Copa del Rey de Granada de aquella temporada y a estas alturas ya sabía que tampoco iba a jugar el play off por el título. Todo era una ruina que parecía no tener fin a la vista.

Lima y Sima, en una sesión de entrenamiento en el Carpena. / UNICAJABFOTOPRESS/R.POZO

Liderato en juego

Pues menos de dos años han pasado de todo aquel mal sueño y nos preparamos para vivir un partido este domingo en Málaga que es un premio para todos: club, staff, plantilla y, sobre todo, afición. Conviene no olvidar el pasado para disfrutar mejor el presente.

La «marea verde» así lo ha entendido y desde hace más de un mes no hay una sola entrada libre en el Palacio. Dicen desde dentro del club, que si el Carpena tuviera 15.000 localidades, este fin de semana habría también un lleno absoluto para ver un partido del que está pendiente todo el básket español y también buena parte del europeo.

El Unicaja afronta el choque con su plantilla al completo. Ibon Navarro hará un descarte en las horas previas sin haber dado muchas pistas sobre si le tocará ver el partido desde un extremo del banquillo vestido con pantalón largo a un exterior o a un interior. El Real Madrid tiene una plantilla tan larga y tan determinante en todas las posiciones que es complicado elegir de qué jugador prescindes porque los 13 hacen falta.

Kalinoski, durante el entrenamiento del viernes. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Muchos alicientes

La verdad es que tiene pinta de que va a ser un partidazo. El Real Madrid es el favorito, pero el descaro del Unicaja y la atmósfera del Carpena seguro que ayudan al equipo de Los Guindos a no perderle la cara a su rival. Desde luego hoy sobran los alicientes. Solo nos queda que disfrutar de los 40 minutos que decidirán quién es el líder de la Liga... con el play off ya a la vuelta de la esquina.