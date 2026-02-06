El Grupo Caetano en Andalucía incrementa exponencialmente su crecimiento y oferta de automoción

Caetano en Andalucía continúa su crecimiento y consolidación con datos más que positivos en venta y posventa. El balance arroja más de 12.400 vehículos vendidos en Andalucía, de los cuales 7.200 en Málaga, lo que supone a nivel autonómico un 17% de incremento respecto al año anterior, y una actividad en el taller que también aporta un dato favorable que acompaña las cifras de cierre de 2025 en 83.000 vehículos reparados en sus talleres en Andalucía, de los cuales 55.000 han sido en la provincia de Málaga, dato que supone un aumento en la provincia del 18% en el último lustro.

Igualmente, merece especial mención el valor de la empleabilidad ya que contamos en Andalucía con 550 empleados que han contribuido a una facturación de 368 millones de euros. Además, cabe señalar la inversión en Andalucia con cerca de 10 mill de euros en nuevas instalaciones. En el caso de Málaga la facturación del pasado año supone 256 millones de euros, un 18% mayor que en 2024, y la mayor cifra histórica de facturación en Málaga.

Especial mención merece la confianza que grandes marcas siguen haciendo cada vez más en Grupo Caetano, donde con BYD seguimos en una expansión creciente teniendo ya aperturadas 9 tiendas, 3 en Málaga, 2 Sevilla, 2 en Cádiz, así como una en Córdoba y otra en Huelva, a lo que hay que sumar la apuesta de Caetano con otras nuevas marcas como Dongfeng, Xpeng, Voyah y Farizon, y nuevas marcas que aparecerán en el portfolio del grupo en este 2026.

Las marcas que integran el grupo en Andalucía estuvieron representadas por su Dirección: Patricia Aguilar (Directora General de Caetano en Andalucía y gerente de Mercedes-Benz y Smart), Jose Campelo (Director- Gerente de KIA), Germán Demaría (Director Gerente de BYD) y Jose Luis Punzano (Director Gerente de Peugeot Málaga), Jorge Puerto (Director Gerente de Renault y Dacia) y Enrique Bobillo (Director Gerente marcas Stellantis Cádiz), en un acto celebrado en Sushita que contó con la presencia de numerosos medios de comunicación.

De todos estos datos se puede extraer la fuerte apuesta a nivel nacional del Grupo Caetano por Andalucía y la consiguiente inversión en el territorio español que no hace más que acompañar a su consolidación y crecimiento con un cierre en 2025 de más de 38.000 uds vendidas, 1.800 trabajadores y un volumen de negocio en 2024 de 1.046 millones de euros.

