Pildoritas festivaleras (5)

Desde aquí, ahora mismo, me apuesto lo que sea que Leonardo Sbaraglia gana la Biznaga al Mejor Actor Protagonista por su interpretación tan desenfrenada como emotiva de un tipo al límite de todo en 'Ámame' (AKA 'La película en la que Leonardo Sbaraglia enseña el rabo'). Está inconmensurable, en serio (me refiero a la película y lo otro, pues para el/la que se quiera fijar en detalle).

Películas póstumas

ZonaZine, la sección dedicada al cine más arriesgado y personal, programa Una película póstuma, de Sigfrid Monleón, y Lugares a los que nunca hemos ido, la película póstuma de Roberto Pérez Toledo.

El spot tramposillo de Atresmedia

Los canales de Atresmedia están emitiendo un spot sobre el Festival de Málaga que, la verdad, es un poco tramposillo. Lo digo porque incluye muchas imágenes de Pedro Almodóvar y Penélope Cruz (que nunca han concursado aquí) y de películas así muy populares pero que tampoco se han estrenado en el certamen. ¿Son cine español? Por supuesto. ¿Son el cine español que ha definido los 25 años del Festival de Málaga? En absoluto.

Y tú me preguntas qué es una coproducción

Si hay una película que define el espíritu del concepto cine en español (y el de coproducción de toda la vida, productores buscando dinero en cualquier consejería que se les ponga por delante) ésa es 'Almost in love (Ámame)', protagonizado por un argentino divorciado de una española y que tiene interés sexual en un chico chileno antes de irse a Brasil a pasar las Navidades. ¡Bingo! La película es una producción argentino-española-chileno-brasileña. Como pueden comprobar, la vida de los personajes de una coproducción siempre es de lo más ajetreada e interesante.

Confesiones

Escribí mi crítica de Mensajes privados (bastante dura) horas antes de que el actor chileno Nicolás Poblete revelara en la rueda de prensa del filme que la historia que contaba en ella (la de un tío político que violó a su hermana y a él mismo cuando eran niños) era verdad. «Yo tuve crisis de pánico desde los 9 años hasta los 33, cuando supe por qué tenía este síntoma que no entendía. Jamás lo quise contar para sentirme condescendido por el resto de la gente, sino que no lo podía seguir guardando». No se siente uno muy bien cuando destroza (creo que con argumentos, que conste) una obra que está levantada sobre confesiones tan definitivas y dolorosas. Pero, en fin, qué se le va a hacer... Nicolás, en mi descargo, he de decir que estuviste genial en El señor de la querencia, una telenovela chilena alucinante.

América Latina 1-España 0

El tuit del día es el de Andrea G. Bermejo (o sea, @margotenenbaumm): «He de decir que las películas latinoamericanas nos barren. 'Ámame' (aunque sea coproducción), 'Utama', 'A mâe', 'Lo invisible'… Cómo lo vieron venir desde el Festival al crear dos premios a mejor película». Y le falta señalar la formidable 'Cadejo Blanco', que aún no había visto la redactora jefa de Cinemanía. Y es que tiene toda la razón del mundo: cómo hemos ganado los que comentamos la Sección Oficial del certamen desde que ha incluido películas made in Latinoamérica.

Hasta aquí mi cobertura del #FestivalDeMalaga. He de decir que las películas latinoamericanas nos barren. ‘Ámame’ (aunque sea coproducción), ‘Utama’, ‘A Mae’, ‘Lo invisible’… Cómo lo vieron venir desde el festival al crear dos premios a mejor película 😏 pic.twitter.com/mmZ9UkLKs5 — Andrea G. Bermejo (@margotenenbaumm) 22 de marzo de 2022

A por otro premio

Si no lo saben yo se lo recuerdo: aquí el que firma estas líneas tiene entre uno de los logros de su vida el haber conseguido, a base de pildoritas festivaleras y, por qué no decirlo, su naturaleza cansina, que el Festival eliminara el premio ese a la Belleza Comprometida, una especie de Miss Festival patrocinada por una firma de cosméticos. Pues ahora resulta que en el certamen, quizás para sacarme de nuevo de mis casillas, se han inventado el Premio MY Mejor Look de Alfombra Roja del Festival de Málaga Cine en Español «al actor y a la actriz que mejor han encarnado los valores de elegancia natural y estilo sobre la alfombra roja durante la gala de inauguración del certamen». Muy bien, amigos y amigas: prepárense para mi campaña contra el galardón, nada me detendrá, ténganlo claro. Una especie de Miss Festival.