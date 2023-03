Blanca Portillo se subió al Teatro Cervantes a recoger su Premio Málaga en vaqueros, camiseta blanca y zapatillas deportivas. Y dijo: «Os preguntaréis qué hace vestida así esta mamarracha en una noche de lujo y esplendor. Ha sido una decisión muy pensada. Esta noche no estoy aquí para defender un personaje ni un trabajo concreto; estoy aquí porque habéis decidido poner en valor el trabajo de 40 años dedicados casi de forma enfermiza a la interpretación. Y puesto que eso es lo que estáis valorando, quiero recibirlo como una persona, no como una actriz. Y esto es sencillamente una persona, Blanca». Pocas horas después comenzó la alfombra de los Óscars con sus chorradas habituales. Bien por Blanca Portillo. Ahora, eso sí: lo de poner en valor es una expresión tan fea que sólo la usan los políticos menos avezados.

Tripletes

Se habla mucho de los actores y actrices que traen no sé cuántas películas en una misma edición del Festival (por ejemplo, Bruna Cusí, presente este año en la Sección Oficial con 'Tregua(s)', 'El fantástico caso del Golem' y 'Upon entry'), pero no sólo ellos y ellas se pluriemplean en nuestro certamen: la compositora Paula Olaz ha compuesto las bandas sonoras originales de 'Alguien que cuide de mí', 'Bajo Terapia' y 'Las buenas compañías'.

El tuit del día

Antonio Miguel Arenas, director del Festival Jóvenes Realizadores de Granada, escribe en su cuenta (@antonio1004): «'Son Alaska y el otro… no sé. Le digo, Alaska, córrete pa que te veamos, chocho'. Amo Málaga durante el festival».

“Son Alaska y el otro… no sé. Le digo, Alaska, córrete pa que te veamos, chocho.”



Amo Málaga durante el festival. — Antonio Miguel Arenas (@antonio1004) 12 de marzo de 2023

Las vidas de Itziar Ituño

Itziar Ituño estuvo en Málaga para presentar 'Las buenas compañías', de Sílvia Munt. Y descubro varias cosas: primero, que ella fue una de las asistentes a los Premios Feroz que sufrió el acoso sexual de Javier Pérez Santana; segundo, que milita en un grupo de rock llamado Ingot que canta en euskera y con el que ha tocado hasta en Brasil porque... Tercero, resulta que Ituño tiene una legión de fans apasionados en el país del samba y el Cristo Redentor (recordemos que encarnó a Lisboa en la ultrapopular serie La casa de papel, así que será por afinidad portuguesa-carioca).

¿Saltos? No, ahora pulsos

Ya es tendencia: tres días sin que ningún actor o actriz haya pegado un brinco desde los módulos del photocall del Muelle Uno. Qué bien que vinieran Javier Rey y Tamar Novas, de promo de su serie 'Los pacientes del doctor García', para sacar la cuestión del marasmo creativo y apostar por la innovación sin miedo: ellos no saltaron sino que se pusieron a hacer en un pulso apoyados en la escueta escenografía diseñada para los posados. ¡Hay futuro en esto del cine en español, señoras y señores!

El Festival marca tendencia

¿Vieron la alfombra achampañada de los Óscar? Seguro que recordarán entonces el modelo que lució el actor Paul Mescal (no lo pongo en negrita no vaya a creer alguien que ha estado por aquí). Muchos observadores de la cosa estilosa no encontraron palabras para definir el outfit; yo, en cambio, y eso que sé muy poco de estas cosas, lo tengo clarísimo: es un diseño masculino perfecto para un actor de cine en español de los que visitan el Festival de Málaga.

La sonrisa de Greta Fernández

El jueves viene Greta Fernández al Festival de Málaga. Lanzo un reto desde aquí a todos los reporteros gráficos que cubren el certamen: ¡intentad sacarle una sonrisa para las fotos, venga!