El sector agrícola registra en Málaga un descenso del 24% en las contrataciones

La provincia de Málaga ha perdido un 23,9% de las contrataciones en el sector agrícola durante los primeros siete meses del año y en comparación con el mismo periodo de 2022. La sequía contribuye a que se hayan perdido muchos empleos temporales durante el último año, pero los estudios en los que se basan estos números hablan de que no ha habido «destrucción de empleo, sino que la caída es debida a la dinámica de la contratación indefinidas que ha introducida la nueva normativa».

Aún así es la provincia malagueña la que menos empleo pierde respecto al año pasado en el contexto de Andalucía. Por delante figuran en términos porcentuales: Jaén (-35,7%), Granada (-34,7%), Huelva (-33,1%) y Córdoba (-32%), que es donde el descenso es más acusado, y es moderado, como le ocurre a Málaga, en las otras tres provincias, Cádiz (-27,2%), Almería (-25,4%) y Sevilla (-25%). En total, durante los primeros siete meses del año se han creado en suelo andaluz casi 490.000 contratos en el campo, que representan la mitad de los formalizados en España.

Dicha cifra representa para la comunidad autónoma andaluza una caída media del 31,1%. En todo el país se han tramitado 1.002.867 de contratos, que son un 26,9% menos que en 2022. El estudio denominado Mercado Laboral en el Sector Agro compara las cifras proporcionadas desde hace diez años por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y señala que Andalucía sufre el tercer descenso más acusado, por detrás de la Comunidad Valenciana (-40,7%) y de Extremadura (-33,7%). Por provincias y dentro del territorio andaluz, los mayores volúmenes de contratos en agricultura se han producido en Huelva (109.572), Jaén (85.600) y Sevilla (80.299), seguidas por Córdoba (72.966), Granada (49.865), Almería (38.616) Málaga (28.957) y Cádiz (20.182).

El estudio subraya que, a pesar de la reducción del volumen de contratos, «influenciada por la reforma laboral y la irrupción de la figura del fijo discontinuo, la evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el sector de la agricultura se ha logrado mantener estable» en el último año, situándose en entre los 335.000 y los 345.000 afiliados.

No obstante, de cara a los próximos seis meses, la falta de lluvias puede complicar sobremanera la viabilidad de miles de parcelas en la provincia y el resto de Andalucía. Así, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha advertido del grave efecto que la sequía puede tener en el mercado laboral de Andalucía. «Ahora mismo nos está quitando casi un punto de PIB, pero si no llueve este otoño podemos llegar a bajar hasta siete puntos». Ha recordado que si no llueve «se puede llegar a destruir hasta 145.000 empleos».

La consejera ha comparado esa posible caída del 7% de la economía andaluza, lastrada por la sequía, con la bajada que sufrió el PIB andaluz a raíz de la pandemia de coronavirus, cuando se registró un -10%. No obstante, Blanco ha querido lanzar un mensajes de tranquilidad al apuntar que las previsiones pasan por un incremento de la ocupación del 2,5% para este ejercicio y un 2% para el próximo año; mientras que la tasa de desempleo para 2024 se rebajaría al 17%. «Vemos que el mercado de trabajo andaluz tiene visos de mantener su reactivación», subraya.

Ha recordado que el mercado laboral es muy dinámico en Andalucía, gracias al «buen funcionamiento de las exportaciones». Pero a la vez recuerda que España es «el país de la Unión Europea que tiene la productividad más baja». Así apunta a que sube el número de afiliados, pero disminuye el «número de horas de trabajo». Para la propia consejera, la reforma laboral «no ha creado el empleo indefinido que prometía», hasta el punto de que «uno de cada cuatro empleos dura menos tiempo». Alerta en este sentido de «una precarización del mercado de trabajo».

Según el estudio de la Randstad Research, en España y durante el pasado año, los contratos indefinidos suponían el 28%, mientras que actualmente ya superan la mitad del volumen total. Lo vinculan a la reforma laboral ya aludida y sus modelos de contratos.