Denuncian que los continuos fallos informáticos bloquean el registro del testamento vital en Andalucía

Cualquier persona mayor de 18 años tiene derecho a registrar su testamento vital y manifestar anticipadamente por escrito su voluntad en materia sanitaria, indicando las instrucciones que deben respetarse en el caso de que concurran circunstancias clínicas en las cuales no pueda expresar personalmente su voluntad. Sin embargo, desde hace tiempo, ejercer este derecho en Andalucía no es tan sencillo, ya que las continuas incidencias en la aplicación informática del registro de la Declaración de Voluntad Vital Anticipada (DVVA) dificultan y bloquean este proceso.

Así lo ha denunciado la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente de Andalucía (DMD), que ha advertido que, desde hace meses, se vienen produciendo “numerosos fallos” en la aplicación informática que se usa para registrar y dar validez legal al testamento vital, "provocando el bloqueo de los procesos".

Los testamentos vitales o DVVA son recogidos en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía (RVVA) que cuenta con 55 puntos de registro repartidos por todo el territorio andaluz. “De octubre a enero no funcionó. Y desde entonces se ha dado la circunstancia de que algunos meses funciona en un punto sí y en otro no. O funciona por la mañana, pero por la tarde no. Es caótico”, lamenta Eva Camps Olmedo, responsable de la asociación DMD en la provincia malagueña, que asegura que esta semana, por ejemplo, no ha funcionado en Málaga.

Doble problemática

“El problema no es solo que haya gente que esté muy malita y no pueda reflejar su voluntad, sino que los que tenemos el testamento vital registrado, si el equipo médico tiene que acudir a ver que hemos puesto nosotros, tampoco funciona para que lo vean”, advierte Camps, que, aunque reconoce que Málaga es una de las provincias en las que mejor funciona, comenzaron a detectar incidencias informáticas desde junio y agosto de 2023.

“Dependiendo del día o la hora la aplicación funciona en unas provincias y no en otras. En otras ocasiones se bloquea en toda la región o se interrumpe en mitad del procedimiento de registro. Incidencias que provocan la anulación de citas”, denuncia la asociación en un comunicado, en el que califica como “desastrosa” la situación en la que se encuentra el registro de la DVVA en la comunidad y exigen una "pronta solución".

La propia asociación relata que, ante estas incidencias, se puso en contacto con la Consejería de Salud y esta le comunicó que se estaba ensayando con una nueva aplicación que “acabaría con los fallos y facilitaría otros aspectos relacionados con la DVA”. Sin embargo, Camps insiste en que desde que se instaló ese nuevo programa el pasado 25 de abril, “está funcionando aún peor”, con problemas en todos los puntos de registros de Andalucía.

Hasta cuatro cambios de cita

Como consecuencia de estas repentinas caídas informáticas, las personas a cargo de cada punto de registro se tienen que dedicar a llamar a las citas del día para cancelarlas y asignarles una nueva fecha. “Hay personas en las que se le ha cambiado la cita ya cuatro veces y eso no puede ser porque las circunstancias por las que cada persona acude a hacer el testamento vital son muy diversas y no puedes estar ninguneando así la voluntad de la gente”, sentencia Camps, que recuerda que esta situación va en contra de los derechos reconocidos a las personas por las leyes de Autonomía del Paciente (2002) y de Muerte Digna de Andalucía (2010), y es especialmente grave cuando se trata de pacientes con enfermedades avanzadas o en peligro de muerte.

Preguntados por esta situación, la Consejería de Salud ha reconocido que “la alta demanda experimentada en los últimos años de solicitudes de inscripción de las DVVA ha provocado demoras en la asignación de las citas, especialmente en algunas provincias, por lo que se están acometiendo una serie de medidas a nivel estructural, organizativo y de dotación de recursos que garanticen una respuesta ágil, eficaz y adaptada a las necesidades de la ciudadanía”.

Aplicación en pilotaje

Entre dichas medidas se encuentra la mejora de la aplicación informática, ya que, como explican desde la Consejería, “la RVA2 debido al tiempo transcurrido desde su puesta en marcha (en 2012) ha quedado obsoleta, ocasionando dificultades técnicas de forma continua que se agudizaron a finales de 2023”. En este sentido, admiten que, desde principios del mes de diciembre, la aplicación comenzó a presentar “graves problemas técnicos”, ocasionando un fallo generalizado en la tramitación de la inscripción en los puntos de registro.

El Hospital Materno Infantil de Málaga es uno de los puntos de registro en la capital / L. O.

No obstante, subrayan que, en colaboración con la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y el equipo informático de la Consejería, se puso en marcha una actuación de carácter urgente que permitió solventar la situación y desbloquear el Registro. Aun así, reconocen que han persistido algunos fallos en algunas sedes, de manera que funcionan 40 de las 55. En el caso de Málaga, afirman que están funcionando “al 100%”. Respecto a los fallos de la nueva aplicación (RVA3), apuntan que se encuentra en fase de pilotaje y que se espera que esté lista el próximo mes de junio.

Desde la asociación denuncian que estos problemas informáticos, se suma a los problemas estructurales del sistema de registro, como la falta de horas suficientes de atención o los retrasos en las citas. “No hay equidad y dependiendo de donde vivan tienen que desplazarse a la cabecera de comarca. Además, las personas que lo registran no tienen dedicación exclusiva, porque a lo mejor son enfermeras o médicos, por lo que no hay agenda”, recuerda Camps, que concluye que la principal carencia es la falta de información por parte de la ciudadanía, y muchos profesionales, acerca de este derecho.