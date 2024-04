Play off, único objetivo del Málaga CF

A Sergio Pellicer nunca se le ha escuchado la palabra ascenso. En una entrevista en La Opinión de Málaga hace varias semanas, reconoció: «nuestro objetivo, nuestro sueño es conseguir esa meta que nos marcamos al inicio de la temporada». No llega a decir nunca ascenso, es una palabra tabú para muchos en el Málaga CF. El reto siempre ha sido hacerlo gracias a la temporada regular, pero las últimas semanas han obligado a reenfocar el objetivo de manera definitiva.

La jornada 32 no ha hecho más que asentar la idea, aunque no matemáticamente, de que el Málaga CF no va a pelearle al Castellón el liderato del grupo II de Primera RFEF. Lo podrá hacer el Córdoba si se mantiene fuerte, pero no el equipo blanquiazul, al que el empate ante el Ceuta le dejó a 11 puntos de la primera plaza cuando solo quedan 21 en juego. Para mayor decepción, los de Martiricos regresaron a la cuarta plaza tras la victoria del Ibiza.

A partir de ahí, el nuevo foco del cuerpo técnico y la plantilla debe estar en conseguirlo mediante el play off. Del segundo al quinto clasificado, de cada uno de los dos grupos- lucharán por hacerse con las dos plazas restantes para estar la próxima temporada en Segunda División. Seguramente, no fuera la idea preferida para nadie, pero ahora es la única vía para regresar al fútbol profesional cuanto antes.

El Málaga CF le tiene ganado el average al Recre, ahora 6º. / Gregorio Marrero

Lo cierto es que es un panorama que ha ido cambiando a lo largo del curso. Esta última vez había quedado en un segundo plano gracias a ese tramo brillante que dejó al Málaga CF a solo 5 puntos del liderato. Hablamos del 10 de marzo, hace solo un mes. Desde entonces, 1 victoria y 3 empates han provocado ese paso atrás... prácticamente decisivo. Si a eso se le suma la resurrección del Castellón y el camino triunfal del Córdoba, el cambio de rumbo es claro.

Importancia de ser 2º

No obstante, hay que tratar de terminar lo más arriba posible en este esprint final. En clave play off, no es lo mismo acabar 2º que 5º. La primera ventaja es que el equipo que mejor haya terminado en la clasificación jugará siempre el partido de vuelta en casa. Además, también hay otro gran ‘privilegio’ por tener ventaja clasificatoria con respecto a tu rival. En caso de que la eliminatoria acabe empatada en la prórroga no habrá penaltis, sino que acabará como vencedor el conjunto que más arriba haya culminado el curso.

Atleti B, Murcia, Córdoba...

Hasta entonces queda esperar porque antes hay que definir las condiciones en las que se van a llegar. En estos momentos, la segunda plaza del Córdoba está a seis puntos de distancia del Málaga CF y la sexta del Recreativo de Huelva, ya fuera del play off, está a nueve -al que se le tiene ganado el average-.

Parece una renta más que suficiente para poder respirar con relativa tranquilidad, aunque es el propio equipo blanquiazul el que ha apretado la lucha y no aparece en el horizonte un camino sencillo. Toca visitar este domingo a un valiente Atleti B que ha conseguido dos victorias consecutivas. La semana siguiente será fundamental con la visita del Real Murcia, que llegará con el play off entre ceja y ceja después de haberse reenganchado. Mientras que culminará abril el Córdoba-Málaga CF, el partido de los partidos si la segunda plaza es ahora el nuevo objetivo en Martiricos.

En definitiva, quedan jornadas, pero este mes parece clave. Llega el momento de revertir el rumbo y volver a ilusionarse.