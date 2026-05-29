CEAE: líder en inserción laboral con el curso de Tripulante de Cabina de Pasajeros

Fundada bajo la premisa de la excelencia, la escuela forma parte de una red de más de 40 delegaciones en todo el territorio nacional. La sede malagueña brilla con un hito que se traduce en más de 500 antiguos alumnos que hoy visten el uniforme de las aerolíneas más prestigiosas.

La escuela ofrece una triple titulación oficial única en el curso TCP:

1. Certificado Oficial de Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP): Homologado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el «pasaporte» obligatorio para trabajar en cualquier avión.

2. Certificado Oficial Linguaskill de Cambridge: Garantizando el certificado del B1 o B2 de inglés, el idioma universal de la aviación.

3. Certificado del Sistema de Reservas AMADEUS Air: Una herramienta técnica imprescindible que abre las puertas también al trabajo en tierra y aeropuertos.

«No formamos solo para que el alumno apruebe un examen; formamos profesionales que las aerolíneas se disputan porque saben que vienen con una base técnica y de idiomas impcable», explican desde la dirección del centro.

Con más de 20 años de experiencia, Centro de Estudios Aeronáuticos (CEAE Málaga) ofrece la posibilidad de repetir el curso de forma totalmente gratuita en caso de que el alumno no supere el examen final de AESA en sus dos convocatorias.

Las aulas están lideradas por profesores como auxiliares de vuelo en activo o con amplia trayectoria. Esta conexión real con el día a día de una aeronave permite que los alumnos aprendan no solo el manual, sino los «trucos» del oficio y la gestión emocional que requiere la profesión.

Además, el centro cuenta con un departamento de Orientación Laboral especializado. Este equipo trabaja individualmente con cada alumno, puliendo su currículum y realizando simulacros de entrevistas y dinámicas de grupo, para que el salto del aula al avión sea inmediato.

El éxito del Centro de Estudios Aeronáuticos de Málaga no es casualidad; es el resultado de una red de acuerdos de colaboración exclusivos con las principales aerolíneas nacionales e internacionales. Estas alianzas permiten que el currículum de nuestros alumnos llegue directamente a las mesas de selección de las compañías más potentes del sector, facilitando una inserción laboral que roza la inmediatez.

CEAE también mantiene alianzas con diversas empresas de servicios aeroportuarios y de handling que operan en los aeropuertos, suministrando personal cualificado a través de su otro curso de Técnico Cualificado en Aeropuertos y Handling (TECA).

En CEAE, no solo formamos tripulantes o azafatas de vuelo construimos el puente hacia su primera cabina. En sus aulas de Málaga, el futuro no se espera; se despega.