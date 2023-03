Málaga última los detalles para Semana Santa. Una preparación marcada esta Cuaresma por los tiras y aflojas entre el sector hostelero y la Agrupación de Cofradías de Málaga.

La polémica saltó por la prohibición de paso por la calle Fajardo por parte del Ayuntamiento de Málaga. Lo que primero fue una recomendación para facilitar la movilidad del público, se convirtió en una imposición municipal, obligando a las cofradías a alterar el itinerario que tenían previsto.

Durante estos días de Semana Santa, serán 105 establecimientos los que se verán afectados por el paso de procesiones. Representan al 38% del total de terrazas ubicadas en las calles del Centro que utilizan las cofradías. De estos 105, "un 14% están obligados a colaborar con la retirada total", asegura Elisa Pérez de Siles, concejala de Comercio y Vía Pública del Ayuntamiento de Málaga.

El Consistorio asegura que para tomar estas decisiones se han basado "en la experiencia del año pasado, hemos mejorado y nos ha servido de base para trabajar con el sector".

Por otro lado, los primeros traslados de este pasado fin de semana han dejado las primeras imágenes polémicas y desencuentros entre hosteleros y cofradías. Como consecuencia, la Agrupación de Cofradías llegó a emitir un comunicadoen el que lamentaban profundamente "las escenas que viven las hermandades y cofradías que, durante sus procesiones, tienen que convivir con mesas de negocios de hostelería que no se retiran ni levantan a su paso".

Teresa Porras, concejala de Fiestas y Servicios Operativos, califica este incidente como "un problema puntual". Por su parte, la concejala de Comercio y Vía Pública asegura estar trabajando en colaboración con el sector hostelero: "Asimismo, les hemos ofrecido toda la información que tiene que ver con los traslados. Para ello, tienen un decreto específico solo para los traslados, que a veces no tiene por qué ser la retirada total, sino parcial", explica.

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia precisa que "el Ayuntamiento media en estas situaciones, valoramos el trabajo de la hostelería y la inmensa mayoría cumple con la normativa".

Respuesta de la patronal hostelera

Con otro comunicado, la patronal de los hosteleros de Málaga Mahos quiso responder a las acusaciones de la Agrupación de este sábado. En la nota, Mahos aseguraba que "hostelería malagueña conoce, valora y respeta la Semana Santa" y que "la colaboración de los negocios de hostelería con el paso de las procesiones ha sido históricamente y es hoy innegable", a la vez que matiza que también es "un acontecimiento económico y turístico básico para el empleo y la generación de riqueza".

En varios párrafos, los hosteleros destacan su compromiso con la seguridad y su colaboración y afirman que llevan "meses trabajando con las instancias municipales adecuadas (áreas de Vía Pública y Seguridad) para garantizar una correcta celebración de la Semana Santa que beneficie a todas las partes implicadas" y, que de hecho, renuncian a "buena parte de la ocupación de vía pública que tiene autorizada y pagada en una fecha básica para la facturación de las empresas. Se dan casos de negocios que tienen prohibida la instalación de terrazas en calles por las que no pasan tronos en toda la Semana Santa".

No obstante, Mahos lamenta que no siempre "se cuente con la información adecuada y facilitada con la suficiente antelación", ya que su actividad requiere "previsión" y "antelación" para gestionar "reservas, contrataciones y planes de negocio que no pueden depender de improvisaciones".

La respuesta de los vecinos del Centro

Por su parte, los vecinos del Centro también exigen la retirada de las terrazas en Semana Santa por seguridad.

La Asociación de Vecinos Centro Antiguo de Málaga pide al Ayuntamiento un mayor control del espacio que los establecimientos de hostelería ocupa para instalar sus terrazas.

La entidad, a través de un comunicado, señala que lleva años advirtiendo de los riesgos para la seguridad de los ciudadanos que se generan en las calles del Centro de la ciudad, "derivados de la excesiva ocupación de la vía pública por terrazas de hostelería, riesgos que se agravan en aquellos momentos que conllevan grandes aglomeraciones de personas como la Semana Santa".