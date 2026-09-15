Jornada de puertas abiertas en Kategora Oceanika: una inversión hotelera en la Costa del Sol con una rentabilidad neta estimada del 7%
Los días 24 y 25 de septiembre Kategora abre a potenciales inversores las puertas de Kategora Oceanika, actualmente en funcionamiento con el nombre de Kora Olea. Ubicado en Los Álamos, Torremolinos (Málaga), las jornadas permitirán visitar los apartamentos, recorrer las instalaciones y conocer de primera mano su modelo de inversión y gestión hotelera. Más del 60% de las unidades ya están vendidas y las disponibles parten de 238.000 euros
Hay una diferencia importante entre invertir sobre un plano y hacerlo en un activo hotelero que ya se puede visitar, recorrer y ver en funcionamiento antes de tomar una decisión. Es el caso de Kategora Oceanika, nombre con el que Kategora comercializa este proyecto en plena Costa del Sol y que, desde marzo, opera como Kora Olea bajo la gestión hotelera de Kora Living, la marca hotelera del grupo.
Los próximos jueves 24 y viernes 25 de septiembre, la compañía celebrará en el propio complejo unas jornadas Open Doors dirigidas a potenciales inversores. No será, por tanto, una presentación convencional en una oficina comercial. Los asistentes podrán recorrer el complejo acompañados por el equipo de Kategora, visitar uno de sus apartamentos y conocer los espacios comunes mientras los responsables comerciales resuelven sus dudas y explican las particularidades del modelo, desde la explotación del alojamiento por parte de Kora Living hasta las condiciones concretas de la inversión.
La primera sesión tendrá lugar el jueves 24 de septiembre a las 19.00 horas, con una visita al complejo seguida, a las 19.30 horas, de una charla en el desayunador. El viernes 25 habrá otras dos oportunidades: a las 12.00 horas, con charla a las 12.30, y a las 17.00 horas, seguida de la presentación de las 17.30. El propósito es sencillo: que quien se esté planteando destinar parte de su patrimonio al inmobiliario pueda entender en qué está invirtiendo antes de tomar una decisión. Las inscripciones ya están disponibles, apúntate aquí.
Inversión y gestión hotelera, en un mismo modelo
Kategora Oceanika articula la inversión sobre apartamentos integrados en un complejo con explotación hotelera profesionalizada. El inversor adquiere una de las unidades y delega en Kategora la gestión vinculada a su inversión, mientras Kora Living se ocupa de la operativa de Kora Olea.
El modelo de Kategora está orientado a estancias de corta y media duración y se enmarca dentro del concepto flex living, una fórmula de alojamiento flexible diseñada para responder a distintos perfiles y necesidades de estancia. De este modo, la propiedad del apartamento y su explotación hotelera forman parte de una misma propuesta, sin que el inversor tenga que asumir directamente la gestión cotidiana del alojamiento.
La rentabilidad neta estimada se sitúa en torno al 7% anual, según las previsiones de Kategora, y actualmente más del 60% de los 180 apartamentos del proyecto ya han sido vendidos. Las unidades todavía disponibles parten de 238.000 euros. La particularidad, en este caso, es que los nuevos compradores pueden comenzar a valorar el proyecto sobre un activo que ya cuenta con indicadores reales de funcionamiento.
Málaga y la Costa del Sol, mucho más que turismo vacacional
La ubicación constituye otra pieza relevante del proyecto. Kategora Oceanika se encuentra en Málaga, en plena Costa del Sol, uno de los mercados turísticos más consolidados de España y, al mismo tiempo, un territorio cuya demanda de alojamiento se ha ido diversificando.
El complejo está concretamente en Torremolinos, próximo a la playa de Los Álamos, a pocos minutos del aeropuerto y muy bien conectado con el centro de Málaga. Una localización que permite dirigirse tanto al viajero vacacional como a profesionales desplazados, trabajadores remotos o usuarios que necesitan instalarse temporalmente en la ciudad durante unas semanas o unos meses.
Es precisamente esa diversidad de perfiles y duraciones de estancia la que está impulsando el desarrollo del flex living. Este modelo combina la autonomía de apartamentos completamente equipados con servicios y espacios comunes propios de un establecimiento hotelero, ofreciendo estancias flexibles que pueden ir desde un solo día hasta once meses.
Kora Olea dispone de apartamentos de uno y dos dormitorios con terraza y cocina completa, además de zonas comunes que incluyen piscina, gimnasio, espacios de trabajo compartido, cafetería, zonas exteriores y diferentes áreas destinadas a la convivencia de los huéspedes. Una configuración pensada para que el complejo pueda responder a distintas formas de viajar, trabajar y alojarse a lo largo del año.
Un activo que ya ofrece datos reales
Apenas cinco meses después de su apertura, Kora Olea empieza a ofrecer los primeros indicadores sobre la respuesta del mercado. En este periodo, el alojamiento ha alcanzado una ocupación media del 89,5 %, un porcentaje que durante la temporada de verano se ha elevado hasta el 98,5 %, según datos facilitados por la compañía.
A estos resultados se suman las primeras valoraciones de los huéspedes, con una puntuación de 9,2 sobre 10 en Booking y 4,6 sobre 5 en Google. Dos indicadores que permiten observar, además del nivel de demanda registrado durante estos primeros meses, la valoración de la experiencia por parte de quienes ya se han alojado en Kora Olea.
Para un potencial inversor, estas cifras aportan información relevante sobre la evolución inicial del establecimiento. La ocupación, el precio medio de las estancias, los costes operativos, la capacidad de comercialización y la satisfacción de los huéspedes son algunas de las variables que inciden en el rendimiento de un activo hotelero. En el caso de Kora Olea, sus primeros meses de actividad permiten empezar a complementar las previsiones iniciales con resultados procedentes de la propia explotación.
Un modelo con recorrido
Kategora Oceanika no es el primer proyecto con el que la compañía pone a prueba este modelo. La evolución de los activos que Kategora ya tiene consolidados permite observar qué puede ocurrir cuando un complejo alcanza velocidad de crucero. Entre los más consolidados se encuentran Kora Green City, en Vitoria-Gasteiz, y Kora Nivaria Beach, en Tenerife, que cerraron 2025 con rentabilidades netas superiores al 10 % y ocupaciones medias del 95 % y el 93 %, respectivamente.
Son resultados históricos de activos concretos y, por tanto, no implican que otros proyectos vayan a repetirlos. Sí permiten, sin embargo, analizar el comportamiento que ha tenido el modelo de explotación de la compañía una vez superados los primeros años de funcionamiento. A estos complejos se han ido sumando nuevas aperturas. Kora Kiliki, en Pamplona; Kora Tigot, en Tenerife; Kora Lluna, en Valencia, y el propio Kora Olea forman parte de una expansión con la que la compañía pretende trasladar el concepto a mercados urbanos y turísticos diferentes. Abiertos entre finales de 2025 y el primer trimestre de 2026, los tres establecimientos han alcanzado una ocupación media conjunta del 82,3 % durante sus primeros meses de operación.
La estrategia integra dos ámbitos tradicionalmente separados: el desarrollo y comercialización del proyecto, por un lado, y su posterior explotación hotelera, por otro. Kategora abarca ambas fases y mantiene la gestión del complejo a través de Kora Living. Para el inversor, este modelo permite adquirir un apartamento y participar de los ingresos generados por la actividad del alojamiento sin tener que ocuparse de nada.
Ver antes de invertir
Las jornadas Open Doors del 24 y 25 de septiembre permitirán a los asistentes profundizar en las características de Kategora Oceanika y plantear sus dudas directamente al equipo de Kategora. Durante las tres sesiones se abordarán cuestiones como la estructura de la inversión, el papel de Kora Living en la explotación hotelera, el planteamiento de rentabilidad o las condiciones asociadas a la adquisición de un apartamento, entre otras cuestiones.
Los potenciales inversores podrán plantear además sus dudas directamente al equipo comercial de Kategora y recorrer las instalaciones que ya utilizan los huéspedes. En un mercado inmobiliario en el que buena parte de las decisiones de inversión se toman todavía sobre renders, planos y expectativas futuras, poder comprobar sobre el terreno cómo funciona el activo introduce una variable poco habitual.
Kategora quiere convertir precisamente esa realidad tangible en el principal argumento de sus Open Doors: el edificio ya está construido, el complejo está abierto, los huéspedes ya han llegado y la inversión puede analizarse con las puertas abiertas.
Open Doors Kategora Oceanika
Lugar: Kora Olea, Costa del Sol (Torremolinos, Málaga)
Jueves 24 de septiembre
19.00 h — Visita guiada por el complejo
19.30 h — Presentación y charla
Viernes 25 de septiembre
12.00 h — Visita guiada por el complejo
12.30 h — Presentación y charla
17.00 h — Visita guiada por el complejo
17.30 h — Presentación y charla
Debido a la alta demanda de solicitudes, se requiere inscripción previa a través de la web de las jornadas Open Doors de Kategora Oceanika: https://lix.li/iQRs9
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