Eurofirms Group nombra a Anna Golsa como nueva CEO global

Eurofirms Group, primera multinacional española especializada en gestión de talento, ha anunciado el nombramiento de Anna Golsa como nueva CEO global de la compañía, cargo que asumirá a partir de enero de 2026. Con esta decisión, la organización refuerza su modelo de gobernanza y avanza en la implementación de su plan estratégico 2024-2027 diseñado por el nuevo equipo e impulsado por Golsa.

Anna Golsa se incorporó a Eurofirms Group en 2023 como directora general de servicios corporativos y con su nombramiento se ha creado un comité de dirección centrado en el plan de transformación digital y en la consolidación internacional de la compañía. Durante este tiempo, ha desarrollado la integración de tecnologías innovadoras en los procesos de selección y ha contribuido a fortalecer la presencia del grupo en los siete países donde opera.

Miquel Jordà, propietario y hasta ahora CEO, continuará vinculado a la compañía como presidente del Consejo Asesor, con un rol centrado en la supervisión estratégica y la promoción de la cultura People first, pilar fundamental en el crecimiento y expansión internacional del grupo.

En palabras de Jordà: “Este nombramiento responde a la necesidad de separar las funciones operativas de las propias del accionista y a nuestro convencimiento sobre el compromiso y la visión global de Anna. En una empresa en expansión como la nuestra, es esencial contar con una figura que acompañe a nuestros líderes en la ejecución del plan estratégico y en la adaptación a las nuevas tendencias”.

Por su parte, Golsa ha declarado: "Asumo con gran ilusión este reto, con la determinación de seguir impulsando el crecimiento internacional y consolidando una visión que pone a las personas en el centro, junto a un equipo excepcional que hace posible cada logro”.

Con más de diez años de experiencia en puestos directivos a nivel nacional e internacional, Golsa ha liderado proyectos de innovación y transformación digital en compañías como Cofidis, donde ocupó el cargo de directora de Operaciones y Negocio B2C y miembro del Consejo de Administración. Su trayectoria refuerza el compromiso de Eurofirms Group con la excelencia, la innovación y la creación de valor para clientes y profesionales.

Sobre Eurofirms People First

Eurofirms People first somos la primera multinacional española de gestión del talento. Desde 1991 ayudamos a las personas a encontrar empleo y a las empresas a encontrar talento, con una forma de trabajar que nos define: People first.

Nuestra cultura prioriza a las personas y se basa en tres valores que nos acompañan desde el inicio: respeto, responsabilidad y transparencia. Creemos que las relaciones de confianza, el bienestar y el compromiso son la base de cualquier proyecto sostenible, y aplicamos esa filosofía en todo lo que hacemos.

Cada día generamos oportunidades laborales para más de 30.000 personas y colaboramos con más de 5.000 empresas, buscando siempre el mejor encaje entre talento y organización. Más allá de cubrir vacantes, acompañamos a las empresas en la creación de equipos alineados con su cultura y su propósito.

Con 1.600 profesionales en 7 países y una red de 160 oficinas, ofrecemos soluciones de trabajo temporal, selección, outsourcing, headhunting, executive search, formación y desarrollo de personas. Además, a través de Eurofirms Foundation, promovemos la inclusión laboral de personas con discapacidad, facilitando más de 9.000 contrataciones y contribuyendo a una sociedad más justa e inclusiva.

A su vez, en 2025 Eurofirms ha sido distinguida por Forbes como la única empresa de gestión de talento presente en el ranking de las mejores empresas para trabajar en España.

Eurofirms People first, Claire Joster y Eurofirms Foundation son las marcas que forman parte del grupo, reflejando un modelo de gestión del talento que combina crecimiento empresarial con impacto social.