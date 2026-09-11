Del estadio a una experiencia inolvidable: esta es la propuesta de Unicaja para vivir el deporte desde dentro

En Málaga, el deporte no se limita a los noventa minutos de un partido ni a los cuarenta de un encuentro de baloncesto. Se vive antes, durante y después. En las conversaciones de camino al estadio, en las gradas, en las celebraciones y también en esa sensación de pertenecer a algo que comparten miles de personas.

Buena parte de esa pasión tiene dos nombres propios: Málaga CF y Unicaja Baloncesto, dos clubes estrechamente ligados a la identidad deportiva de la provincia y capaces de reunir, temporada tras temporada, a generaciones enteras de aficionados. Es precisamente en ese terreno, el de la emoción compartida, donde Unicaja ha querido llevar su relación con el deporte un paso más allá. No se trata únicamente de estar presente junto a los clubes, sino de acercar a los aficionados a aquello que les apasiona y convertir el patrocinio en experiencias que puedan vivir en primera persona.

Esa filosofía toma forma a través de ‘emocionaT’, la marca bajo la que Unicaja articula buena parte de su actividad vinculada al patrocinio deportivo y con la que busca facilitar a sus clientes el acceso a propuestas relacionadas con algunos de los grandes acontecimientos y entidades a los que apoya.

Mucho más que estar en la grada

Durante años, hablar de patrocinio deportivo era hablar, sobre todo, de visibilidad. De nombres en camisetas, soportes publicitarios o presencia en estadios y pabellones. Pero el vínculo entre una marca y el deporte puede ir bastante más lejos. La clave está en pasar de estar presente a hacer partícipe al aficionado y... Con esa idea, ‘emocionaT’ reúne iniciativas como encuentros con deportistas, sorteos, visitas exclusivas o acciones especiales ligadas a grandes citas deportivas. Propuestas a las que los clientes pueden acceder a través de un espacio específico y que buscan abrir puertas que habitualmente permanecen fuera del alcance del espectador.

Porque asistir a un partido puede ser emocionante. Pero conocer a uno de sus protagonistas, descubrir lo que ocurre entre bambalinas o acceder a una experiencia singular alrededor de una competición aporta una dimensión diferente. En Málaga, esa estrategia encuentra dos escenarios especialmente reconocibles. Por un lado, el Málaga CF, del que Unicaja es partner estratégico. Por otro, el Unicaja Baloncesto, del que la entidad es principal patrocinador.

Fútbol y baloncesto hablan lenguajes distintos, pero comparten algo esencial: su capacidad para crear comunidad. Dos aficiones, dos maneras de entender el deporte y miles de personas unidas por unos colores y unas emociones comunes.

Málaga CF / Pepe Ortega

Del fútbol y el baloncesto a otras formas de disfrutar del deporte

La vinculación de Unicaja con el deporte va, sin embargo, más allá de los dos grandes referentes malagueños. La entidad mantiene acuerdos con organizaciones y acontecimientos capaces de conectar con públicos muy diferentes. Entre ellos se encuentra el Real Madrid, del que Unicaja es banco oficial y patrocinador, y cuya extensa comunidad de seguidores tiene también una presencia importante en Málaga y su provincia.

A ello se suman propuestas relacionadas con otras formas de entender el deporte y el tiempo libre. Es el caso de Sierra Nevada, donde deporte, montaña y naturaleza se dan la mano, o del Club Series de Golf, que acerca la experiencia a los aficionados a esta disciplina. Distintos escenarios y públicos que responden, en realidad, a una misma estrategia: hacer del deporte un punto de encuentro entre las personas, sus aficiones y los territorios en los que Unicaja está presente.

Una relación que también se juega en casa

En Málaga, esa conexión adquiere además un significado especial. El apoyo al deporte forma parte de una visión más amplia recogida en el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, que sitúa entre sus prioridades el fortalecimiento de la relación con los clientes y la cercanía con los territorios. Y pocos ámbitos tienen tanta capacidad como el deporte para generar esa proximidad. Una canasta sobre la bocina, un gol celebrado por todo un estadio o una victoria inesperada pueden convertir a miles de desconocidos en una sola afición durante unos instantes.

También ponen sobre la mesa valores como el esfuerzo, el compromiso, la superación o el trabajo en equipo, que trascienden el resultado de una competición. Por eso, la relación de Unicaja con el Málaga CF y el Unicaja Baloncesto puede leerse también como una forma de seguir vinculada a Málaga a través de aquello que mueve y emociona a sus ciudadanos.