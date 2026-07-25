Un viaje por los sabores de España: Asador Iñaki presenta sus Jornadas de Vacas y Bueyes

Asador Iñaki, el emblemático restaurante malagueño especializado en carnes maduradas, presenta sus nuevas «Jornadas de Vacas y Bueyes de Nuestro País», una propuesta gastronómica que estará disponible del 27 de julio al 27 de agosto y que reunirá en una misma carta siete piezas de vaca y buey procedentes de distintas regiones de España, cada una con su propio proceso de maduración y perfil de sabor.

La iniciativa, que se enmarca en el ciclo de jornadas temáticas que el restaurante organiza periódicamente y con el que ya ha presentado ediciones dedicadas a otras zonas ganaderas del país, apuesta esta vez por un recorrido íntegramente nacional: de Asturias a Extremadura, pasando por Cádiz, Galicia, León y Zamora, en un homenaje al buen hacer de las ganaderías españolas y a la tradición del despiece y la maduración artesanal.

Un mapa de sabores por toda España

La selección incluye piezas de vaca y de buey, cada una sometida a un tiempo de maduración distinto en función de sus características, desde los 30 días de la vaca asturiana hasta los 120 días del buey de arrastre, la pieza más longeva de la carta:

Vaca Asturiana : más de 30 días de maduración, carne tierna y de sabor suave

más de 30 días de maduración, carne tierna y de sabor suave Vaca Retinta de Cádiz: más de 50 días de maduración ,carácter sureño e intenso

más de 50 días de maduración ,carácter sureño e intenso Vaca Gallega: más de 70 días de maduración, textura melosa y sabor persistente

más de 70 días de maduración, textura melosa y sabor persistente Vaca Parda de León: más de 60 días de maduración, notas lácteas y mordida delicada

más de 60 días de maduración, notas lácteas y mordida delicada Vaca Alistana-Sanabresa: más de 80 días de maduración, sabor profundo y textura firme

más de 80 días de maduración, sabor profundo y textura firme Buey joven extremeño: más de 50 días de maduración, carne expresiva y jugosa

más de 50 días de maduración, carne expresiva y jugosa Buey de Arrastre: más de 120 días de maduración, la pieza más compleja e intensa de la selección

Una carta completa para la ocasión

Las jornadas no se limitan a las carnes protagonistas: el restaurante ha diseñado una selección de entrantes pensada para acompañar la experiencia, entre los que destacan los espárragos verdes a la parrilla con salsa romescu, las alcachofas confitadas en AOVE con langostinos y jamón ibérico, la morcilla de wagyu con pimientos confitados al estilo de Tolosa, un surtido de quesos y embutidos selectos, jamón100% ibérico D.O. Guijuelo, cecina curada y ahumada procedente de León, y los torreznos de Soria cocinados en el horno de leña de encina del propio establecimiento.

Diferentes carnes de España serán las protagonistas en Asador Iñaki del 27 de julio al 27 de agosto / La Opinión

La propuesta se completa con una cuidada selección de vinos a cargo del sumiller de la casa, con referencias de D.O. Rioja, Ribera del Duero, Utiel-Requena y Toro, entrelas que se encuentran Ramón Bilbao Crianza, Bela, Bobos, Almirez y Mirto de Ramón Bilbao.

Producto de cercanía con orgullo por lo español

La campaña de estas jornadas, bautizada bajo el lema «Orgullo, pasión, España», recoge el momento de ilusión que vive el deporte nacional para vincularlo a los valores que el restaurante defiende en su cocina: el respeto por el producto de proximidad, la puesta en valor de las ganaderías españolas y el orgullo por una tradición gastronómica que, como el asador, cumple ya casi cinco décadas de historia.

«Con estas jornadas queremos que nuestros clientes hagan un viaje por España sin moverse de la mesa, descubriendo cómo cambia el sabor de la carne según la raza, la zona y el tiempo de maduración. Es nuestra manera de rendir homenaje al trabajo de las ganaderías de todo el país», explica Iñaki, chef y alma del restaurante.

Sobre Asador Iñaki

Asador Iñaki es un restaurante especializado en carnes a la parrilla ubicado en Málaga, capitaneado por el chef Iñaki. Su identidad se apoya en una estética elegante y sobria, estrechamente vinculada al universo gastronómico, y en una filosofía de trabajo centrada en la selección de producto de calidad y en los procesos de maduración como seña de identidad de su cocina. A lo largo del año, el restaurante organiza distintas jornadas gastronómicas temáticas dedicadas a poner en valor la carne de vaca y buey procedente de diferentes zonas ganaderas de España.

Datos de la convocatoria