La Vuelta a España recorre las principales zonas productoras de mango de nuestro país

Hay encuentros que cobran especial sentido por el momento en que suceden, como el paso de La Vuelta este año por la Axarquía malagueña y la Costa Tropical granadina coincidiendo con el inicio de la temporada del mango español, justo cuando comienza su recolección y el fruto empieza a llegar a los mercados.

Mango de España by Intertropic, patrocinador oficial de La Vuelta 2026, ha acompañado a la competición durante sus 21 etapas con acciones destinadas a acercar el producto a aficionados, espectadores, invitados y medios de comunicación. Pero el paso del pelotón por Andalucía ha brindado una oportunidad especialmente significativa: hablar del mango español desde su propio origen.

Ayer, 11 de septiembre, La Vuelta tomó la salida en Vélez-Málaga, en plena Axarquía, después de haber recorrido también otros puntos de la Costa Tropical granadina, como Almuñécar. Dos territorios que concentran prácticamente la totalidad del cultivo de mango en España y que viven precisamente ahora uno de los momentos más importantes de su calendario agrícola.

Salida de la etapa en Vélez-Málaga. / l.o.

El grueso de la recolección comienza en septiembre y se concentra en apenas unas semanas. Por eso, la llegada del pelotón coincide con el momento en que el mango español empieza a ganar presencia en los mercados y el consumidor tiene más oportunidades de encontrarlo en su momento óptimo.

Que sea español marca la diferencia

Que un mango esté cultivado en España implica mucho más que conocer de dónde viene. Su producción dentro de la Unión Europea está vinculada a criterios de trazabilidad, estándares de calidad y seguridad alimentaria propios del modelo comunitario.

A ello se suma una ventaja especialmente relevante: la proximidad a los principales mercados europeos permite acortar los tiempos desde su recogida hasta el consumidor. Según datos de INTERTROPIC, el mango español puede llegar al punto de venta europeo entre 48 y 72 horas después de su recolección, lo que favorece que llegue a destino en un momento óptimo de maduración, conservando todas sus cualidades y todo su sabor.

La Vuelta a España recorre las dos comarcas más importantes en la producción de mango: La Axarquía y la costa tropical de Granada / l.o.

Mucho más que una fruta muy nuestra

Detrás de cada mango hay mucho más que un cultivo. Agricultores, cooperativas, empresas comercializadoras y exportadoras, operadores logísticos, distribución e industria auxiliar forman parte de una cadena de valor estrechamente vinculada a los territorios productores, que genera actividad económica y empleo.

«El paso de La Vuelta por Almuñécar y Vélez-Málaga nos ha brindado una oportunidad extraordinaria para contarle al consumidor que existe un mango español y todo el valor social que hay detrás de su cultivo», señala Antonio Carpintero, director general de INTERTROPIC. «Queremos que cada vez resulte más fácil identificarlo como un producto delicioso, cercano y trazable, vinculado a unos territorios concretos y al trabajo de todos los profesionales que hacen posible que llegue al mercado en las mejores condiciones».

Su siguiente destino: tu mesa

La presencia del mango en La Vuelta conecta también con la importancia de mantener una alimentación variada y unos hábitos de vida activos. Por su versatilidad y facilidad de consumo, el mango puede incorporarse a diferentes momentos del día y formar parte de una alimentación equilibrada. La competición ciclista anual por excelencia ofrece un contexto deportivo natural para acercar el mango español al consumidor, aportándole información relevante sobre su temporada, sus características y su notable aportación nutricional.

Presentación de los equipos en los momentos previos a la salida de la etapa que dio comienzo en Véléz-Málaga / l.o.

En definitiva, el paso de La Vuelta por Almuñécar y Vélez-Málaga ha sido mucho más que una coincidencia geográfica. Mientras el pelotón recorría algunas de las zonas más vinculadas en España al cultivo de una de las frutas tropicales más queridas, en la Axarquía y la Costa Tropical granadina comienza otro recorrido: el del mango español hacia el consumidor. Un recorrido que habla de temporada, proximidad, origen y de todas las personas que hacen posible que llegue a nuestra mesa con todo su sabor.

Actualmente, el cultivo de mango en España ronda las 6.200 hectáreas (una superficie equivalente a más de 8.600 campos de fútbol del tamaño de La Rosaleda) y la campaña 2025 alcanzó una producción de 55.500 toneladas, según datos de la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango de España (INTERTROPIC).