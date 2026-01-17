Restaurante LACALIZA celebra una nueva edición de las Jornadas del Arroz Caldoso

Con Oscar Delgado Vertedor al frente de un gran equipo de profesionales , plenamente comprometido con la satisfacción de sus clientes. Ahora, y como ya viene siendo una tradición cada comienzo de año , Restaurante LACALIZA celebra una de las iniciativas más esperadas por sus comensales: Las Jornadas del Arroz Caldoso. Una oportunidad única para conocer su singular propuesta culinaria.

Del 7 de enero al 6 de febrero, de lunes a viernes durante el servicio de almuerzo, nuestros clientes podrán disfrutar de una selección de estupendos arroces, con un precio absolutamente inmejorable: tan solo 9,5€ por ración.

Los arroces que se podrán degustar durante esta jornada se caracteriza por el cariño que le pone el equipo de cocina de LACALIZA a todas sus propuestas.

Jornada arroces / LACALIZA

Para dos comensales

Los arroces elaborados en Restaurante LACALIZA con motivo de estas jornadas se preparan siempre para un mínimo de dos comensales.

En esta edición de sus Jornadas del Arroz Caldoso, Restaurante LACALIZA ofrece a sus clientes cinco variedades distintas: Gambones, pollo de corral, ibérico, mixto y setas & trufa.

Su arroz de gambones va acompañado con sepia, gambón y rosada, cocinado con un fumet de pescado de roca y un sofrito de verduras y ñora que no dejan a nadie indiferente.

En cuanto a su arroz ibérico , está compuesto por una picada de carnes ibéricas ( secreto, abanico y solomillo), todas de bellota, y un espectacular caldo de cocido de pollo con pringa. Ingredientes que aportan a este arroz un sabor y olor sin comparación. La opción mixta es un arroz con pollo de corral, abanico ibérico, sepia, gambón y mejillones que harán las delicias de los más amantes de los arroces clásico, con los mejores sabores del mar y el monte. Por último, el comensal puede elegir también un arroz de setas y trufa compuesto por un variado de setas de temporada, donde destaca por su sabor el boletus, cocinado con un fumet de verduras que le aporta un excelente sabor y rematado con unas láminas de trufa en aceite de oliva.

JORNADAS ARROCES / L.O.

Una de las mejores sobremesas de Málaga

Restaurante LACALIZA cuenta con un atractivo añadido en el espectacular entorno que lo acoge, un complemento perfecto para su oferta gastronómica. Tras el almuerzo, Restaurante LACALIZA ofrece una de las mejores sobremesas de Málaga en su terraza panorámica, frente a las azules aguas del Mediterráneo y junto a la única gruta marina visitable de Europa: la Cueva del Tesoro. Un espacio idóneo para desconectar y disfrutar de una selección muy cuidada de cócteles, o una de las más de 210 referencias de bebidas espirituosas que atesora el establecimiento. Opciones para todos los gustos que garantizan a cualquier comensal encontrar su combinado ideal. Las jornadas cuentan con un público muy fiel, así que conviene reservar con antelación, bien a través del botón de reserva del perfil del Restaurante LACALIZA en Google, o llamando al teléfono 951 12 49 42. Una experiencia que no te puedes perder.

Para más información

Dirección: Urb. Cueva del Tesoro, 16, 29720 La Cala del Moral, Málaga, España

Teléfono: 952 40 53 90

E-mail: info@lacalizaeventos.com

Página web: https://www.lacalizaeventos.com/

Redes Sociales: Instagram, Facebook , Tiktok

Ubicación: Urb. Cueva del Tesoro, 16, 29720 La Cala del Moral, Málaga, España