Ni chatbots ni esperas eternas: la apuesta de Endesa por la atención presencial en Málaga

Javier solo quería cambiar la titularidad de un contrato. Tenía varias opciones a su alcance entre la oferta de canales de atención al cliente. Podría haber llamado por teléfono, pero se pone nervioso con los mensajes de espera. Podría haber usado la página web, pero sabe que lo que más le gusta, lo que más cómodo le hace sentir, es el trato personal, el cara a cara. Por eso, se decidió a ir a una tienda física y poder así tener un trato directo y cercano con alguien que le explicaría perfectamente los pasos que tendrían que seguir.

Javier no es el único, por eso, frente a esta tendencia, Endesa ha decidido reforzar su atención presencial y Málaga es un buen ejemplo. La provincia se ha convertido en uno de los territorios donde Endesa está reforzando su presencia física, con una red de 22 puntos de atención pensados para ofrecer un trato cercano y adaptado a las necesidades de cada cliente.

Además, vivimos un momento en el que el sector de la energía plantea cada vez más preguntas -desde el autoconsumo hasta el coche eléctrico o las nuevas tarifas para reducir la factura de casa-, por lo que poder sentarse delante de una persona y resolver todas sus dudas con tranquilidad vuelve a cobrar protagonismo.

La construcción de una pasarela para comunicar las instalaciones de la central hidroeléctrica de El Chorro dio origen al Caminito del Rey / La Opinión

Espacios cómodos y cercanos

Las oficinas han evolucionado para responder a esa nueva realidad. El concepto actual busca ofrecer espacios más cómodos y cercanos, donde los clientes puedan recibir asesoramiento sobre electricidad, gas, autoconsumo, eficiencia energética, movilidad eléctrica o servicios de telecomunicaciones, siempre con la posibilidad de resolver las dudas en persona.

Pero la relación de la compañía con Málaga va mucho más allá de sus oficinas. Su presencia también forma parte del paisaje energético de la provincia. Endesa cuenta también con 17 instalaciones de generación renovable, entre ellas las plantas solares La Vega I y La Vega II, el parque eólico de Los Arcos y once centrales hidroeléctricas que suman una capacidad de 481 MW.

Central hidroeléctrica Tajo de la Encantada en Ardales / La Opinión

El Chorro

Precisamente una de esas infraestructuras esconde una de las historias más curiosas de la provincia. La central hidroeléctrica de El Chorro, situada en el río Guadalhorce, funciona como una gran batería del sistema eléctrico andaluz. A principios del siglo XX, la construcción de una pasarela para comunicar sus instalaciones dio origen al camino que hoy todo el mundo conoce como el Caminito del Rey, inaugurado por Alfonso XIII en 1921.

Mientras la provincia sigue creciendo, también lo hacen las necesidades energéticas de hogares y empresas. El pasado año, Endesa destinó más de 2,5 millones de euros a la digitalización de sus infraestructuras eléctricas en Málaga y registró un aumento del 42 % en los autoconsumos conectados a su red, con 7.600 nuevos suministros activos. Son cifras que reflejan el interés creciente de los malagueños por producir y gestionar su propia energía.

Actividades del voluntariado ambiental / La Opinión

La tienda como epicentro de las actividades educativas y sociales

Además de la función de atención, algunos de estos espacios se han convertido en puntos de encuentro para distintas iniciativas sociales y educativas. Actividades de voluntariado ambiental, talleres para jóvenes, encuentros con clientes o acciones vinculadas a eventos deportivos forman parte de una programación que busca acercarse a la vida cotidiana de la provincia.

El mejor ejemplo de esto son las experiencias ligadas a la Supercopa Endesa, jornadas de voluntariado en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, eventos sociales como la Holyquedada o talleres educativos dirigidos a jóvenes dentro del programa Endesa Educa.

Málaga mira al futuro con energía

Porque Málaga crece, se transforma y mira al futuro con energía. Y desde Endesa quieren acompañar este desarrollo desde la cercanía, la innovación y el compromiso con las personas. La compañía apuesta por combinar atención presencial y servicios digitales, impulsando además iniciativas sociales, educativas, de sostenibilidad y deportivas. Un modelo que busca ir más allá del suministro energético para formar parte activa de la vida cotidiana de los malagueños con soluciones que abarcan todas las necesidades de tu hogar.