"Para mí, lo importante no es que venga el cliente, sino que vuelva, que regrese"

En su restaurante parrilla y tapas no solo es el titular del establecimiento, sino que también esta detrás de los fuegos y asa las carnes. ¿Qué significa para usted estar frente a los fuegos cada día?

Más allá de ser una tradición argentina, casi como un rito, hacer un asado los domingos en un hogar rodeado de amigos y/o familiares, uno lo lleva en la sangre. Claro está que esta actividad hay que saber llevarla a cabo a la hora de convertirlo en algo con fines comerciales al tener que saber manejar los distintos puntos de cocción deseados por los diferentes comensales, conocer con detalle las texturas y tantos cortes de carnes existentes de nuestro producto que es de excelente calidad, raza Angus proveniente de Argentina. Disfruto mucho al hacerlo, es un arte el cocinar y el arte lo llevo en la sangre. Además, tenemos un buen equipo de cocineros y hace poco hemos agregado a nuestra cocina una amplia variedad de tapas y raciones caseras de muy buen gusto al mejor estilo mediterráneo para poder llegar a todo público amante de la cocina de buena calidad y como si estuviera en su casa.

¿Hay algo más argentino que un asado? / La Opinión

Ha relacionado la cocina como un arte, y seguro que lo es. ¿Usted es un artista además de un buen parrillero? Veo que en las paredes de su bello restaurante se exponen unos ricos lienzos, obras que, por cierto, se las ven tan ricas en composición como los platos que sirven a la mesa. ¿Encuentra puntos en común entre la parrilla y el arte?

Gracias por la observación y por su gentileza a la hora de describrir tan bien lo que observa en mi restaurante. Sí, pintar es otra de mis tantas pasiones… y cuando uno hace las cosas con tanta pasión es muy fácil destacar en las tareas que desempeña con una energía extra y se destaca en lo que se hace. Para mí, el poner un corte de carne en una parrilla vacía con el fuego ardiendo debajo es casi tan comparable como cuando tengo un lienzo en blanco y armo los colores para poder encarar la obra; la consecuencia es el resultado que se plasma en una tela o bien en un plato y luego el reflejo en las caras y expresiones de los clientes que aprecian la labor de uno.

Tulio Di Lorenzo con sus dos pasiones: la pintura y la parrilla / La Opinión

Cuando sirve un plato a sus clientes, se consume y desaparece. La cocina es efímera mientras que una obra puede perdurar en el tiempo. ¿Cómo convive con esa diferencia entre lo fugaz y lo permanente?

Cada vez que uno finaliza una obra sabe que esa pintura tiene una pared esperando por ella sea donde sea; y sí, duran en el tiempo mucho mas que un plato, mientras que una comida se consume y deja de permanecer, pero uno apuesta a que lo importante es que ese plato fugaz transmita al consumidor un efecto que produzca que esa boca satisfecha contagie a más bocas que atraigan a más clientes y asi sucesivamente para que de esta manera lo hagan permanente y duradero el placer de degustar los platos en mi restaurante. Para mi lo importante no es que venga el cliente, sino que vuelva, que regrese y asi perdurar en el tiempo como muchos restaurantes prestigiosos que tienen varias décadas de actividad.

Empanadas argentinas / La Opinión

Trabajar como parrillero implica ritmo, precisión y resistencia. ¿De qué manera esa disciplina impacta en su proceso creativo como artista?

La verdad es que ese proceso lo llevo muy bien en mi caso por mi estilo en cuanto a la pintura y a la hora de cocinar. Yo me defino como un artista expresionista, más alla de dominar otros estilos, pero el expresionismo implica carácter, impulso, color, luz, priorizando la subjetividad emocional sobre la representación objetiva de la realidad. Por eso, cuando cocino los distintos cortes de carne para una misma mesa por ejemplo, en donde cada comensal pide un punto de cocción diferente, juego con las marcas de los hierros ardientes para diferenciarlos entre lo que desea cada cliente, la cantidad de fuego para su distinta preparación, el brillo a la hora de presentar un plato, con verduras asadas, patatas fritas, ensaladas, etc. En fin, hay muchas similitudes y existe una relación casi perfecta entre las dos actividades, en ambas se aplica arte puro.

Tulio Di Lorenzo alterna su trabajo en el Fausto´s Grill con su faceta de artista plástico / La Opinión

Si tuviera que definirse con una sola imagen: ¿se siente más identificado con el fuego de la parrilla o con un lienzo en blanco?

Jaja, me río porque soy artista y como tal, no puedo encasillarme en una sola imagen. Tengo días de fuego y días en blanco. Si no existiera el blanco no podría crear absolutamente nada, y para poder crear algo, todo artista pasa por baches negros y peludos en donde el blanco es casi cegador donde sólo es necesario sacar el fuego que uno lleva dentro para poder crear algo. No se trata de estar inspirado, no considero que la inspiración sea el motivo para poder encarar una obra… estás en blanco. Ahí sale el fuego, las fuerzas, el motivo que no es la motivación y ahí sale la creación, sales del blanco y lo invades con fuego, por eso los artistas siempre decimos la luz existe solo en la oscuridad.

Uno de los cuadros pintados por Tulio Di Lorenzo / La Opinión

Para más información

Dirección: C. Victoria, 86, Distrito Centro, 29012 Málaga

Tfno: +34 952 00 62 61

Horario: de 9:00 a 23:30 de martes a domingo. Cocina Non Stop. Lunes, cerrado

RRSS: Instagram (Tulio Di Lorenzo) @artetulio Instagram Fausto`s Grill @faustos.grill.malaga